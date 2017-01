Tesla skal lage hele elbilbatteriet selv. Nå er produksjonen i gang i gigantfabrikken

Tesla har startet masseproduksjon av celler til batterier ved Gigafactory 1 i Nevada i USA, melder selskapet i en pressemelding.

Disse cellene skal i løpet av året brukes i batteripakken til den kommende Tesla Model 3.

Det er en ny type celler, 2170-celler, som nå produseres. Disse skal i første omgang brukes i hjemmebatteriet Powerwall 2, og energilagermodulene Powerpack 2.

Til nå har det blitt produsert batterier ved fabrikken, men med celler som er produsert andre steder.

Produksjonen skjer i samarbeid med Panasonic, som står for fremstilling av cellene, som deretter brukes i Teslas produkter.

Ny størrelse

Celletypen som produseres er utviklet av Tesla og Panasonic, og skiller seg fra 18650-cellene Tesla har brukt til nå, og som fortsatt brukes i Model S og Model X.

18650-celler. Foto: Odd Richard Valmot

Nummeret viser til cellens fysiske mål; diameter og lengde. 18650-celler har en diameter på 18 millimeter, og en lengde på 65,0 millimeter. 2170-cellene, som resten av batteribransjen kaller 21700-celler, er dermed 21 mm i diameter, og 70 millimeter lange.

Dette celleformatet er ikke unikt for verken Tesla eller Panasonic, da også andre lager slike. Samsung har produsert celler i dette formatet en stund allerede.

Fordelen med dette formatet er at cellene har 46 prosent større volum enn 18650-celler. Dermed er det behov for færre celler i en batteripakke. Det gir mer aktivt materiale per volum ferdig batteri.

Testproduksjon av Teslas 2170-celler begynte i desember, mens produksjonen av celler som skal brukes i selskapets produkter begynte onsdag.

Skal brukes i Model 3

I første omgang er det celler til Powerwall og Powerpack som lages. Celler til Model 3 skal i produksjon fra andre kvartal, skriver Tesla.

Batteripakken til en Tesla Model S. Foto: Oleg Alexandrov, CC BY-SA 3.0

Det er rimelig å anta at Tesla vil ta i bruk disse cellene i Model S og X på et tidspunkt også, men så langt har ikke produsenten offentliggjort noen informasjon om når det eventuelt vil skje.

I løpet av 2018 skal Gigafactory produsere 35 gigawattimer med litiumion-celler i året. Det er ifølge Tesla nesten like mye som den øvrige kombinerte produksjonen av litiumion-celler.

Dette er nok til å dekke behovet til 500.000 Model 3 i året. Målet er å produsere celler med til sammen 150 gigawattimer i året.

USA blir dermed en dominerende aktør innen produksjon av litiumion-celler, en industri som nå er dominert av Asia.

Forskjellige strategier

Å lage batterier og biler under samme tak er imidlertid ikke en strategi bilbransjen som helhet stiller seg bak.

Andre bilprodusenter har valgt å la batteriprodusenter som LG Chem og Samsung SDI produsere batterier for dem.

Nissan og NEC er det nærmeste Tesla på dette området. De to dannet fellesforetaket AESC i 2007. AESC produserer alle Nissans batteripakker.

Det har imidlertid gått rykter om at Nissan ønsker å selge seg ut siden 2014.

Ifølge Forbes sa Nissan-direktør Carlos Ghosn nylig at Renault-Nissan-Mitsubishi i fremtiden kommer til å basere seg mer på batterier fra eksisterende leverandører.

Å lage batterier selv, mener han at ikke nødvendigvis er noen god idé.

Batteripakke fra Nissan Leaf. Foto: Mario R Duran Ortiz / Creative Commons

– Da vi begynte å lage elbiler i 2008, var det ingen batterier som var i stand til å kunne brukes i en elbil. Så vi bestemte oss for å gjøre det selv. Situasjonen i dag i 2016 er helt annerledes, sa Ghosn ifølge Forbes.

Ikke kjernevirksomhet

Han sa videre at det nå er mange batterileverandører på markedet, og at dette er teknologisk avanserte aktører. Å lage egne batterier er derfor ikke like viktig i dag.

Renault kjøper sine batterier fra LG Chem, og det kan tenkes at disse batteriene er billigere i innkjøp enn hva det koster Nissan å lage sine egne batterier. Nissan lager batterier blant annet ved fabrikken i Sunderland i England, hvor de også produserer Leaf.

Ghosn mener at bilprodusenter må være nøye med hva de investerer i, og at det man investerer i må være kjernevirksomhet. Batteriteknologi er i stadig utvikling, og dermed ikke noe en bilprodusent bør investere i på egen hånd.

Vi antar at Tesla ikke er enige i en slik vurdering. Tesla er dessuten nødt til å produsere 500.000 biler i året for å tjene penger, noe som krever en stor og forutsigbar batterileveranse, som det ikke er sikkert at eksterne aktører kan garantere.

Ved å bygge batterier helt fra bunnen og opp, regner Tesla dessuten med å redusere prisen på cellene med 30 prosent.

Batteriet til Opel Ampera-E, som har en energikapasitet på 60 kWh. Pakka består av 288 celler fordelt på 5x2 moduler og veier cirka 430 kg. Foto: Santa Fabio

Dette er en forutsetning for at Tesla skal klare å selge Model 3 for prisen de har annonsert; 35.000 dollar (300.000 kroner).

Ifølge en undersøkelse fra Bloomberg New Energy Finance falt prisen på litiumionbatterier med 22 prosent i 2016. De forventer av prisen vil fortsette å falle 15 til 20 prosent i 2017.

Dette er positivt for bilkjøpere og bilprodusenter, men ikke nødvendigvis for batteriprodusenter, som får mindre betalt for produktene sine.

Opel-sjef Karl-Thomas Neumann sa nylig til Teknisk Ukeblad at de betaler 130 dollar per kilowattime for sine litiumion-celler. Det er en av årsakene til at de kan selge Ampera-e for under 300.000 kroner, selv med 60 kilowattimers batteri.

Hva det koster Tesla å produsere en kilowattime med celler er ikke kjent, men ifølge Bloomberg er det ventet at de vil ha en kostnad på rundt 100 dollar per kilowattime i 2020. General Motors (som eier Opel) har tidligere estimert at de vil nå 100 dollar innen 2022.

Verdens største bygning

Konseptskisse av Teslas Gigafactory sett fra luften. Hele toppen skal dekkes av solcellepaneler. Foto: Tesla

Ifølge Tesla vil Gigafactory når den er ferdigstilt trolig være verdens største bygning, med et areal på totalt 455.225 kvadratmeter.

6500 mennesker skal ansettes her, og vil etter produsentens beregninger i tillegg skape mellom 20.000 og 30.000 ny arbeidsplasser i regionene rundt.

Mindre enn en tredel av Gigafactory er så langt ferdigstilt.

Dette er ikke det eneste fabrikkprosjektet Tesla og Panasonic har sammen. De undertegnet nylig en avtale om produksjon av solceller i en fabrikk i Buffalo i New York. Produksjonen starter til sommeren, og vil produsere en gigawatt med moduler innen 2019.