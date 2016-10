Her skal Hyperloop testes i full skala

En blanding mellom et Concorde-fly, en skinnekanon og lufthockey.

Slik beskrev Tesla-gründer Elon Musk Hyperloop-idéen, en høyhastighets transportinnretning, til All Things Digital i 2013.

Siden har TU fulgt utviklingen tett.

Musk la frem ideen som et åpent kildekode-prosjekt, og flere aktører utviklet konseptet videre.

En av disse er Hyperloop One (HO), tidligere Hyperloop Technologies. Selskapet er godt i gang med å teste konseptet i Nevada-ørkenen i USA.

Nå skal konseptet fullskalatestes, melder Wall Street Journal (WSJ). Dette skjer etter at den Dubai-baserte havnegiganten DP World gir HO 50 millioner dollar i frisk kapital i form av et lån. Lånet kan senere konverteres til aksjer.

HO har dermed hentet totalt 160 millioner dollar i frisk kapital, noe som skal være tilstrekkelig for å videreutvikle testanlegget i ørkenen utenfor Las Vegas til et fullskalaanlegg. Anlegget skal etter planen stå klart ved utgangen av første kvartal 2017.

Søksmål

Hyperloop-teknologien kan best beskrives som rørpost. Kapsler transporteres i rør med svært lavt lufttrykk (omtrent 100 Pa). Dette muliggjør hastigheter på mellom 1000 og 1200 km/t. Eksterne lineære induksjonsmotorer langs røret dytter kapselen fremover. Banen skal ved hjelp av blant annet solcellepaneler produsere mer strøm enn den bruker.

Tidligere i år brøt HO-medgründer Brogan BamBrogan med selskapet, noe som resulterte i både søksmål og motsøksmål. Disse hendelsene har fått flere til å tvile på om Hyperloop One vil klare å realisere planene sine. Kapitaltilførselen på 160 millioner dollar er dermed også et signal om at selskapet ser fremover.

I tillegg annonserer selskapet at Brent Callinicos, tidligere finansdirektør i Uber, nå begynner som sjefsrådgiver for finans i HO.



Første Hyperloop i Dubai?

Hyperloop-prosjektene har tidligere handlet om muligheten for å transportere mennesker raskt over lange strekninger. Den første kommersielle Hyperloop-banen kan imidlertid bli brukt til transport av varer, og det i Dubai.

DP World samarbeider med HO for å se hvordan Hyperloop kan transportere varer fra Dubai-havnen Jebel Ali, til en stasjon innenlands i Dubai. På sine nettsider forteller HO at de skal fortelle ytterligere om planene i løpet av de to kommende månedene.

– Dubai kan være først ute med Hyperloop One, brikkene har falt på plass her. Saken er imidlertid ikke avgjort enda, sier Rob Lloyd, sjef i Hyperloop One, til WSJ.