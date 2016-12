Dette er bilen som skal ta tungtransporten vekk fra diesel

Å bli kvitt diesel som drivstoff for tungtransport på veien. Det er det overordnede målet til Nikola Motor Company.

Torsdag avduket selskapet den nye hydrogenlastebilen som selskapet mener vil bidra til at tungtransporten i første omgang i Nord-Amerika kan bevege seg vekk fra det de beskriver som utdatert teknologi.

Nikola One heter trekkvogna som etter planen skal komme på markedet i 2020. I tillegg kommer et nybygd nettverk av hydrogenstasjoner.

Fra gassturbin til brenselcelle

Da kjøretøyet første gang ble presentert tidligere i år, var det en ladbar hybrid der batteriet ble tilført strøm generert fra en 400 kW gassturbin.

Nikola One skal være på veien om i underkant av fire år. Foto: Nikola Motor Company

Så ble konseptet over natta endret til å benytte hydrogen og en brenselcelle med en effekt på oppunder 200 kW som skal sørge for strøm til batteriet, med en kapasitet på 320 kWh som også kan lades eksternt.

Foto: Nikola Motor Company

Inne i hytta på Nikola One er det en 21-tommersskjerm. Foto: Nikola Motor Company

En slik grunnleggende endring bare tre måneder før avduking og etter flere måneder med forhåndsbestillinger, bidro selvsagt til å skade selskapets troverdighet. Dette var også noe Nikola-grunnlegger og sjef Trevor Milton tok tak i under avdukingsseremonien i Salt Lake City natt til fredag norsk tid:

– Til alle skeptikere: Denne lastebilen kommer til markedet. Det kan jeg garantere, var Miltons avsluttende lovnad under arrangementet som kan ses i sin hel helhet i videoen nederst i artikkelen.

Lavere forbruk, mer kraft

I Nikola One er det PEM-brenselceller («proton exchange membrane») som forsyner strøm til fire elmotorer som samlet yter 735 kW/2712 Nm.

Lastebilen har plass til 100 kg hydrogen. Forbruket anslås i snitt til 4,6 kg H 2 /100 km.

Et av salgsargumentene til potensielle operatører, er forbruket som ifølge Nikola er omtrent halvparten av en konvensjonell diesellastebil. Henholdsvis 15,4 mpg dieselekvivalenter i stedet for 7,5 mpg - tilsvarende 15,3 og 31,4 l/100 km.

Dette tillater lastebilen å fortsatt holde en hastighet på 65 miles i timen (105 km/h) i seks prosent stigning med full last, 80.000 pund (36 tonn).

– I tillegg har bilen en helt utrolig akselerasjon og nedbremsingsevne, påpekte Milton.

Den hydrogenelektriske drivlinja, samt kraftelektronikk og hydrogenlagring er plassert nederst og sørger for et veldig lavt tyngdepunkt. Dessuten er trekkvogna ifølge produsenten omtrent 900 kg lettere enn en sammenlignbar fossilbil, noe som er verdifullt for speditører der hvert kilogram ekstra eller tapt nyttelast teller.

Infrastruktur

Skal Nikola har noen mulighet til å lykkes, må de ha fylleinfrastruktur. Den finnes ikke i dag. Selskapet akter å bygge 364 hydrogenstasjoner selv som skal dekke hele USA og deler av Canada. Lastebilen kan kjøre opp til 1200 miles (1.931 km) mellom hver fylling.

Akkurat konseptet her er noe uklart. Nikola nevner både 100 MW solkraftanlegg, elektrolyse på stedet, reformering av naturgass samt transport av hydrogen opp til ti tonn av gangen. Uten at det kommer helt fram hvor mange produksjonsanlegg selskapet ser for seg, og hvor mange av stasjonene som kun skal ha lagring av hydrogen.

Uansett er planen å begynne byggingen av de første stasjonene i 2018, med åpning av de første stasjonene mot slutten av 2019.

Planlegger fabrikk

Når det gjelder selve bilbyggingen, skal de første 5.000 produseres i samarbeid med selskapet Fitzgerald i Byrdstown, Tennessee. Parallelt bygger Nikola Manufacturing opp sitt eget et test- og produksjonsanlegg med en kapasitet på 50.000 biler i året. Hvor fabrikken skal bygges skal avgjøres rundt sommeren neste år.

Den første trekkvogna som ble avduket var lakkert i fargene til U.S. Xpress, landets nest største innen lastebiltransport. Hvor mange bestillinger, eller rettere sagt hvor mange som har betalt 1500 dollar depositum, er litt uklart. I en pressemelding torsdag skriver Nikola at de har bestillinger verdt tre milliarder dollar, mens Trevor Milton under presentasjonen brukte tallet fire milliarder.

Lastebilen kan også leases over seks år for 42-59.000 kroner i måneden med ubegrenset mengde drivstoff og inkludert vedlikeholdsavtale. Nikola har inngått en samarbeidsavtale med Ryder System som er representert med over 800 verksteder i USA.

Zero, One og Two

Presentasjonen brukte også noe tid på to andre kjøretøy: Nikola Zero og Nikola Two.

Nikola Two Foto: Nikola Motor Company

Two er en forkortet «daycab» uten sengeplass, med bakhjulsstyring og ellers de samme spesfikasjonene som Nikola One.

Nikola Zero Foto: Nikola Motor Company

Zero er et batterielektrisk terrengkjøretøy (UTV) som tilbys med batteripakker med et energiinnhold på hele 72 og 107 kWh som gir henholdsvis 200 eller 300 miles rekkevidde (322 og 483 km). Denne skal være klar om et år fra nå.

Under presentasjonen gjentok Milton hevder at energitettheten i deres batteripakke overgår den som sitter i Tesla S. I det hele tatt har Nikola med sitt navnevalg lagt opp til å bli forbundet med den suksessfulle elbilprodusenten i California. «Tungtransportens Tesla» er en hyppig brukt, men kanskje ikke spesielt presis betegnelse på lastebilen.

– Vi er overhodet ingen konkurrent til Tesla. De har gått opp veien for aktører som oss, noe jeg er veldig takknemlig for, sa Milton under presentasjonen.

Fart på utslippsfri transport

Tine har planer om å anskaffe en Nikola One for testing når den blir klar om noen år. Foto: Tine

– Dette kan bli en «game changer» for utslippsfri tungtransport. Den kan frakte mer og billigere enn en dieselbil, til og med i USA der de ikke har avgiftene vi har her i Europa. Det gjør at det er mulig å se for seg en rask utrulling når lastebilen kommer på markedet, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i Zero, i ei melding.

Bjørn Simonsen, som er direktør for forretningsutvikling i Nel Hydrogen, har tidligere sagt til Teknisk Ukeblad at Nikola-satsingen gjør det amerikanske markedet enda mer interessant. Selskapet konkurrerer allerede om å bygge fyllestasjoner for personbiler i California.

De som trolig blir først i Norge med hydrogenelektriske lastebiler, er Asko. Om to år skal selskapet ta i bruk minst tre hydrogendrevne lastebiler, treakslede 27-tonnsbiler fra Scania, i tillegg til ti trucker hos Asko Midt-Norge i Trondheim. Drivstoffet skal produseres på stedet med energi fra solceller montert på lagertaket.

– Slik Tesla har satt fart i utviklingen av elbiler hos de øvrige bilprodusentene, regner vi med at lanseringen av Nikola vil framskynde arbeidet til store lastebilprodusenter som Scania og Volvo med å bygge tilsvarende utslippsfrie lastebiler. Da kan det virkelig bli fart på sakene, sier Gjerset.