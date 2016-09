Denne slår Tesla Model 3 på rekkevidde

383 kilometer per lading er fasiten etter at General Motors har fått sin Chevrolet Bolt målt etter den amerikanske EPA-kjøresyklusen.

Det er 37 kilometer lenger enn rekkevidden Tesla har sagt at de sikter mot for Model 3, og 49 kilometer mer enn Tesla Model S 60 byr på. Alle tall er EPA-tall.

I Europa brukes den såkalte NEDC-syklusen. Testen som brukes til å avgjøre den amerikanske EPA-syklusen er ikke lik, og gir dermed lavere rekkeviddetall.

Europa-tall ukjent

Forskjellen på EPA- og NEDC-rekkevidde for Tesla Model S er 21 prosent. For Nissan Leaf 30 kWh er forskjellen hele 44 prosent.

Så det er ingen sikker måte å si hva NEDC-rekkevidden til Opel Ampera-e, som Chevrolet Bolt skal hete i Europa, vil bli.

Det Opel imidlertid har sagt i en pressemelding er at bilen får mer enn 400 kilometer rekkevidde i NEDC-syklusen. Men de er ikke mer spesifikk enn dette.

Er den 20 prosent høyere enn EPA, er det 460 kilometer. Er den 43 prosent høyere, er det 550 kilometer.

Felles for både NEDC og EPA er at de gir et høyere tall enn faktisk rekkevidde.

En tommelfingerregel er at reell rekkevidde for mange elbiler er 70 prosent av NEDC-rekkevidden. Om Opel Ampera-e får en NEDC-rekkevidde på 460 kilometer, bør det bety en reell rekkevidde på 320 kilometer. Men dette er spekulasjoner fra vår side.

I pressemeldingen skriver Opel at bilen lett kan «gjøre unna mer enn 300 kilometer ved normal bruk».

Samme batterikapasitet som Model S 60

GM har annonsert rekkevidden på Chevrolet Bolt. Foto: General Motors

Tesla Model S 60 og Chevrolet Bolt har begge batteri på 60 kilowattimer. Utover det er forskjellene mange. Bolt er lettere enn Model S, men har større luftmotstand.

Det som er sikkert er at Opel Ampera-e, som den skal hete her i Europa, blir den første elbilen med lang rekkevidde til en pris som er overkommelig for mange.

Når den kommer i salg her er foreløpig ikke annonsert, men den amerikanske varianten kommer før slutten av året. Her i landet kommer den trolig i salg en gang neste år.

Model 3-forsprang

Den får uansett et godt forsprang på Tesla Model 3. Denne skal komme i salg i USA tidligst i slutten av neste år, og vil neppe være å se i Europa før en gang i 2018.

I en pressemelding skriver General Motors at de forventer en utsalgspris på under 37 500 dollar (309 000 kroner), men at veiledende pris ikke er bestemt.

Model 3 skal koste fra 35 000 dollar (288 000 kroner). Her står det imidlertid også noe sånt som 300 000 personer på venteliste.

Vises frem denne måneden

I sin pressemelding forteller Opel ellers at bilen har et bagasjerom på 381 liter. Motoren har et dreiemoment på 360 newtonmeter, og 204 hestekrefter. Den når 50 kilometer i timen på 3,2 sekunder, og 80 til 120 gjøres unna på 4,5 sekunder. Toppfarten er 150 kilometer i timen.

Bilen har også ekstra sterk regenerativ bremsing, som styres med en hendel bak rattet. Slik vi forstår det, fungerer dette som B-giret på Nissan Leaf.

Forrige uke ble det også kjent at Opel Ampera-e vil få mulighet for programvareoppdateringer over internett.

Det er imidlertid uklart om det betyr at General Motors planlegger en strategi lignende Teslas, hvor nye funksjoner sendes ut til bilene via oppdateringer.

Opel Ampera-e skal vises frem under bilmessen i Paris denne måneden. Det er ventet at rekkevidde, pris og tilgjengelighet gjøres kjent da.

– vil at elektriske biler skal være et reelt valg for mange flere – også de som bor utenfor de store byene. Lang rekkevidde, ikke bare under ideelle forhold, er essensielt for å få til dette. Vi gleder oss stort til å vise Ampera-e i Paris, og ikke minst se den rulle på norske veier neste år, sier administrerende direktør i Opel Norge, Bernt G. Jessen i pressemeldingen.