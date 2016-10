Har 150 mill til overs til huseiere - klarer ikke bruke opp pengene

Så langt i år har Enova brukt 90 millioner kroner til å støtte over 6000 tiltak i boliger.

Men Olje- og energidepartementet (OED) hadde satt av 250 millioner kroner til ordningen i år. Dette vil ikke Enova klare å bruke opp.

– Nei, men med veksten vi har sett i år, så går det i riktig retning, understreker Enovas programsjef for bygg, bolig og varme Gunnel Fottland overfor Teknisk Ukeblad.

Bedring tross alt

Hun viser til at i fjor, da OED hadde satt av 250 millioner til tiltak i boliger, brukte Enova kun 65 millioner kroner i løpet av hele året.

– Vi passerte fjorårets totale utbetaling allerede i juli i år. Enova har fortsatt som ambisjon å nå målet om at 250 millioner kroner årlig skal kunne brukes til å støtte tiltak som skaper en varig markedsendring, slik at det vanlige for husholdningene vil velge gode miljø- og klimavennlige løsninger. Vi er fornøyde med å se en betydelig vekst fra i fjor til i år som viser at vi nærmer oss målet, sier Fottland.

Enovas resultat 1. halvår Enova oppnådde et energiresultatet på 1,545 TWh med 1,018 milliarder kroner i tildelt støtte til energi- og klimaprosjekter.

Enova kontraktsfestet et energiresultat på 951 GWh og disponerte 264 millioner kroner i industrisektoren. Det er bedre enn forventet. Viktigste årsak er at energiledelsesprosjekter i olje- og gassektoren ga høye energiresultater. Størst var Kårstø Prosessanlegg og Tjeldbergodden.

Innen fornybar varme kontraktsfestet Enova et energiresultat på 49 GWh og disponerte 56 millioner kroner. Noe dårligere enn forventet.

I transportsektoren kontraktsfestet Enova et energiresultat på 374 GWh og disponerte 418 millioner kroner. Bedre enn forventet.

Anleggsområdet fikk kun 11 millioner kroner i støtte til seks prosjekter med et samlet energiresultat på 11 GWh.

Enova kontraktsfestet et energiresultat på 132 GWh og disponerte 197 millioner kroner innen yrkesbyggsektoren, noe mindre enn forventet. Kilde: Enova

Riksrevisjonen har vært kritisk til Enovas støtte til privatboliger, blant annet fordi de mener det kreves for store tiltak for å få støtte.

Endringer er blitt gjort, men ikke omfattende nok, ifølge miljøbevegelsen og deler av byggenæringen.

Fossilforbud

– Hvor tror du dere vil ende i år?

– Vanskelig å si. Nå har jo regjeringen foreslått forbud mot fossil fyringsolje. Da ser vi for oss at det kommer en betydelig økt mengde søknader i forbindelse med det. Vi får nå inn 160-170 søknader i uka, sier Fottland.

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden ligger ifølge Fottland på tre til fire uker.

Hun tror det er viktig å være i dialog med leverandørbransjen og håndverkere for å gjøre støtteordningen mer kjent, siden disse er i direkte kontakt med kundene.

Les også: Gamle importerte biler kan havne i naturen

Ser på endringer

– Er det aktuelt for Enova å administrere ordningen Zero og Naturvernforbundet foreslår med å gi håndverkere direkte økonomisk støtte for å selge inn energieffektiviseringsprosjekter?

– Vi ser i hvert fall hele tiden etter muligheter for å gjøre tilskuddsordningen vår mer aktuell og bidra til å gjøre det mer lønnsomt å velge miljø- og klimavennlige løsninger. Vi ser at det må strukturelle endringer til for å løse ut enda mer, og det kikker vi på nå framover. Dette er et levende virkemiddel som skal tilpasse seg, sier Fottland.

– Har dere for høye krav til størrelsen på tiltakene som må gjøres for å få støtte?

– Jeg mener vi har gode grunner til å ha det nivået på støtteordningene som vi har i dag. Så jobber vi hele tiden med å følge med på hva som skjer i markedet, sier hun.