Verftsgiganten skulle gjøre alt i deres makt for å stoppe dødsfallene. Nå går det mot en ny, dyster rekord

Brutale industridødsfall har vært et så utbredt problem på Hyundai Heavy Industries´ (HHI) verft i Sør-Korea at fagforeninger i fjor krevde at Yngve Slyngstad solgte Oljefondets aksjer i selskapet.

Verftet har lenge blitt benyttet av norske kunder, både til bygging av skip og til avanserte offshoreprosjekter.

Bakgrunnen for henvendelsen fra fagforeningene var 13 dødsfall ved både skipsverftet og offshore-verftet i 2014.

Verftet har beklaget dødsfallene på det sterkeste og lovet at de skal gjøre alt i sin makt for at ulykkene opphører.

Men det ser ut til at den lovede bedringen har uteblitt: Til nå i år har 13 arbeidere omkommet, og tallet fra 2014 er tangert.

Ulykker på norske prosjekter

– Denne forferdelige ulykken kunne vært unngått. (...) Ni av de tretten arbeiderne som har mistet livet i år, har vært innleide arbeidere, ifølge en melding fra fagforeningen for innleide arbeidere ved Hyundai Heavy Industries.

Den konkrete dødsårsaken skal fortsatt være under etterforskning.

Statoil er ett av selskapene som benytter HHIs offshoreverft, for øyeblikket til bygging av Aasta Hansteen-plattformen. Én av arbeiderne som har omkommet i år, mistet livet på nettopp dette prosjektet.

I tillegg har en annen arbeider blitt hardt skadet under bygging av plattformen.

Statsminister Erna Solberg, Siv Solem, landsjef for Statoil Sør-Korea og konsernsjef Choi Kil-seon foran byggingen av Aasta Hansteen på Hyundai Heavy Industries i Ulsan. Samme uke omkom tre arbeidere på verftet. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Dette er også det samme verftet der tre arbeidere omkom under bygging av Goliat-plattformen som nå produserer olje i Barentshavet.

Norges statsminister Erna Solberg var tidligere i år på besøk hos HHI. Samme uke som besøket, omkom tre arbeidere. Teknisk Ukeblad omtalte dødsfallene, og verftet lovet å bli bedre.

– Vi beklager dypt og er svært lei oss for tapet av fem arbeidere i år. Vi gir vår dypeste kondolanser til familiene som har mistet sine kjære. Vi tar disse hendelsene svært avlorlig og vil gjøre hva vi kan for å hindre dette fra å skje igjen. Vi kommer til å konsentrere alle våre ressurser mot å gjøre arbeidsplassen vår tryggere, sier Kim Moon-ju, pressetalsmann for HHI til Teknisk Ukeblad.

Siden den gang har ytterligere åtte arbeidere mistet livet. HHI har ikke besvart Teknisk Ukeblads henvendelse denne gangen.

Statoil: Skal være trygt å jobbe for oss

Statoils pressetalsmann, Ola Anders Skauby, sier til Teknisk Ukeblad at de selvsagt ikke er fornøyd med at personell blir skadet i tilknytning til deres prosjekter.

Teknisk Ukeblad kunne i fjor dokumentere flere av dødsulykkene ved blant annet Goliat-feltet som var under utbygging på Hyundai Heavy Industries. Foto: HHI Subcontractors Union

– Det skal være trygt å være på jobb for Statoil. På Aasta Hansteen-prosketet har vi jobbet med kampanjer og trening innenfor stillas, arbeid i trange områder, løfting og rigging, sier Skauby.

Han forklarer at de har et såkalt ”Safety Ambassador”-program, der det jobbes systematisk og strukturert med sikkerhet.

– Alt personell på site skal ha høy oppmerksomhet rundt sikkerhet knyttet til byggeaktiviteten, og lav terskel for å stoppe arbeid og melde om avvik, ifølge Skauby.

På tross av alle ulykkene ved verftet, opplever Statoil at HHI tar HMS alvorlig.

– Offshoreverftet, der Statoil har sin aktivitet, har hatt fire dødsfall i 2016. Det ene skjedde på bygge-området for Aasta Hansteen. Vi opplever at verftet tar HMS-arbeidet på største alvor og vi jobber godt sammen for å ytterligere styrke sikkerhetsarbeidet.

– Men så lenge det skjer ulykker kan vi ikke være fornøyd. HMS er på agendaen i alle møter, på alle nivåer, ifølge Skauby.

Krystallklart budskap

Denne uken er både konsernsjef Eldar Sætre og konserndirektør for teknologi, prosjekter, boring og brønn, og Margareth Øvrum på besøk hos verftsgiganten.

– Med seg har de et krystallklart budskap: Sikkerhet er det aller viktigste – også i innspurten av prosjektet.

Det er foreløpig ikke noen endringer i den overordnede planen til Aasta Hansteen-prosjektet, ifølge Statoil.

– Produksjonsoppstart skal skje i andre halvdel av 2018, slik vi kommuniserte i fjor høst. Skrog og dekk skal transporteres til Norge i løpet av 2017 for sammenstilling på Stord. Vi har utørt en stor marin-kampanje i år, som ble ferdigstilt tidlig på høsten, sier Skauby.

Aasta Hansteen er et gassfelt lokalisert i Norskehavet, med Statoil som operatør.