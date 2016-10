Vegvesenet: «Ukontrollert sprengningsopplegg» ti meter fra en av Norges mest trafikkerte tunneler

Det var kun ti meter klaring til E6 og Ekebergtunnelen da Jernbaneverket sprengte ny Follobanetunnel 22. august. Normalt er ikke det noe problem om sprengningen gjøres riktig.

Det skjedde ikke denne mandagen. Sprengstoff havnet nemlig ved en feiltagelse i et såkalt sondérborehull. Det gjorde sprengningen så kraftig at vibrasjonskravene for tunneldrivingen ble overskredet.

Selv om hendelsen ikke førte til skader, har den «bidratt til økt bekymring for trafikantenes sikkerhet», skriver Statens vegvesen i et brev til Jernbaneverket som Teknisk Ukeblad har sett.

«Ukontrollert sprengning»

Sprengningen skjedde mens trafikken i tunnelen, en av Norges mest trafikkerte, gikk som normalt, bekrefter Statens vegvesen overfor Teknisk Ukeblad.

Vegvesenet er ikke nådig i sin beskrivelse av hendelsen, og mener den skyldes manglende kontroll med enten boring eller lading.

«Begge årsaksforhold er like lite tilitsvekkende og vitner om et ukontrollert sprengningsopplegg», skriver Vegvesenet i brevet.

Vegvesenet mener Follobaneprosjektets beredskapsplaner og risikoanalyse for sprengningen «ikke på noen måte er tilfredsstillende i forhold til hendelser som kan påvirke vegtrafikantenes sikkerhet».

Les også: Alvorlig arbeidsulykke på Follobanen

Avdramatiserer

I et svarbrev til Vegvesenet avviser Jernbaneverket at sprengningen 22. august vitner om et ukontrollert sprengningsopplegg, og skriver at de ikke kan forstå hvordan Vegvesenet kan trekke slike slutninger basert på én enkeltstående hendelse.

Jernbaneverket understreker blant annet til at de de har prosedyrer for alle prosesser knyttet til tunneldriving, at de har en HMS-plan i henhold til forskriftene og at sprengningsarbeidet ledes av sertifiserte sprengningsledere og bergsprengere.

Med unntak av det ene tilfellet 22. august har vibrasjonsnivået ifølge Jernbaneverket aldri vært i nærheten av grensen.

Selve overskridelsen skal ha bestått av kun én svingning, som varte to hundredels sekunder, noe som ifølge Jernbaneverket nærmest utelukker risikoen for skader.

Risikoen for ulykker for høy: Får ikke jobbe 14 nattvakter på rad

Gjennomførte tiltak

Jernbaneverket understreker at de etter overskridelsen likevel har gjennomført tiltak for at lignende hendelser ikke skal skje igjen.

De vil blant annet støpe igjen sondérborehull, slik at det umulig kan komme sprengstoff i dem igjen.

Som følge av overskridelsen vil Vegvesenet stramme kraftig inn på hvordan tunnelen skal drives videre. Blant annet krever Vegvesenet at Follobaneprosjektet på mange sensitive områder bruker den mer skånsomme tunneldrivemetoden drill & split istedenfor sprengning.

Jernbaneverket mener på sin side at det er «inkonsekvent, tilfeldig og uholdbart» å la én enkeltstående grenseoverskridelse gjøre at man innfører et helt nytt sprengningsregime, og kaller de nye kravene uforutsigbare, fordyrende og unødvendige.

De skriver at hensynet til en fornuftig forvaltning av skattebetalernes penger gjør at de ikke kan akseptere kravet, siden det vil pådra prosjektet merkostnader «av et ikke ubetydelig omfang».

Opptatt av sikkerhet

Vegvesenet ønsker ikke å utdype hva de mener med at de har økt bekymring for trafikantenes sikkerhet, eller hvilke konsekvenser en enda litt kraftigere eksplosjon kunne fått.

- Vegvesenet er generelt svært opptatt av trafikksikkerhet, og opererer med god margin. Vi har reagert fordi én sprenging har ligget over kravene, men understreker at det ikke er avdekket skader, skriver kommunikasjonsrådgiver Eystein Hanssen i Statens vegvesen i en epost til Teknisk Ukeblad.

- Hva gjør dere videre med saken, synes dere det er greit av Jernbaneverket å avvise Vegvesenets krav?

- Vi er opptatt av en god dialog med Jernbaneverket. Det er ikke riktig av oss å kommentere prosessen ut over dette, skriver Hanssen.