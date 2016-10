Venstre og KrF ut mot avgiftssjokk for elbiler

Både Venstre og KrF langer ut mot regjeringens forslag om å øke årsavgiften med 1.200 kroner for nullutslippsbiler og gjøre den 300 kroner billigere for fossilbiler fra 2018.

Det betyr at regjeringen vil få store problemer med å få flertall for dette budsjettforslaget.

– Det gir ingen mening å fase ut et viktig insentiv for å skaffe seg elbil, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen til NTB.

Et skritt i feil retning som regjeringen absolutt ikke kan regne med å få KrFs støtte til, mener KrFs Hans Fredrik Grøvan.

– Vi mener dette blir et helt feil signal å gi i en situasjon hvor vi leter etter muligheter for å til reduserte utslipp innen transportsektoren, sier han til NTB.

Staten kunne krevd minst 400.000 for hver Tesla Model S: Her er årsakene til at støtten fortsetter

Ser mot 2025

Elvestuen viser til at regjeringen selv har slått fast at utslippene fra transport best kan løses ved en gradvis overgang til null- og lavutslippskjøretøyer.

– Stortinget har vedtatt, med regjeringspartienes stemmer, at innen 2025 skal alle nye biler som selges være lav- eller nullutslippskjøretøy. Med dette forslaget blir det nesten umulig å nå det målet, sier Elvestuen, som leder Stortingets energi- og miljøkomité.

Grøvan reagerer sterkt på det han mener er et signal om at man nå er i ferd med å fjerne fordelen ved nullutslippsbiler.

– Vi må ta vare på de fordelene som motiverer og stimulerer dagens og potensielle nyeelbilister til å velge nullutslippsbilene.

Nå kommer det: EU vil kreve at alle nye boliger bygges med elbillader

Under radaren

Avgiftssjokket på elbiler kommer fram i regjeringens budsjettforslag. Konkret legger regjeringen opp til å innføre halv årsavgift for elbiler fra 2018, for så å øke til full årsavgift fra 2020.

Samtidig justeres årsavgiften for fossilbiler fra 3.135 i år til 2.820 kroner i 2018. For personbiler med partikkelfilter kuttes avgiften fra 3.655 til 3.290 kroner i 2018.

– Med dette forslaget er det feil hånd som gir og feil hånd som tar. Resultatet vil bli økte utslipp, og økte kostnader for folk som ønsker å kjøre miljøvennlig. Det er bortimot uforståelig at regjeringen går inn for dette, sier Elvestuen.

I Oslo har Ruter som mål å være fossilfrie i 2020: Nå blir de frakjørt av Drammen

Omlegging

At regjeringen allerede nå legger føringer for avgiftene i 2018 har med omleggingen av årsavgiften å gjøre.

Neste år er nemlig siste gang skatteetaten driver inn denne avgiften. Ved å overlate til forsikringsbransjen å kreve den inn sammen med den obligatoriske bilforsikringen, sparer det offentlige anslagsvis 62 millioner kroner i året.

Fra 2018 skal det som bransjen da vil kalle trafikkavgift, inngå som del av forsikringspremien. Forsikringsbransjen skal så tilbakeføre avgiften i sin helhet til staten og bedyrer at prosessen i seg selv ikke vil føre til høyere premie for den enkelte.

Les også: Elbilfritaket fortsetter til 2020

Påslag

I budsjettforslaget slås det fast at avgiftsfordelene for nullutslippsbiler over tid skal fases ut. Regjeringen viser til at endringene ble varslet i revidert nasjonalbudsjett allerede i fjor.

I praksis går Finansdepartementet inn for å sette avgiften på nullutslippsbiler lik den for motorsykler. Det innebærer at årsavgiften for elbiler øker fra 445 kroner i år til 1.960 kroner i 2018 og videre til 2.820 kroner i 2020. Grepet vil gi 225 millioner kroner mer i inntekter til staten i 2018.

– Skal det bli en budsjettavtale mellom de borgerlige partiene, er det mye i budsjettforslaget som må endres. Et av punktene er at det alltid skal være billigere å velge elbil foran fossile biler, sier Elvestuen.