Askos nye lastebil har to tonn batterier mellom akslingene

Med statsminister Erna Solberg bak rattet rullet et potensielt svært viktig kjøretøy inn på Askos regionlager på Kalbakken i Oslo tirsdag.

Norges første elektriske distribusjonsbil, kaller Asko kjøretøyet som allerede onsdag skal settes i ordinær drift med matvarefrakt til sentrumsnære butikker.

Tesla sysler med nyttekjøretøyplaner: Gjør klar for Tesla-trailer og Tesla-buss

Dobbel pris

Ny teknologi koster. Den elektriske lastebilen har en innkjøpspris på rundt fire millioner kroner. Det er omtrent det dobbelte av hva en tilsvarende dieselbil koster.

– I løpet av en levetid på sju år, kan mye av dette spares inn igjen med lavere driftskostnader. Men det fordrer at politikerne beholder fritak for bompengeavgift, som for denne bilen vil utgjøre cirka 70 000 kroner i året, sier styreleder Torbjørn Johannson i Asko til Teknisk Ukeblad.

Dette vil med andre ord utgjøre en halv million kroner i løpet av bilens levetid. I tillegg kommer en årlig dieselbesparelse på 17.500 liter. Dette pilotprosjektet har dessuten offentlig støtte fra Enova.

Planen er å tredoble den helelektriske flåten etter hvert. Ifølge Johannson må de få verifisert at den første bilen «henger sammen» før de bestiller to til fra, beregnet på Bergen og Kristiansand, på nyåret 2017.

26-tonnsbil på vei: Nå skal Mercedes lage elektrisk lastebil

Nederlandsk

18-tonnsbilen er bygget i Nederland av Emoss Mobile Systems og består av et MAN-chassis (6,9 tonn) og et skappåbygg fra Specialkarosser (SKAB).

Nyttelastkapasiteten er 5,5 tonn fordelt på 18 paller.

Et litiumionebatteri forsyner strøm til én elmotor som yter 200 kW/3500 Nm.

Batteripakka opptar plassen mellom akslingene. Foto: Per Erlien Dalløkken

Batteripakka fyller hele lengden mellom de to akslingene. Energikapasiteten er 240 kWh og forventet kjørelengde på én lading er 200 kilometer.

Med andre ord et forbruk på 1,2 kWh/km. Det skal nevnes at batteriet ikke bare skal sørge for framdrift, men også for strøm til kjøleaggregatet.

Ifølge Emoss-rådgiver Eric Beers veier selve batteriet cirka 2.000 kg.

– Vi kjøper cellene av CALB i Kina, mens vi lager batteripakkene og batteristyringssystemet selv, opplyser Beers.

Emoss har så langt levert kun 30 lastebiler. Alle er mer eller mindre spesialbygde, ifølge Beers.

Laderen er plassert på lasterampen. Foto: Per Erlien Dalløkken

På en av rampene på lageret er det montert en lader som leverer trefase 400V 63A til de to 22 kW-laderne i bilen. Dermed kan batteriet fullades på cirka fem timer.

Distribusjonsbilen skal i hovedsak benyttes til bydistribusjon og har ikke bare null lokale klimagassutslipp. Også støyutslippet er redusert:

Både skap og kjøleaggregat er Piek-sertifisert, som blant annet setter krav til at lydnivået ved normal lasting og lossing og fra aggregatet ikke overstiger 60 desibel.

Blir også først med brenselceller: Strøm fra lagertaket lager hydrogen til lastebilene

Sammensatt flåte

Samtidig som Asko setter igang pilotprosjektet med tre batterielektriske lastebiler, forbereder selskapet innfasing av et tilsvarende antall hydrogenelektriske lastebiler.

Dette prosjektet skal foregå hos Asko Midt-Norge i Trondheim, og det blir treakslede 27-tonnsbiler fra Scania som skal settes i drift om to år fra nå.

Norgesgruppens engrosselskap har cirka 600 lastebiler med en gjennomsnittalder på 3,3 år.

Av disse er 200 Euro VI-dieselbiler, 250 er biodieselbiler (HVO), 40 bioetanolbiler og 5 biogassbiler.

Ved siden av å ha 600 lastebiler på veien er Asko i ferd med å bli et aldri så lite kraftselskap. I løpet av 2017 skal de besitte til sammen 90 000 kvadratmeter solceller på forskjellige lagertak og fem vindturbiner med en årlig produksjon på 56 GWh i drift.

Også tyngre kjøretøy

På presentasjonen av ellastebilen vanket det mye ros til Asko. Enova-sjef Nils Kristian Nakstad karakteriserer dem som et visjonært selskap som tør å gå foran.

Det samme gjorde statsminister Erna Solberg:

– Mange venter på at all teknologi skal bli moden og ferdig, men vi trenger noen som bare begynner, sa Solberg.

Hun påpekte at elbilinsentivene har vært avgjørende bidrag til at det i dag er over 80 000 elbiler på norske veier.

Ifølge Erna Solberg var dette første gang hun selv har sittet bak rattet på en bil på tre år. Foto: Per Erlien Dalløkken

– Nå er det viktig å fortsette med elektrifisering også av tyngre kjøretøy for å kunne lykkes med de nødvendige utslippskuttene fra transportsektoren. I tillegg vil elektriske busser og lastebiler bedre lokalmiljøet i byene de kjører, sa statsministeren.