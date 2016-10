I Oslo har Ruter som mål å være fossilfrie i 2020. Nå blir de frakjørt av Drammen

Går det som kollektivtransportselskapet Brakar i Drammen vil, kan de første elbussene rulle 15 kilometer mellom Drammen og Mjøndalen allerede neste høst.

Frist for innlevering av dokumenter for å bli prekvalitfisert er nettopp gått ut. Nå skal selskapet vurdere hvem som fyller kriteriene og som skal få bli med videre.

I løpet av en måneds tid skal konkurransen om å bli leverandør ut på anbud, og senest 1. februar skal vinneren plukkes ut.

– Vi tror det kan skje tidligere, sier Brakar-sjef Terje Sundfjord.

Les også: Ny elbuss kan gå 560 kilometer per lading

Pantograf

En type strømavtaker på taket av elektrisk rullende materiell på jernbane, forstadsbaner eller sporvogner for å gi elektrisk kontakt med strømførende luftledning.

Navnet pantograf er tatt fra de parallellogramformede tegnemaskinene som brukes for å kopiere tegninger.

Når en elbus lader, vil pantografen være montert over bussen og føres ned på en strømavtaker på taket av bussen. I en trikk heves den opp fra taket til strømskinnen over skinnegangen.

I busser må pantografen ha med seg begge polene. I motsetning til skinnegående trikker, T-baner og tog hvor skinnene er den ene lederen.

Kilde: Wikipedia /Teknisk Ukeblad

Pantograflading

Selskapet har allerede valgt å satse på pantograflading.

De tror det er mest fornuftig når ruta skal gå mellom to endeholdeplasser hvor de kan fylle opp batteriene.

Men de vil ikke være avhengig av at begge stasjonene virker hele tiden. Det kan blir forsinkelser på ruta, slik at det blir svært lite tid til å lade, eller en stasjon kan være ute av drift.

Derfor må bussene kunne kjøre både tur og retur på én lading.

Økonomien i prosjektet

– Prosjektet har forutsatt at vi fikk støtte fra Enova som skal dekke inntil 40 prosent av merkostnaden i forhold til fossilbusser. Derfor var det gledelig å motta en telefon fra dem under høstferien i forrige uke hvor de fortalte at de hadde bevilget 10 millioner kroner til prosjektet.

Deretter er de økonomiske utsiktene lyse:

- Vi trenger å finansiere infrastrukturen i form av ladestasjoner, men det er en engangskostnad. Dessuten tror vi elbussene kommer til å spare inn ganske store beløp på energi når vi sammenlikner med drivstoffutgiftene til dieselbusser. Vi tror også at de vil ha lenger levetid og ha stor restverdi etter at anbudsperioden er over. Det kan rett og slett bli lønnsomt å være miljøvennlig, sier Sundfjord.

Han viser til positive signaler fra politikerne i Buskerud. Hovedutvalget der ønsker fortgang med å gjøre samferdselssektoren utslippsfri og vil at Brakar skaffer seg erfaringer.

Politikerne vil at man raskest mulig går fra prøveprosjekt med elektriske busser til konkret innfasing av nullutslippsbusser i nye anbud.

Lader opp bussene på seks minutter: Nå vil de ha teknologien til Norge

Seks busser

Den elektrifiserte ruta mellom Drammen og Mjøndalen skal trafikkeres av seks elbusser.

Det vil ytterligere styrke Drammen som miljøby.

Hele drammensregionen fikk helt fossilfri kollektivtransport allerede i sommer basert på biodiesel. I tillegg kjører alle bussen fra regionen og inn til Oslo også på biodiesel.

Elbussene skal fortsette denne utviklingen, og flytte selv miljøvennlige biodieselbusser over til mer og mer elektrifisert transport i årene fremover.

Til sammenligning: I Oslo har Ruter som mål å være fossilfrie i 2020.

Les også: Her kjøres Norges første elbusser i rutetrafikk

Mye å avklare

Mens Oslo gikk tidlig ut med ambisjoner om elektrifisering av bussene, virker det som om prosjektet går litt tregere enn ambisjonene kunne tyde på.

Det er tydeligvis mange som skal ha noe å si i storbyen og Ruter er lite villige til å fortelle hva som skjer på bakrommene.

– Vi håper å være i gang med et testprosjekt neste år og vi skal teste frem til 2020. Så håper vi at 60 prosent av bussene, det vil si rundt 230 stykker er elektrifisert i 2025. Det er veldig stor forskjell på elbusser og det å operere dieselbusser. Vi må skaffe oss erfaring før vi setter i gang for fullt, sier kommunikasjonssjef, Gro Feldberg Janborg i Ruter AS.

Hun vil ikke gå inn på spørsmålet om hvor ladestasjonene skal være, men henviser til at det foregår forhandlinger med grunneiere. Det vil nok bety at andre kommunale etater som vil ha et ord med i laget.

Likevel ser det ut til at finansieringen skal være løst. Oslo trenger også støtte fra Enova, men med det nye budsjettet fra Byrådet burde resten av merkostnaden være på plass.

Ruter vil ikke si noe om hvem som skal utføre testkjøringen, men det blir nok en anbudsprosess.