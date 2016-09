Ladegarasjen skulle vært åpnet i fjor - venter fremdeles på godkjenning

I januar skrev Teknisk Ukeblad om Oslos nye ladegarasje som skulle vært åpnet i desember, men var forsinket.

Ny åpning ble estimert til påske, og senere utsatt til før sommeren i år, men nå viser det seg at forsinkelsene fortsetter.

– Det har vært en del frem og tilbake, rett og slett fordi dette ikke er noe som er bygget tidligere. Men nå begynner vi å komme i mål, sier Sture Portvik, ansvarlig for ladeinfrastrukturen i Oslo kommune, Bymiljøetaten.

Skjerpede brannkrav

Ladegarasjen blir, når den åpnes, verdens største offentlige ladegarasje.

Men veien dit har vært lang.

Til tross for at arealet har fungert som parkeringsplass i mange år, førte ombyggingen til ladegarasje til en bruksendring, som igjen førte til skjerpede brannkrav.

– Det er de skjerpede brannkravene som stiller krav til at anlegget sikres med sprinkleranlegg og brannteppe som har ført til stadige forsinkelser, forklarer Portvik.

Stadige forsinkelser

Brannkravene viste seg å være vanskeligere å få gjennomført enn det kommunen først regnet med.

Rundt jul i fjor utlyste de anbud på installering av sprinkleranlegg og brannteppe, men fikk ikke en eneste tilbyder.

Etter en ny anbudsrunde satt kommunen igjen med en aktør som skulle installere sprinkleranlegget, men manglet fremdeles tilfredsstillende aktør til installering av brannteppe.

– Markedet for branngardiner er mindre enn vi trodde her i landet. Så etter å ikke ha fått noen tilfredsstillende tilbydere etter andre runde gikk vi ut og tok kontakt med noen leverandører selv. Da løste det seg heldigvis, forteller Portvik.

I Norge: Her åpner de verdens største hurtigladestasjon

Forventet åpning i november

Etter mye frem og tilbake er endelig både sprinkleranlegg og brannteppe installert i garasjen. Nå venter kommunen på ferdigstillelsesgodkjenning.

– Det tar normalt noen uker. Men om alt går som det skal nå håper vi å få åpnet garasjen i løpet av november, sier Portvik.

Når garasjen endelig åpner, vil den bestå av 86 nye ladepunkter til elbil.

Den har en hovedbryter på 600 ampere, og er fordelt inn i ni grupper, derav de fleste med effekt på 80 amper.

– Hver gruppe deles på 10 elbiler, som får en effekt på mellom 12 og 16 ampere, forteller Portvik.

Og legger til at tanken er at ladepunktene skal brukes over tid, og derfor ikke trenger å ha høyere effekt.

– Vi regner med at de aller fleste som parkerer i garasjen har planer om å stå der i mer enn fire timer, de vil dermed få god tid til å lade opp til 80 prosent mens de står der, sier han.

Les også: Vil ha ladepunkt for elbil i alle nye bygg

Trenger ladeplasser

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, begynner å bli lei av de stadige forsinkelsene.

– Det er et stort behov for flere ladeplasser i Oslo, så nå er det på tide at dette kommer på plass, sier hun.

Bu viser til at 22 prosent av alle bilene solgt i Oslo i år er elbiler.

– Det betyr jo at det stadig kommer flere elbiler og at enda flere er avhengige av lademuligheter, sier hun.

Raskere hurtigladere: Vil kunne gjøre elbillading dyrere enn bensin og diesel

Etterlyser regelverk

Men ladegarasjen er ikke noe enkelttilfelle når det kommer til utfordringer knyttet til brannkrav.

Bu forteller at uavklarte brannkrav knyttet til lading bidrar til stadige utfordringer når det kommer til tilrettelegging for ladeinfrastruktur her i landet.

– Vi har fått mange henvendelser fra elbileiere i borettslag som ikke får tilrettelagt ladeinfrastruktur på grunn av usikkerhet rundt brannkravene det vil føre til. Vi er nødt til å få tydeligere retningslinjer fra myndighetene for å få slutt på all usikkerheten rundt dette, sier hun.