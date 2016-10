EU vil kreve at alle nye boliger bygges med elbillader

For å legge til rette for økt bruk av elbiler, foreslår EU-kommisjonen å innføre krav om mulighet for elbillading ved bygging av alle nye boliger etter 2019.

Forslaget er foreløpig ikke vedtatt, men ligger inne som forslag til nytt direktiv, skriver The Guardian.

Målet med forslaget er å kutte utslippene fra bilparken.

Roser Norge

Kommisjonen viser til Norge og Nederland som foregangsland, og håper tiltaket vil få flere land til å følge etter.

– Forslaget gir en viktig signaleffekt til utbyggere, og vi er svært positive til initiativet, sier Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening.

Problem med borettslag og sameier

Haugneland sier elbilforeningen stadig får henvendelser fra boligeiere som ikke får ladet elbilen sin hjemme.

– Vi ser en klar utfordring med borettslag og sameier som i dag ikke tilbyr lading. Dette må endres om vi skal nå målet om at alle nye biler solgt fra 2025 skal være nullutslippsbiler, sier han.

Om det nye direktivet vedtas som det i dag er presentert håper Haugneland problemet vil minske.

– Men vi kommer likevel ikke bort fra at den største delen av boligmassen er gammel, og ikke vil omfattes av kravene, sier han.

Betydning for salget

Haugneland mener det er synd det er behov for en lov for å få utbyggere til å se verdien av ladepunkt ved boliger.

– For en utbygger er jo dette en merkostnad. Men på sikt tror jeg også utbyggere vil se nytten av å selge boliger med ladeplass. Når flere og flere har elbil vil ladepunkt bli et stadig viktigere punkt også når folk kjøper seg ny bolig, sier han.

Og legger til at han ikke ser bort fra at utbyggere kan miste budgivere dersom de ikke legger til rette for elbillading i nybygg i fremtiden.