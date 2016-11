Den norske droneprodusenten er solgt for 1,1 milliarder kroner

ASKER: Ni år etter at Prox Dynamics ble etablert, er selskapet nå solgt.

Den norske droneprodusenten er solgt til amerikanske FLIR Systems for 132 millioner dollar, eller 1,13 milliarder kroner. Avtalen ble formelt inngått onsdag på Prox Dynamics-hovedkontoret på Hvalstad i Asker kommune.

- Det er to teknologiledere som nå slår seg sammen. For oss er dette en milepæl, da det markerer starten på en ny satsing innenfor flygende sensorer, sier direktør Andrew C. Teich i FLIR Systems til Teknisk Ukeblad.

Gründer og teknologidirektør Petter Muren er omlag 400 millioner kroner rikere i dag, men har ingen planer om å slutte.

- Tvert imot er jeg minst like motivert nå som tidligere. Nå er det andre som overtar butikken, mens jeg skal konsentrere meg kun om teknologien, sier han.

Black Hornet

Mens Prox Dynamics utvikler, bygger og selger ørsmå flygende sensorer til militær bruk, er FLIR Systems verdens største produsent av termiske sensorer.

FLIR Systems-sjef Andy Teich (t.h) fikk en Black Hornet 2T av Prox Dynamics-gründer Petter Muren under overtakelsessigneringen i dag. Bilde: Eirik Helland Urke

Dronen ble midtlivsoppgradert i 2014 med forbedret optikk og motor, slik at dronen har langt høyere hastighet, lavere støysignatur og bedre vindresistans enn første generasjon.

Samtidig ble en ny nattversjon ble klar. Under utviklingen av denne (PD-100T) samarbeidet Prox Dynamics og FLIR tett. Faktisk var det her sensoren Lepton ble lansert, et langbølge-IR-kamera som kun veier et halvt gram.

Nå sier FLIR Systems at det er nettopp for å utnytte Lepton at de anskaffer Prox Dynamics og deres unike og revolusjonerende nano-dronesystem.

Navnet Prox Dynamics forsvinner. Nå blir dette i stedet FLIR Systems' Unmanned Aerial Systems (UAS)-forretningsområde. Imidlertid skal virksomheten i Norge fortsette. FLIR understreker at de har planer om å investere i videre utvikling av PRS-plattformen for å sørge for ytterligere forbedring av rekkevidde, fleksibilitet og ytelse og i tillegg redusere kostnadene.

Selskapet har cirka 100 ansatte i Norge i dag, hvorav 43 jobber i produksjonen på Eggemoen.

Flygende kikkert

Den bittelille dronen PD-100 Black Hornet er laget for å bidra med rekognosering for soldater.

Fra PD-100-opplæring på Rygge. Foto: Eirik Helland Urke

Nanodronen er vanskelig å oppdage og flyr i en hastighet på 5 meter i sekundet (18 km/t) og tåler vindkast på 20 knop (10,3 m/s). Den kan fly opp til 1,6 kilometer fra bakkestasjonen og har 25 minutters utholdenhet.

Foto: Prox Dynamics

Hver farkost veier kun 17,5 gram og måler 120 millimeter fra nese til hale. PD-100s formfaktor er selvsagt en styrke, for enten det er ei feltvogn eller ei stridsvogn, så finnes det knapt ledig plass til nytt utstyr.

Dronen skal kunne være i lufta under to minutter etter at boksen pakkes opp.

Hvert system består av en bakkestasjon med skjerm, styrekontroller og en «hangar» med to helkoptre. Hver drone har batterikapasitet til 20-25 minutters flytid før det må hjem til lading. Hangaren fungerer som batteribank og har kapasitet til seks oppladinger.

Drone-trening på Rygge

I kraft av sin mobilitet, kun 1,3 kg totalt, er dette sensorutstyr som er konstruert for å være med på lagnivå. Derfor kalles dronen gjerne «personlig rekognoseringssystem» (PRS) eller «soldatens flygende kikkert».

Har verdens minste FLIR-kamera: Norsk minidrone har fått overhaling - så mye bedre har den blitt

– Ypperlig match

– Med dette oppkjøpet sikrer vi oss en unik UAS-kapasitet. Måten Prox Dynamics har utnyttet vår Lepton-sensor til avansert etterretning, overvåking og rekognosering passer utmerket inn i vår vekstambisjon innen overvåkingssegmentet, sier FLIR Systems-sjef Andy Teich.

Han påpeker dessuten at Prox Dynamics-teamet jobber med en kommersiell tankegang som er en ypperlig match med deres egen forretningsfilosofi de kaller CDMQ («commercially developed, military qualified»).

Her er den første Lepton-sensoren som ble tatt i bruk i PD-100T. Lepton er nå en hel familie sensorer. Foto: Per Erlien Dalløkken

Ifølge Teich blir dagens Prox Dynamics hovedkontor for UAS-virksomheten. Han utelukker ikke at FLIR også kan kjøpe andre droneprodusenter til den nye satsingen.

En PD-100-modell like etter at Petter Muren etablerte Prox Dynamics i 2007. Foto: Per Erlien Dalløkken

Ifølge Prox Dynamics-sjef Gudmund Kjærheim, har FLIR vært på oppkjøpsjakt siden januar i år. Det startet altså med at Prox Dynamics kjøpte tusen ekseplarer av Lepton-sensoren i to år tidligere.

FLIR Systems er verdens største produsent av termiske kameraer og tilhørende komponenter. Selskapet ble grunnlagt i 1978 og tok navnet etter akronymet «Forward looking infrared» som gjerne brukes om EO/IR-kameraer fra alle slags leverandører.

FLIR Systems har altså sensorer i alle størrelser, fra verdens minste i PD-100T til større enheter, eksempelvis Flir Star safire 380-HDc som nå monteres i Norges kommende AW101-redningshelikoptre.

Videre utvikling

Petter Muren er nå mest spent på hva de to selskapene klarer å ta fram av nye produkter. Ifølge ham er de sammenslåtte selskapene allerede i gang med å se på optimalisering og forbedringer. Det de blant annet ser på er operasjon med såkalt «gps denial».

– Det handler om å bli mindre avhengig av satellitt og ta i bruk mer kamerabasert navigering. Dette krever blant annet mer prosessorkraft, sier han.

Prox Dynamics AS oppnådde et resultat før skatt på 16,6 millioner kroner av en omsetning på 98,5 millioner kroner i fjor. De største aksjonærene var gründer Petter Muren gjennom selskapet Prox AS (35 prosent) og Geir Førre gjennom selskapet Firda AS (34 prosent).

Black Hornet er som kjent ganske spektakulær teknologi. Det har opp gjennom årene gitt Porx Dynamics mye gratisreklame. Senest nå i november, da dronen spiller hovedrollen i en ny rekrutteringskampanje US Army kjører på de fleste større tv-kanaler i USA (se under).