Norge går glipp av den kanskje beste hydrogenbilen

Høna og egget-debatten gikk friskt da den første Uno-X-hydrogenstasjonen åpnet i Sandvika i forrige uke.

For å få flere hydrogenbiler på markedet, trengs det fyllestasjoner. Og for å få infrastrukturen til å gå rundt, trengs det biler.

Planene er lagt for at konkurrentene Uno-X og HYOP får på plass fyllestasjoner som dekker hele Sør-Norge i løpet av fire år.

Men bilutvalget er det verre med. I dag finnes Toyota Mirai, som foreløpig selges i begrenset antall, og den fire år gamle Hyundai ix35 FCEV.

En tredje modell er i ferd med å lanseres i disse dager: Honda Clarity Fuel Cell har spesifikasjoner som på papiret overgår de andre. Men denne blir neppe å se med norske skilter.

– Dessverre ser det ikke ut som at vi får denne bilen hit til landet, bekrefter salgssjef Tom Gullkrona Skoglund i Honda Norge.

Ytre og indre kvaliteter

Honda Clarity Fuel Cell. Foto: Honda

Honda står fortsatt ved planen som ble opplyst under lanseringen i Tokyo i oktober i fjor, nemlig at Europa får kun et lite antall biler som går inn i Hyfive-prosjektet, nærmere bestemt Danmark, Storbritannia og Tyskland.

Uno-X åpnet sin første hydrogenstasjon i forrige uke. Her er én av sju norskregistrerte Toyota Mirai ved pumpa. Foto: Eirik Helland Urke

Etter det Teknisk Ukeblad får opplyst, er snakk om så få biler som tre til København, tre biler til London og muligens et tilsvarende lite antall til Stuttgart.

– I Japan og USA er Honda en dundrende suksess, men det er ingen hemmelighet at det har gått tyngre i Europa. Hydrogenstrategien rammes nok dessverre av dette, sier Skoglund.

Han antyder at de første hydrogenhondaene ikke kommer til Norge før rundt 2019-2020, uten at det er fattet noen formell beslutning om dette.

En som gjerne skulle sett at markedet fikk tilgang på en tredje hydrogenbilmodell, er Ulf Hafseld. Han er daglig leder i Hyop AS som ble stiftet for snart fem år siden og overtok da blant annet driften av Statoils hydrogenstasjoner som havnet hos dem etter Hydro-fusjonen.

– Jeg har skjønt at det er økonomiske årsaker som hindrer Clarity å nå hit. Det er trist, for dette er en bil som ser ut til å ha alt, både teknologi og utseende, sier Hafseld.

Under panseret

Det er faktisk tredje generasjon brenselcelle Honda har installert i nye Clarity Fuel Cell.

Honda Clarity er en romslig femseter. Foto: Honda

Den volumetriske effekttettheten oppgis til 3,1 kilowatt per liter som er 60 prosent mer enn forrige generasjon. Systemet leverer «over 100 kW». Inkludert i den hydrogenelektriske drivlinja er også et litiumione-bufferbatteri og en 130 kW elmotor.

Brenselcelle og elmotor. Foto: Honda

Honda påpeker at de har klart å krympe brenselcellesystemet ned til en størrelse som kan sammenlignes med en V6-motor.

I motsetning til konkurrenten Toyota Mirai, som har brenselcellesystemet under framsetene, har Honda plassert alt under panseret. Mirai har kun to bakseter, mens Clarity har god plass til fem personer.

Også hydrogenbilprodusenter snakker om rekkevidde. 700 kilometer på en tank lovte Honda under lanseringen for et år siden, men dette var målt etter den noe slepphendte japanske JC08-syklusen.

Den offisielle amerikanske EPA-målingen fra tidligere i høst tilsier 366 miles eller 589 kilometer. Til sammenligning har Toyota Mirai 502 kilometer etter samme og strengere testsyklus.

Tre generasjoner

Honda kom allerede i 2002 med sin første brenselcellebil, FCX, som ble fulgt opp med FCX Clarity i 2008. Denne ble tilgjengelig for leasing i enkelte deler av Japan, Europa og California, men i ytterst få eksemplarer. Et sted mellom 50 og 100 biler totalt ble produsert fram til 2014.

Og åtte år senere er det altså fortsatt svært begrenset volum i Europa, mens Honda satser hardere hjemme i Japan og i USA.

Bilen kan leases fra tolv ulike godkjente hydrogenbilforhandlere i California, men det er et krav at kunden bor eller jobber innenfor en radius på ti miles (16 kilometer) fra en fyllestasjon.

Prisen er til å leve med: 2.868 dollar (25.000 kroner) i éngangsleie og 369 dollar (3.200 kroner) i måneden.

Honda FCX fra 2002. Bilde: Honda

Akkurat som Toyota har besluttet å la hybrider og hydrogenbiler få selskap av batterielektriske biler, skal Honda Clarity Fuel Cell i løpet av 2017 få selskap av nye Clarity Electric og Clarity Plug-In Hybrid.

Honda FCX Clarity fra 2008. Bilde: Honda

Prøver å pushe på

Honda Clarity fra 2016.

Hafseld har imidlertid ikke gitt opp å få Clarity til Norge og Skandinavia. Han forteller at han og partnerne i det såkalte Scandinavian Hydrogen Highway Partnership (SHHP) jobber med å påvirke Honda i Japan

Mercedes-Benz viste fram sin nye generasjon hydrogenteknologi i sommer. Den skal først plasseres under skallet på en GLC-suv. Foto: Daimler AG

– Det handler om å se om vi klarer å åpne forståelsen for at alt ligger til rette for en lansering her. Det er noen veldig gode fornybarhistorier å fortelle fra Norge. Ikke bare når det gjelder hydrogen, men også de snart hundre tusen elbilene. Her skjer det virkelig noe, påpeker Hafseld.

Av andre potensielle kandidater har Hyundai varslet at de kommer med neste generasjon hydrogenbil i 2018. Denne vil være designet fra blanke ark i motsetning til dagens konvertering av suv-en ix35.

Det kan godt tenkes at den neste nye hydrogenbilen som kommer på norske veier er Mercedes-Benz GLC F-cell som lanseres neste år i Frankfurt. Det kan være mulig å få den på norske veier våren 2018.

– Jeg har faktisk allerede lagt inn bestilling på ti biler, opplyser Hafseld.