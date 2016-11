I løpet av fem høstdager fikk Nordsjø-politiet tre nye saker

19. oktober var det et lite branntilløp på den ExxonMobil-opererte Ringehorne-plattformen i Nordsjøen.

Tre dager tidligere brant det ombord på Statoils Statfjord A-plattform. Og dagen i forveien var det en gasslekkasje da riggen Songa Endurance skulle gjenåpne en stengt brønn.

Det er de siste tre av i alt 13 sokkelsaker som Sør-Vest politidistrikt etterforsker (Se hele listen under).

Blant sakene er alt fra utslipp av miljøgifter til den tragiske dødsulykken på Cosl Innovator 30. desember i fjor - som fortsatt er under etterforskning.

Les også: Myndighetene ansetter flere ingeniører for å gå oljebransjen etter i sømmene

Potensialet avgjør

- Det er disse sakene som ligger åpne nå, som vi ikke har konkludert i, sier politioverbetjent Åslaug Høgemark om listen.

Hun leder Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt. De har ansvaret for politisakene på norsk sokkel opp til 62. breddegrad - altså hele Nordsjøen. Hun sier følgende om hvordan de prioriterer mellom sakene:

- Vi vurderer hver sak. Vi ser på alvorligheten og potensialet. Det blir en helhetsvurdering i hver sak. Det er saker som etterforskes der det verken har vært utslipp eller personskade, men potensialet har vært stort, sier hun.

- Selvsagt prioriterer vi alvorlig personskade og dødsulykker, de blir alltid etterforsket, legger hun til.

Miljøanmeldelser

Tre av sakene på listen blir etterforsket på grunn av anmeldelser fra Miljødirektoratet. Ingen av sakene er anmeldt av Petroleumstilsynet.

Miljødirektoratet anmeldte blant annet oljeselskapet Total i sommer etter deres forsøk med å rense borekaks med TCC-teknologi på Martin Linge-feltet.

Det endte med at oljeselskapet slapp ut ti ganger mer olje enn det de hadde lov til.

Høgemark forteller at Martin Linge-anmeldelsen er én av de neste sakene som vil bli prioritert.

Les også: Statoil vil slippe ut 82 tonn olje i sjøen med omstridt rensemetode

- Mer enn nok å holde på med

Ifølge Høgemark er det vanskelig å si hvor mye tid sakene tar.

- Det er helt avhengig av hvordan saken utvikler seg. Det er gjerne helt forskjellig fra sak til sak, sier Høgemark.

Hun forteller at seksjonen har et ansvar for å ivareta politidistriktets særansvar for sokkelen opp til 62 breddegrad. Påtaleansvaret for hele sokkelen ligger hos Rogaland statsadvokatembeter. I tillegg er seksjonen ansvarlig for politidistriktets ansvar i sjøfartssaker samt for miljøsaker som eksempel arbeidsmiljø, forurensning, dyrevelferd og ulike vernebestemmelser.

- Vår seksjon har mer enn nok å holde på med, sier hun.