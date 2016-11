Mener de kan øke kapasiteten på Tesla-batteri med 25 prosent

Nikola Motor mener at deres batteriteknologi kunne gitt en Tesla Model S en batterikapasitet på minst 125 kilowattimer, uten at formen på batteriet måtte endres.

Og en BMW i3 med deres teknologi, ville kunne kjørt over 640 kilometer, uten modifikasjoner.

Til sammenligning har Tesla i dag maksimalt 100 kilowattimer i Model S, mens BMW i3 kan gå maksimalt 300 kilometer.

De potensielle forbedringene presenteres i en pressemelding Nikola slapp denne uken.

De melder nå at de skal vise frem tre produkter 1. desember. Til nå har det vært deres gassdrevne trekkvogn Nikola One som har fått mest oppmerksomhet.

En UTV kalt Nikola Zero har ikke fått fullt så mye oppmerksomhet.

Denne ble opprinnelig lansert med 72 kilowattimer batteri. Nå melder de at kapasiteten blir 107 kilowattimer.

«Batteridrottningen» om egen teknologi: – Kommer til å doble energitettheten

Fremskritt i batterikonstruksjon

Tine har planer om å anskaffe en Nikola One for testing når den blir klar om noen år. (Foto: Tine)

Kapasitetsøkningen skal ha blitt gjort mulig fordi Nikolas ingeniører har «gjort store fremskritt i lagring og kjøling», ifølge Nikola-sjef Trevor Milton.

Batteriteknologien skal gjøres tilgjengelig for andre OEM-leverandører i løpet av neste år.

Flere detaljer blir trolig presentert når Nikola holder sin lansering 1. desember.

Lastebilen ble for øvrig først lansert som en gasselektrisk bil, med en turbin drevet av naturgass, som ladet et 320 kilowattimers batteri.

Så ble konseptet plutselig endret til å være basert på hydrogengass og brenselceller i sommer. Dette gjorde antakeligvis ikke underverker for selskapets troverdighet.

LIkefullt hevder de at de i løpet av de første 30 dagene med forhåndsbestillinger fikk ordrer tilsvarende 3 milliarder dollar. Pressemeldingen angir imidlertid ikke om noen har trukket seg etter at det ble klart at bilen skulle drives av brenselcelle i stedet for gassturbin.

I 2015 ble Norge først ut med elferge: Nå er det klart for å nå ny milepæl

Hydrogen til halve prisen

Det er angivelig planlagt over 300 hydrogenfyllestasjoner over hele USA, og planen for disse skal vises frem under lanseringen neste måned.

– Nikola kommer til å ha verdens største hydrogennettverk, hevder Milton.

Daimler utvikler sin første tunge lastebil på batteridrift. Den skal ha en rekkevidde på 200 mil. Foto: Daimler AG - Global Communications Commercial Vehicles

Nikola skal selge hydrogen til alle som vil ha ha, noe de vil gjøre etterhvert som fyllestasjonene blir operative. De som ikke eier Nikola-lastebiler, vil få kjøpe for 3,5 dollar per kg hydrogen.

Det vil si litt over 28 kroner per kg, som ifølge Nikola er halvparten av markedsnivået i USA i dag. Dette er noe sånt som en tredel av prisen i Norge.

Slik tror Nikola at de skal gjøre det mer lønnsomt å tanke med hydrogen fremfor å lade store batterier.

Askos nye lastebil: Har to tonn batterier mellom akslingene

Vises frem neste måned

Nikola begynte for øvrig å snakke om å vise frem en prototype i desember i år, da Tesla tidligere i år snakket om sine planer for en egen lastebil.

En måned senere annonserte de at de heller ville selge bilen med brenselceller, drevet av hydrogengass produsert fra egne fornybare energikilder.

Og deres «gamle» variant, som går på naturgass, skal selges steder hvor «hydrogen ikke er enkelt tilgjengelig», ifølge Nikola.