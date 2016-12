US Coast Guard godkjenner norske Optimarins system for ballastvann - som det eneste i verden

USA stiller de strengeste krav til rensing av ballastvann.

Hittil er det kun det norske systemet Balltast Water Treatment System – BWTS som er godkjent.

56 andre, deriblant tre norske, har en foreløpig tillatelse til bruk i amerikanske farvann. Men de må gjennom en omfattende prosess for endelig godkjenning.

– Her har det kokt både på telefon og epost siden US Coast Guard godkjente vårt system som det første i verden, sier administrerende direktør Tore Andersen til Teknisk Ukeblad.

Her er Norge verdensledende: Nå skal vi gjøre det til en milliardindustri

Krav til alle nye skip

HVORFOR KRAV TIL BALLASTVANN? Ballastvann er en av de viktigste årsakene til at fremmede arter introduseres i nye omgivelser.

Det er en alvorlig trussel for det biologiske mangfoldet i verdenshavene og sjøene.

Bare langs våre kyster er det påvist rundt 80 nye arter av plankton, tang og tare og marine dyr de siste 20 årene.

Oppblomstringen av den giftige Chatonellaalgen i Skagerrak og på Sørlandet i 2001 som drepte masse fisk i oppdrettsanlegg, var en introdusert art fra Stillehavet.

Han har tidligere uttalt at han ser 25.000 potensiell kunder i verden.

Men alle har ventet på at det internasjonale IMO-kravet, som ble vedtatt i 2004, skulle ratifiseres av tilstrekkelig antall medlemsland. Det skjedde først 8. september i år.

Det betyr at alle nye skip levert etter september 2017 må ha installert IMO-godkjent BWTS.

I tillegg må skip i drift etterinstallere BWTS. De får imidlertid litt mer tid på seg. Men i løpet av de neste fem-seks år må hele verdensflåten på i overkant av 50.000 skip ha IMO-godkjent BWTS.

BWTS skal drepe eller nøytralisere alle levende organismer i ballastvannet. Det skal hindre uønsket spredning mellom havene av levende organismer som kan ødelegge økobalansen.

Lanserte verdensnyhet: Dette skal bli verdens første autonome skip i kommersiell drift

«Instant kill»

Rederiene er opptatt av at BWTS skal ta så liten plass som mulig og bruke minst mulig energi. Foto: Optimarin

US Coast Guard har imidlertid satt strengere krav enn IMO, blant annet «instant kill» av organismer. Dermed har mange rederier som har planer om å seile på amerikanske havner utsatt beslutningen om å bestille BWTS.

– Det har vært stille siden september. Det virker som at de fleste har sittet på gjerdet og ventet på avgjørelsen til US Coast Guard, sier Andersen.

Han håper nå at alle henvendelsene også ender opp i ordrer.

– Vi regner med at det blir bånn gass framover. Vi har allerede en del ordrer for installering i 2018-2019. Med US Coast Gaurd-godkjenning, vil det nok bli en god del nye, sier Andresen.

Batterifiskebåten Karoline: Har gått et helt år uten driftsavbrudd

Filter og UV

Optimarins system er basert på filtrering og UV-bestråling. Filtrene fjerner cirka 80 prosent av organismene og UV-bestråling tar livet av de 20 resterende prosentene.

Selskapet har flere patenter knyttet til konstruksjonen og hvordan UV-lampene (medium pressurized) er benyttet med én i hvert kammer.

Med unntak av UV-kammer, er systemet satt sammen av innkjøpte typegodkjente komponenter.

Selskapet har nå 24 ansatte, men vil i løpet av de neste 12-14 måneder ansette syv-åtte personer for å styrke seg på teknisk, innkjøp, ordrebehandling og prosjektoppfølging.

Optimarin startet virksomheten i 1994 og har solgt rundt 480 systemer, derav 300 installert.

Venter på sitt største skip noensinne: Nå er også Forsvaret utsatt for forsinkelser på et koreansk verft

Fem norske

Skissen viser hvordan ballastvann brukes for å stabilisere skip, avhengig av hvor mye last skipet bærer. Foto: Wiki commons

Fem norske leverandører av systemer for ballastvannrensing har teknologi som tilfredsstiller IMO-kravene. Det er:

De fem overlapper hverandre til dels i ulike størrelsessegmenter.

Knutsen og Oceansaver er spekket for de største skipssegmentene, mens Optimarin henvender seg til mellomstore og litt mindre skip.

Teamtec er den neste som ikke er ferdig med en foreløpig godkjennelse fra USCG, men har nylig gjennomført og fått godkjent obligatorisk landtesting. Neste steg er testing om bord på et skip.