Selvkjørende elbiler tar over transporten på Nissans fabrikk

Nissan har tatt i bruk elbilen Leaf i et internt prosjekt kalt Intelligent Vehicle Towing (IVT) ved fabrikken sin i Oppama i Japan.

Dette er et system hvor selvkjørende Leaf trekker tilhengere med biler som skal flyttes rundt på fabrikkområdet autonomt.

IVT utnytter fremskritt innen geografisk kartlegging og kommunikasjon, skriver bilprodusenten i en pressemelding.

Nissan har i begrenset grad lansert forbrukerrettede selvkjøringssystemer. Deres kommende system «Propilot» kan til en viss grad kjøre bilen for deg, såfremt det er de rette forholdene, og du holder i rattet.

Systemet, som sammenlinget med Tesla Autopilot fremstår som relativt grunnleggende, kommer på Qashqai i 2017.

Fjerner behovet for førere

Nissan Leaf IVT demonsterer også at det er fullt mulig å trekke en tung tilhenger med en Nissan Leaf. Foto: NIssan

IVT fremstår imidlertid som noe ganske annet. Dette systemet skal fjerne behovet for førere fullstendig, og dermed frigi ressurser i forbindelse med produksjon av biler.

Systemet brukes i logisitikkoperasjoner, som når ferdige biler skal fraktes til skip. Det har vært under testing i et år, og det har blitt gjennomført 1600 prøveturer med det.

De ønsker å utvide IVT til andre fabrikker. Nissan produserer biler i både Europa og USA. De ser for seg at selvkjørende biler kan brukes til langt mer enn bare å frakte personer.

IVT krever ingen spesiell fysisk infrastruktur, og baserer seg på kamera og laserskannere for å tolke kurver, hindringer og veimerking. Denne informasjonen sammenlignes med et kart, og på denne måten vet bilen hvor den befinner seg.

I dette systemet er det også en automatisk «flygeleder» som holder oversikten over hvor bilene befinner seg på fabrikkområdet, og som avgjør hvem som skal vike når to selvkjørende biler møtes i et kryss. Dette innebærer også at bilene kan stanses eksternt om det er behov for det.

Skal bidra til selvkjørende Nissan-modeller

Nissan Leaf IVT er utstyrt med sensorer som lar bilen kjøre selv. Foto: Nissan

Prosjektet skal bidra til videre utvikling av teknologi til selvkjørende biler generelt. På sikt vil personbiler kunne dra nytte av erfaringene de gjør seg her.

Det vil neppe gå raskt. Det er foreløpig forbudt med selvkjørende biler på japansk offentlig vei.

Ifølge en artikkel fra nyhetsbyrået AP gjengitt hos Phys.org ser Nissan for seg at systemet vil være i full operasjon ved Oppama-fabrikken innen 2019, og at det kan tas i bruk på andre steder etter dette.

Helt klart later det heller ikke til å være. I en demonstrasjon brøt en av bilene sammen, skriver AP. Så langt har Nissan dessuten bare to slike testkjøretøy tilgjengelig. De trenger fem til for å kunne dekke behovet for frakt av biler.

Håper bilene kan gjøre hele jobben i fremtiden

Det er heller ikke kroken på døra for de som jobber med logistikken ved Oppama-fabrikken, ettersom bilene som fraktes fortsatt må kjøres av tilhengeren og inn på skipet. På sikt håper Nissan imidlertid at også disse bilene skal kunne kjøre seg selv om bord på skipet.

At Nissan jobber med teknologi som på sikt skal gjøre bilene deres helt selvkjørende er dog en kjent sak. Konsernpartner Renault demonstrerte en selvkjørende Renualt Zoe i 2013, og demonsterer nå slike i Kina.

Renault-Nissan-sjef Carlos Ghosn sa nylig at han ser for seg biler som kan kjøre seg selv på motorveier innen 2018, og biler som kjører seg selv i byer innen 2020. Han tror at førerløse biler først blir aktuelt etter 2020, skriver Fortune.

Til nå har ingen bilprodusenter lansert førerløse biler til generell bruk på offentlig vei. Tesla har kommet lengst, men deres «Autopilot» er å regne som et avansert førerstøttesystem, og ikke en teknologi som lar bilen kjøre selv enda. Tesla planlegger å gjøre bilene mer og mer autonome på sikt, frem til de kan kjøre på egen hånd.