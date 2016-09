Unikt prosjekt: Her bygger de kraftverk helt uten tegninger

Når Smibelg og Storåvatn kraftverk 95 kilometer vest for Mo i Rana nå bygges ut, skjer det helt uten tegninger. Isteden gjøres det ved Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og 3D-modeller, både for fjell- og byggetekniske arbeider.

Det kan de spare rundt 10 millioner kroner på, anslår prosjektkoordinator Espen Dahl-Mortensen i Hære Entreprenør, som har totalentreprisen for det fjell- og byggetekniske arbeidet.

Det innebærer en halvering av den opprinnelige kostnaden.

Dyre tegninger

Hver tegning koster nemlig mellom 40.000 og 60.000 kroner inkludert alle revisjoner. I prosjektet ville det vært gjort om lag 400 tegninger. Tegningene ville da i tilfelle ha kostet 20 millioner kroner.

– Halvparten av dette tror jeg man kan spare på kun å bruke 3 D-modellering, sier Dahl-Mortensen til Teknisk Ukeblad.

Det var Multiconsult, som jobber med Hære på prosjektet, som foreslo å bygge uten tegninger.

Konkurrenten ba om razzia hos Rainpower: Nå møtes de i retten

Blir vanligere

3 D-modellering er ikke nytt i anleggsbransjen. Men oppdragsleder for Multiconsult, Herman B. Smith, har aldri hørt om et prosjekt i Norge der bruken av modeller i prosjekterings- og byggefasen er trukket så langt at tradisjonelle 2D-tegninger ikke lenger er nødvendig.

– 3 D-modeller blir mer og mer brukt i bransjen, men ofte med det resultat at man lager tegninger før bygging. I dette prosjektet satte vi oss tidlig et mål om mindre bruk av tegninger, blant annet for å optimalisere leveransene til byggeplassen. Det har vi oppnådd ved å klare å ikke bruke tegninger i det hele tatt, ettersom også armering gjøres i modellene, sier han til Teknisk Ukeblad.

Stort kraftverk

De to kraftverkene, som samlet også kalles SmiSto kraftverk, eies av SKS og Helgelandskraft og er ifølge selskapene den største vannkraftutbyggingen i Norge siden 2004. Prosjektet består av to separate kraftverk i fjell på 33 MW hver. De vil til sammen produsere 210 GWh per år. Prosjektet inkluderer hele 26 kilometer tunneler og sjakter, og skal til sammen koste 1,3 milliarder kroner å bygge.

Når all prosjektering utføres i modell, får man ifølge Smith bedre kontroll på underlaget. Man unngår for eksempel at ulike faggrupper tegner inn ting som kolliderer, for eksempel VVS-kanaler og elektro-føringer.

– I 2D risikerer man at dette ikke oppdages før man står på byggeplassen. Her kan det kontrolleres og lukes ut direkte i modellen, sier han.

Solkraftverket er ennå ikke bygget: Likevel har det allerede satt verdensrekord

Riktig rekkefølge

Ifølge Smith er det også enklere å planlegge fremdriften og rekkefølgen på det som skal gjøres og anskaffelse av nødvendige byggematerialer.

– Dette er veldig visuelt, det gir mye mindre rom for misforståelser, sier han.

Når man helt har droppet tegninger, har det ført til at modellene og underlaget utarbeides litt annerledes for å legge til rette for de som jobber på byggeplassen.

– Har dere virkelig ikke laget en eneste tegning?

– Nei. Det blir noen ganger printet ut papir fra modellen fordi det ikke alltid er hensiktsmessig å stå med Ipaden i byggegropa og støpe og binde jern. Men det er alt, sier Smith.

Holder den i 6 måneder? Her tester de kraftverk i en av Norges sterkeste tidevannsstrømmer

– Vanskeligst for de eldste

For enkelte av arbeiderne på prosjektet har det imidlertid vært en stor overgang å droppe tegningene.

– De som har det vanskeligst, er nok de eldste. Det er litt lettere for oss som har vokst opp med dataen i hånda enn for de som kanskje ikke engang har fått seg smarttelefon. For den er det nok en utfordring å begynne å se på modellen på Ipad, sier Dahl-Mortensen.

Men han understreker at disse får opplæring.

– Vi har måttet drive med opplæring hele veien. Derfor er det ikke sikkert at vi får den store gevinsten på dette prosjektet her, men på det neste igjen, sier han.

Prosjektet startet for ett år siden. Hvor stor den endelige besparelsen blir, blir først klart om tre år når kraftverket skal være ferdig bygget.