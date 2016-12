Fersk anbefaling til regjeringen: – Dropp fullskala CO2-håndtering

Samtidig som det hersker fullt borgerlig kaos i budsjettinnspurten, ble det fredag ettermiddag kjent at regjeringen ved olje- og energiminister Tord Lien (Frp) har fått en klar anbefaling om ikke å gå videre med satsningen på fullskala CO2-håndtering.

– Vår analyse viser at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å igangsette et demonstrasjonsprosjekt for CO2-håndtering. Det anbefales derfor ikke å gå videre med prosjektet nå før prosjektet i større grad kan sannsynliggjøre nyttesiden, heter det i rapporten fra konsulentselskapene Atkins og Oslo Economics, og som kalles «ekstern kvalitetssikring»

Dette er stikk motsatt konklusjon av hva regjeringen anbefaler i sitt eget budsjettforslag. Der foreslo de å bevilge 360 millioner kroner til å videreføre planleggingsarbeidet av et fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst.

Nylig kunngjorde dessuten Gassnova at de vil inngå avtaler som dekker både konsept- og forprosjekteringsfasen av CO2-prosjekter.

Det er tre prosjekter som har vært aktuelle, Norcem i Brevik, Yara i Porsgrunn og avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

– Begrenset læringseffekt

Oslo Economics og Atkins skriver imidlertid at med dagens prognoser for markedspriser for CO2, er det ikke lønnsomt å igangsette demonstrasjonsprosjektet for CO2-håndtering. Dagens CO2-priser gir ikke tilstrekkelige incentiver til å realisere CO2-håndtering, og læringseffekten vil være begrenset.

Fangst og lagring av CO2 blir av mange sett på som en viktig forutsetning for at verden skal kunne nå klimamålene, og norske bidrag har lenge blitt sett på som viktig. Dagens regjering har tidligere gitt uttrykk for at nettopp fullskala demonstrasjonsanlegg på land må til.

– For at CO2-håndtering skal få reell betydning som klimatiltak må fullskala demonstrasjonsanlegg på land realiseres, skrev regjeringen i 2014.

Rapporten fra Atkins og Oslo Economics anerkjenner da også at CCS er et viktig klimatiltak.

– FNs internasjonale klimapanel har identifisert CO2-håndtering som ett av mange tiltak som er nødvendige for å nå togradersmålet, heter det i rapporten.

– Ideologisk omkamp

Sjef i miljøstiftelsen Zero, Marius Holm, synes hele rapporten er bortkastet og mener at det hele er et forsøk på en ideologisk omkamp mot effektiv klimapolitikk. Holm mener regjeringen bør se bort fra rapporten, noe han også tror kommer til å skje.

– Spørsmålet rapporten skulle besvare, er hvordan man skal produsere sement, kunstgjødsel og andre varer uten utslipp når karbonbudsjettet er brukt opp, og om CCS-prosjektene på Norcem, Yara og Klemetsrud i så fall er gode prosjekter. Dette har ikke disse ekspertene svart på. De har bare svart på hvordan man kan nå et midlertidig gitt klimamål, sier Holm til Teknisk Ukeblad.

Han mener rapporten skuer bakover i tid.

– Dette er et ideologisk slag i lufta, og en søkende lengsel etter den tiden Jens Stoltenberg holdt sin ideologiske hånd over alt av norsk klimapolitikk og sørget for at vi ikke gjorde noe som helst. Den tiden er forbi, sier Holm.

Han sier at han regner med at regjeringen trygt kan se bort fra rapporten.

– Hvis du hadde spurt de som laget rapporten om det er fornuftig å ha gratis skolegang, så hadde de svart nei på det også, sier Holm.

– For tidlig å si

På spørsmål om regjeringen kommer til å følge opp anbefalingen fra rapporten og droppe CCS-satsingen, svarer Tord Lien med å vise til at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for neste år foreslår å videreføre arbeidet med fullskala CO2-håndtering.

– Dersom klimamålene skal nås til lavest mulig kostnad, trenger vi en bred utbredelse av CO2-håndtering globalt. Jeg er glad for at rapporten så tydelig peker på dette. Rapporten understreker at nytteeffektene er usikre. Regjeringen vil derfor intensivere arbeidet med å kartlegge nyttesiden, skriver han i en epost til Teknisk Ukeblad.

Han påpeker også at rapporten er en del av et større arbeid som ser på mulighetene for fangst og lagring av CO2.

– Den presenterer flere mulige scenarier. Det er for tidlig å si hvordan enkeltkonklusjoner i rapporten vil påvirke det videre arbeidet, skriver han.

