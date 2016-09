HoloLens klar for salg i Norge

Microsoft har jobbet med HoloLens i mange år, og som Google Glass har prosjektet vært omgitt av mye mystikk.

Men ventetiden er over og nå kan brillene kjøpes i Norge.

- På tross av at HoloLens kunne ha vært den ultimate Pokemonjegeren, så er dette ikke noe leketøy, understreker Scott Leaman, som er sjef for teknisk innovasjon i Avanade i Norge.

– Dette er en ny type verktøy for industrielt bruk og jeg tror arkitekter, designere, folk innen olje og gass, de som deriver med mekanisk konstruksjon, de som jobber med å tolke medisinsk diagnostikk slik som MR, CT og ultralyd, og andre vil får stor glede av den nye måten å betrakte det de jobber med i 3D.

Billige er de ikke. Prisen er forhandlingsbar, men utviklerversjonen koster rundt 3000 dollar. Vi har prøvd det første eksemplaret her i landet.

Det er det delvis Microsofteide konsulentselskapet Avanade som har fått kloa i brillene, og som viser det til oss.

Langt fra VR-briller

Testing: Fingeren i luften og klikk ned gjør det samme som på en mus. Dybdekameraet fanger opp bevegelsene. Foto: Eirik Urke

La oss slå fast at det er veldig stor forskjell på VR-briller og HoloLens. VR-briller er et system hvor du ser to ulike bilder med hvert sitt øye. Den aller billigste versjonen er å se mobilskjermen via et par linser montert i et par pappbriller. Litt, men ikke så veldig mye dyrere er Samsungs VR-briller som også er basert på mobiltelefoner. Mye dyrere er Occulus Rift og HTC Vive som har egne skjermer.

Vi ville kanskje ha kalt HoloLens for augmentet reality eller utvidet virkelighet, men Microsoft ønsker å skille mellom AR og det de MR som står for mixed reality eller overlappende virkelighet.

– MR kjenner igjen den fysiske verden rundt deg og posisjonerer objektet på et fast punkt i rommet, noe som AR har vanskelig for å gjøre, sier Leaman.

Holografisk

HoloLens er en sammentrekning av holografisk og linse. Om dette er holografi er vi i tvil om, men skjermteknologien sammen med muligheten til å kjenne igjen rommet og holde objektet på et fast sted slik at det kan betraktes fra alle vinkler, er noe Microsoft i hvert fall ønsker å betegne som holografi.

Vil jobbe med HoloLens: Scott Leaman, som er sjef for teknisk innovasjon i Avanade i Norge. Foto: Eirik Urke

Selve skjermene er omfattet at mye hemmelighetskremmeri. Vi kunne se at de besto av tre glassjikt og det er mulig at de klarer å lede tre primærfarger ned i tre sjikt for å skape farger.

Det er ikke to projektorer som belyser skjermen som vi hadde tenkt oss. Dette er noe mer avansert.

I spesifikasjonen snakker de som 2,3 millioner lyspunkter, men hva et lyspunkt er kommer ikke frem. Er det et piksel, et subpiksel og er det per skjerm eller fordelt på to?

Uansett kunne vi ikke se svære piksler som vi gjør i VR-briller. Skjermen virker mye mer høyoppløst og vi kunne ikke se piksler på haien. Men den var heller ikke veldig skarp.

Seks kameraer

HoloLens har hele seks innebygde kameraer. Fire av dem brukes til å orientere seg i rommet og finne ut hvordan det ser ut fysisk. Et av kameraene er et kamera som kan ta opp eller strømme video og det siste er det dybdekamera som kan bedømme avstanden til hender og fingre som du bruker til å kontrollere HoloLens.

I tillegg er det mikrofoner og høyttalere som kan gi illusjonen av hvor lyden kommer fra i rommet.

I brillene finner vi også alle komponenter som skal til for å gjøre HoloLens til en PC. Det er en spesialprosessor som Intel har bygget, en GPU, to GB RAM og 64 GB lagringsminne. Og selvfølgelig wifi og Bluetooth. De innebygde batteriene holder til 2 til 3 timers bruk og hele enheten lade via USB-porten. Hele stasen kjører Windows 10.