Denne gjør vogntoget om til en hybridbil

Lastebiler med hybriddrift er ikke et vanlig syn på veiene, men et nytt produkt kan gjøre at det blir det.

Hyliion, en amerikansk oppstart fra tildligere Carnegie Mellon-studenter, har utviklet et system som kan gjøre en hvilken som helst semitrailer til en hybrid.

Dette skal gi høyere effekt, og inntil 30 prosent lavere drivstofforbruk takket være lagring av bremseenergi og en elektromotor som driver en aksling på semitraileren.

I tillegg skal det kunne fungere som en ekstern kraftkilde i inntil 20 timer, slik at trekkvogna ikke trenger å gå på tomgang.

Selv mener de at systemet kunne redusert CO 2 -utslippet til hele USA med to prosent, dersom alle semitrailere var utstyrt med det.

Les også: Nå skal Mercedes lage elektrisk lastebil

Installeres på en time

Intelligent Electric Axle, som systemet heter, skal ifølge produsenten kunne installere på en hvilken som helst semitrailer på en time.

Hele systemet erstatter semitrailerens eksisterende bakre aksling, så det er snakk om å løsne noen bolter og bytte ut den gamle med en ny.

Systemet koster 29.000 dollar (246.000 kroner), men kan spare 1300 dollar (11.000 kroner) i drivstoffutgifter i måneden, ifølge Hyliion. Dermed vil det betale for seg selv på under to år. Det skal i produksjon neste år.

Hele systemet veier litt over 220 kg. I tillegg til batteri og elektromotor, inneholder systemet en rekke sensorer som bidrar til at det er så effektivt som mulig.

Det har en 300 hestekrefters elmotor, som hjelper til å få vogntoget opp i fart, hjelper til med å opprettholde hastighet, og kan bidra med kraft til å dytte det opp en bakke. Når vogntoget bremser tilbakeføres kinetisk energi til batteriet.

Tungtransportens Tesla: Blir til tungtransportens Toyota Mirai

Europeisk variant er utviklet

Føreren trenger ikke å forholde seg til annet enn en av- og på-bryter. Når systemet er aktivt, gjør det alt på egenhånd. Tester viser ifølge Truckinginfo.com at systemet fungerer som det skal.

Siden systemet installeres i semitraileren fremfor trekkvogna, kan det bidra til redusert drivstofforbruk på alle biler som bruker det.

Systemet er utviklet for det amerikanske markedet, men Hyliion har utviklet en variant for det europeiske markedet også, skriver Truckinginfo. Dette vil erstatte én av de passive akslinger på europeiske semitrailere, men andre konfigurasjoner er mulige.

Mellom akslingene: Askos nye lastebil har to tonn batterier

Andre systemer under utvikling

Dette er i seg selv ingen ny idé. Franske Adgero utvikler et lignende system, men i motsetning til Hyliion som bruker litiumionbatterier, bruker Adgero superkondensatorer.

Siden det er utviklet i Europa, holder det at det er typegodkjent i et EU-land før det kan tas i bruk her i landet.

De to systemene har omtrent tilsvarende priser, men drivstoffbesparelsen Hyliion oppgir er mellom 5 og 15 prosentpoeng høyere enn det Adgero oppgir for sitt system.

Adgeros system er for tiden under uttesting av den britiske flåteoperatøren Eddie Stobart.

Da vi omtalte Adgeros system, sa Enova at systemer som dette kan få støtte. Kravet er at energibruken reduseres med minst ti prosent, og at energiresultatet er på minimum 100.000 kilowattimer per år.