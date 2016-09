Spansk entreprenør krever 392 millioner etter at de ble kastet ut av tunnelprosjekt

Beskyldningene hagler mellom den spanske entreprenøren OSSA og den norske staten, etter at Statens Vegvesen kastet dem ut av byggingen av Sørkjostunnelen i Reisafjellet.

Spanjolene krever 392 millioner kroner i erstatning fra staten.

10. oktober møtes de i retten i Troms.

- Flamme inne i teltet med sprengstoff

Teknisk Ukeblad omtalte i fjor hvordan Vegvesenet klaget på at tunnelen var ute av kurs og åpne flammer ved sprengstoff i forbindelse med prosjektet.

– Det mest graverende var å sette denne varmekanonen med åpen flamme inne i teltet med sprengstoff, uttalte prosjektleder Gudmund Løvli i Statens vegvesen til Teknisk Ukeblad i fjor.

Vegvesenet hevet kontrakten med det spanske entreprenørfirmaet 31. mars 2015, fordi de mente prosjektet ville bli vesentlig forsinket.

Vegvesenet skulle spare og valgte spansk: Prosjektet ble et mareritt

Snarvei: E6 er hovedveiforbindelsen gjennom Troms fylke i nord-sør retning, og Reisafjellet (Sørkjosfjellet) er eneste innenlands veiforbindelse mellom de nordligste kommunene i Troms fylke og Finnmark. Foto: Lina Merit Jacobsen/Elisabeth Rodrigues/TU

«Hadde bestemt seg»

Den spanske entreprenøren mener hevingen var ulovlig. De hevder at det var lagt frem fremdriftsplaner som viste at prosjektet ikke var vesentlig forsinket, men at Statens Vegvesen nektet å vurdere disse.

«Uansett ville OSSA kunne ha levert innenfor kontraktens frister for ferdigstillelse(...)», skriver selskapet til retten.

De mener Vegvesenet uansett «hadde bestemt seg» for å heve kontrakten. Entreprenøren påstår at de har tapt store summer på hevingen, blant annet på grunn av omdømmetap.

Vegvesenet kalkulerte med at prosjektet ville bli mer enn to år forsinket. Entreprenøren er uenig.

Tok aldri opp en dråpe olje: Hevder dette bildet viser starten på hele milliardskandalen

- Bolter falt ut

Staten mener de var i sin fulle rett til å kaste entreprenøren ut av prosjektet. De krever over 85 millioner kroner i erstatning og tilbakebetaling av forskudd.

De mener kontrakten var vesentlig misligholdt, på grunn av forsinkelser og alvorlige kvalitetsavvik.

«Dersom OSSA hadde fått fortsette, ville tunnelen aldri blitt godkjent. Hadde den blitt godkjent ved en feil, hadde tunnelen vært en fare for de som til enhver tid oppholdt seg der», skriver statens advokat til retten.

De peker blant annet på at bolter som skulle vært sikret, falt ut da Skanska sprengte første salve. Det var Skanska som fortsatte arbeidet med tunnelen.

«OSSAs mislighold har vært langt mer alvorlig enn det som fremgår i media», påstår staten.

De mener også at entreprenøren opptrådte grovt uaktsomt og peker på manglende fremdriftsplaner, feilkalkulering, utjenelig utstyr, svikt i rutiner og dårlig organisering av arbeid.

Les også: Slik virker en tunnelboremaskin

- Urettferdig og ulovlig

Den spanske entreprenørens norgessjef Pablo Pacios Ferrero skriver at selskapet er fullstendig uenig i alle påstandene.

– OSSA ser frem til å bli ferdig med prosessen og håper at den endelige avgjørelsen bekrefter at hevingen av OSSAs kontrakt var urettferdig og ulovlig, skriver han.

Selskapet har tidligere påstått at det er sterke krefter som ønsker OSSA ut av det norske markedet.

Slik skal roboter male Øresundsbroen: 20 meter av gangen gjennom 13 år

- Føler oss trygge

Statens Vegvesen ønsker ikke å kommentere enkeltelementer i saken på grunn av den kommende rettssaken.

– Vi føler oss trygge på grunnlaget vi har for å heve kontrakten med OSSA, uttaler Bettina Sandvin, avdelingsdirektør og leder for byggherreseksjonen i Vegdirektoratet, gjennom kommunikasjonsavdelingen.

– OSSAs anførsler er, og vil bli, bestridt, skriver statens prosessfullmektig Per Gustav Lilleaasen i advokatfirmaet Føyen Torkildsen.

Rettssaken skal etter planen gå i fem uker. OSSA har stevnet over 20 vitner, blant annet flere kunder som skal forklare seg om erfaringene med entreprenøren.