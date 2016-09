Karma gjenfødes - med noen innvendige nyheter

Snart ni år etter at den banebrytende Fisker Karma ble vist fram første gang, er det klart for gjenfødelsen:

Karma Revero er det nye navnet på den ladbare hybriden.

At den skulle settes i produksjon igjen i California har vært kjent lenge, men en god del nye detaljer ble offentliggjort på en pressekonferanse i USA fredag.

Hurtiglading

Punkt én: Det er fortsatt snakk om et bilmerke som har ambisjoner i premiumsegmentet. Prisen har økt fra cirka 100.000 til 130.000 dollar.

Karma Revero heter den ladbare hybriden som tidligere var kjent som Fisker Karma. Bilde: Karma Automotive

Noen små kosmetiske endringer på utsiden skiller bilen som nå er i produksjon med prototypen som ble vist fram i Detroit i januar 2008. Tidløs design, kaller Karma Automotive det selv.

På innsiden har Karma Revero den samme 2,0-liters bensinmotoren på 260 hk som før, men kraftelektronikken er oppgradert.

Karma Revero. Foto: Karma Automotive

Batterikapasiteten oppgis nå til 21,4 kWh, omtrent en kilowattime mer enn før, og batteriet kan dessuten lades med høyere effekt.

Nå er bilen utstyrt med en 6,6 kW ombordlader (3,3 kW tidligere) og ikke minst er det mulig å DC-lade bilen med inntil 40 kW ladeeffekt, ifølge brosjyra.

Også solcellepanelene i taket skal ha dobbelt så mye installert effekt som før.

Den nye versjonen skal dessuten være et halvt sekund raskere fra 0-60 miles i timen enn den gamle: 5,4 sekunder i sportmodus.

Hybriden har fortsatt to elmotorer som til sammen yter 301 kW/1330 Nm.

Elektrisk rekkevidde oppgis til 50 miles, altså 80 kilometer, som fortsatt er bedre enn de fleste andre plugin-hybrider på markedet.

Minimum 1,5 millioner kroner

Prisen oppgis altså til 130 000 dollar som for tida tilsvarer 1 078 000 kroner.

Med dagens avgiftsregler, vil bilen få en engangsavgift og merverdiavgift på til sammen 435 000 kroner og dermed koste minst 1,5 millioner kroner før den kan få norske skilt.

Det er med utgangspunkt i egenvekt på 2 449 kg, forbrenningsmotoreffekt på 260 hk og utslipp på 51 g CO 2 /km.

Offisielle forbrukstall er ennå ikke tilgjengelig. Utslippstallet er hentet fra Fisker Karma og kan tenkes å bli noe lavere på Karma Revero, ettersom denne har en kilowattime ekstra tilgjengelig energi fra batteriet.

Spørsmålet er hvordan comeback-Karma vil klare seg i en konkurranse som åpenbart er skarpere enn da modellen omsider kom på markedet for fem år siden.

For eksempel vil Karma Revero måtte måles mot en annen ladbar, sportslig og luksuriøs GT som vises fram om et par uker.

Den heter Porsche Panamera 4 E-Hybrid, koster mindre enn Revero og man skulle tro at det var mindre sannsynlig at denne produsenten går konkurs med det første, som ikke er en tilfeldig sammenligning.

En annen amerikansk startup: Tungtransportens Tesla blir til tungtransportens Toyota Mirai

Finner på kjøpet

I lanseringsåret 2008 ble det inngått avtale med finske Valmet Automotive om å produsere bilen på deres fabrikk i Uusikaupunki (Nystad), for øvrig side-om-side med Porsche Cayman/Boxter og Think City.

Det gikk mindre bra for både Fisker Automotive og Think.

Henrik Fisker og Karma-prototypen for snart ni år siden. Foto: Fisker Automotive

Mens Fisker hadde ambisjon om å ferdigstille de første bilene i Finland høsten 2009, startet leveransene først halvannet år senere. Blant annet måtte grunnleggeren, den danske bildesigneren Henrik Fisker, bruke en del tid på en rettslig konflikt med Tesla Motors sin han senere vant.

Henrik Fisker i en takløs prototyp i 2009, da selskapet fortsatt oppga forbruket til 83 g/km, senere nedjustert til 51. Foto: Per Erlien Dalløkken

Et par store tilbakekallinger og en orkan senere («Sandy» ødela 338 biler i Newark), ble selskapet i 2013 slått konkurs og solgt til den kinesiske bildelprodusenten Wanxiang.

Think rakk bare å produsere i Finland et halvår før selskapet begjærte oppbud i juni 2011.

Fisker Karma på produksjonslinja til Valmet Automotive i Nystad på den finske sørvestkysten i 2011. Foto: Valmet Automotive

Ifølge Autoblog har faktisk et knippe Valmet-ansatte fulgt med på lasset sammen med maskinene fra Finland til den nye Karma-fabrikken i Moreno Valley rett øst for Los Angeles for å bidra til å få produksjonen i gang.

Ifølge Autocar har Karma ambisjoner om å produsere tusen biler det første året, men eksport til Europa starter først i 2018.