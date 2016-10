Gamle importerte biler kan havne i naturen

20.000 – 30.000 privatimporterte biler risikerer hvert år å bli stående utenfor retursystemet, og mange kan bli hensatt i naturen, advarer bilimportørenes eget resirkuleringsselskap Autoretur i et brev til Klima- og miljødepartementet.

Etter at Toll- og avgiftsdirektoratet slo seg sammen med Skatteetaten har de nemlig siden 1. juli i år ikke lenger villet kreve inn miljøgebyret som finansierer returordningen.

– Betydelig miljøproblem

Gebyret, som nå er på 375 kroner, har vært krevd inn når bilene første gang registreres i Norge. Ingen andre statlige aktører har sagt seg villige til å overta oppgaven.

– Om ti år står man kanskje med 200.000 til 300.000 kasserbare biler som man ikke vet hva man skal gjøre med, sier direktør Erik Andresen i Autoretur til Teknisk Ukeblad.

Autoretur klarer fint å kreve det inn for de 180.000 bilene som importeres av bilimportørene i Norge. Men gebyret fra de privatimporterte bilene kan de ikke kreve inn fordi de av personvernmessige grunner ikke får tilgang til dataregistrene med eierne.

Dermed blir de privatimporterte bilene ikke lenger medlemmer av noe retursystem, slik Avfallsforskriften krever.

– Norge kan bli dømt

Inntil 30 000 biler i året kan falle utenfor returordningen, og havne i naturen. Foto: NTB scanpix

Det er ikke kun av hensyn til miljøet at Autoretur, som eies 100 prosent av Bilimportørenes Landsforening, tar opp saken. De påpeker nemlig også i brevet at dagens situasjon, der merkeimportørene betaler miljøgebyr, mens privatimportører ikke betaler, er konkurransevridende.

«Dersom en bilprodusent tar dette til EØS-domstolen vil Norge trolig bli dømt», advarer Autoretur.

Selskapet påpeker at medlemsland og EØS-land (som Norge) er forpliktet til å ha et retursystem som sikrer innsamling, sanering og gjenvinning av kasserte kjøretøy.

Det er i dag kun Autoretur som i Norge er godkjent som returselskap.

Norge vil ifølge Autoretur bryte EU-kravene dersom 15 prosent av bilparken ikke er omfattet av retursystemet. I dag er gjenvinningsgraden for biler i Norge hele 97 prosent.

Peker på Vegvesenet

Autoretur mener det er naturlig at et offentlig organ som Statens Vegvesen kan ta seg av innkrevingen når kjøretøyer registreres. Det er Vegdirektoratet uenig i.

Direktoratet mener slik innkreving ville bli komplisert og føre til mye merarbeid med fysisk oppmøte på trafikkstasjonene. Dette vil være for ressurskrevende og «svært uheldig for Statens vegvesen og samfunnet for øvrig», skrev de i et brev til Samferdselsdepartementet tidligere i år.

Direktoratet påpekte også at det hovedsakelig er de samme kjøretøyene som betaler vrakpantavgift som blir medlemmer i en returordning, og anbefalte å samordne disse systemene.

Klima- og miljødepartementet (KLD) skriver i en e-post til Teknisk Ukeblad at de er klar over problemstillingen Autoretur tar opp.

«Vi vet ikke hvor mange biler som faller utenfor den eksisterende returordningen som følge av at de blir privatimportert. KLD vurderer nå denne saken sammen med blant annet veimyndighetene», skriver departementet.

