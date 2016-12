Disse sakene ble mest lest i 2016

Data om trafikk og brukermønster gir redaksjonen verdifull innsikt:

Av årets statistikker kan vi for eksempel lese at 84 prosent av leserne på tu.no er menn, at vi har best dekning i aldersgruppa 35-44 år, at direkte besøk på www.tu.no er trafikkilden som øker mest og at Google ellers er viktigste henvisningskanal. Nær 40 prosent av all lesning skjer via en mobiltelefon, og mer enn halvparten av våre mobile lesere bruker et Apple-produkt. Chrome er mest benyttede nettleser, med Safari på en solid annenplass og med Internet Explorer som nummer 3.

Men data kan også villede:

Mest lest er for eksempel ikke ensbetydende med best. Om tu.no skulle ha styrt produksjonen utelukkende etter hva som leses mest, ville nettsiden blitt ganske annerledes - trolig mer populærvitenskapelig og underholdende, og mindre vesentlig.

For å sikre at vi styrer etter de rette parameterne, utviklet Teknisk Ukeblad i år sitt eget evalueringssystem, der en total «artikkelscore» vektes etter en rekke målekriterier, de fleste av dem kvalitative, som for eksempel hvor lenge en artikkel leses. Målet er å styre etter hva som faktisk betyr noe for leserne, i stedet for hvor mange som fristes til å klikke på en tittel.

Uansett, vi har ikke denne typen måletall for hele 2016, og mest lest-lista ved årets utgang er blitt en tradisjon, så værsågod, her er oversikten over hvilke saker dere lesere ble mest fristet av i 2016.

Topp 10

1. Så lenge kan du forvente at batteriet i elbilen varer

Nær hver femte solgte nybil i Norge er elektrisk, batteriteknologien er under konstant utvikling, og rimelige biler med lang rekkevidde inntar markedet. Elbiler har enorm interesse i den norske befolkningen, og er ett av temaene tu.no har prioritert høyt i 2016. Årets mest leste sak lever på den såkalte longtail-effekten - dette er nytteinformasjon som lesere søker seg fram til lenge etter at saken er publisert.

2. Lars Magnar rettet ut kommunens svingete tunnelforslag i siste øyeblikk. Sparte 125 millioner kroner

Dette er historien om prosjektlederen som i siste liten forkastet kommunens svingende tunnelplaner, og tegnet en rett strek på kommunekartet. Han endte opp med å spare 125 millioner kroner, slik at prosjektet ble 31 prosent billigere enn opprinnelig anslått.

3. Her er sensorene som KAN gjøre Oslos parkering smart

Leverandører er valgt og antallet sensorer er bestemt. Mens reportasjen skrives monteres sensorene i asfalten. Konkrete planer for hvordan sensorene skal brukes videre finnes imidlertid ikke. Oslo kommune antar at deres pilotprosjektet vil vare i to år.

4. 400 millioner mennesker i verden trenger en slik dings. Nå kommer en norsk revolusjon

Hva om sensorene kunne måle mye mer og mer nøyaktig enn treningsarmbåndene? Hva om de kunne se inn i kroppen og analysere biokjemien din? Uten at du trenger å stikke en nål gjennom huden. Det er akkurat det som er i ferd med å dukke opp. Ikke fra Silicon Valley, men fra Silicon Plankebyen; altså Fredrikstad.

5. Så lang tid tar det for et solcellepanel å tjene inn seg selv

Solceller på taket er fortsatt for de spesielt interesserte, men stadig flere lurer på hvor mye strøm de kan spare ved å investere i et solcellepanel til privatboligen. Mange lurer også på hvor lang tid det tar før de har tjent inn investeringen i form av sparte strømutgifter. Det har nå Accenture og WWF regnet på.

6. Han tester elsykler på fulltid - her er ekseperten fem beste tips

I 2015 ble det solgt omlag 20.000 elsykler i Norge, og mange leverandører skryter av voldsom vekst i etterspørselen etter de mest populære modellene. Den tyske elsykkel-eksperten Hannes Neupert startet å teste elsykler i 1992, etter at han skrev en elsykkeltest som journalist. Her deler han sine erfaringer og beste råd.

7. Her er Tesla Model 3

Vi fulgte lanseringen av Teslas nye bilmodell, Model 3. Dette er massemarkedsbilen til den populære luksusbilprodusenten, og forventningene var store. I årets siste måneder har konkurrenten Opel Ampera-e fått nesten like oppmerksomhet.

8. Her er rekkevidden på alle elbilene du kan kjøpe nå

Nytteinformasjon for alle elbilkjøpere, en artikkel som stadig oppdateres med nye modeller og produktforbedringer. Og rett rundt hjørnet er biler med lang rekkevidde folk flest kan erverve seg.

9. Brukte måneder på Tesla-mysterium - Arne fikk ikke ladet hjemme

Arne Steimoeggen fra Stange i Hedmark vil gjerne være miljøvennlig. Han liker dessuten å kjøre behagelig når han i perioder pendler de 22 milene til jobben sin i Dresser-Rand på Kongsberg. Derfor kjøpte han en Tesla Model S i desember 2013. I mai i fjor fikk han imidlertid problemer med å lade bilen sin. Vel å merke kun hjemme hos seg selv og hos naboen sin. Andre steder gikk ladingen knirkefritt. Tesla klarte ikke å finne årsaken til problemene.

10. Norsk pilot testet: Slik er egentlig F-35 i nærkamp

F-35 tillater flygeren å være mer offensiv og frampå enn F-16, men mer risting og mindre utsikt kan være ulemper. Det er noen av konklusjonene i det som trolig er den mest detaljerte beskrivelsen av F-35s «dogfight»-egenskaper, skrevet av noen med førstehåndskjennskap - major Morten Hanche.

Kom med ønsker

Av årets oppturer, nedturer, gjennombrudd, konflikter og nytteinformasjon er det altså disse ti sakene flest av leserne har åpnet. Av vårt faste innhold er tegneserien Lunch en vinner - med nye striper fem dager i uka. Og tu.nos nye Hvordan virker-seksjon huser de aller fleste sakene med lengst lesetid.

Datene forteller oss en del om hva som treffer hos leserne, og innsikt fra leserundersøkelser gir enda mer dybde. Men våre nær 250.000 ukentlige lesere har ulike interesser og behov - et illustrerende eksempel på dette er at olje og gass topper listene for både hva dere ønsker mer - og mindre - av.

Spill gjerne inn dine ønsker til tu.no-redaksjonen for 2017 i kommentarfeltet under.

I mellomtiden takker vi alle lesere for følget og ønsker dere et godt nytt år!