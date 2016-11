Gründerbrødrene måtte lage noe nytt og billig, eller gi opp. Dette ble løsningen

Muskelspenninger rammer en stor del av befolkningen en eller annen gang i løpet av livet, og muskel- og skjelettplager er en betydelig utgiftspost for det offentlige.

For tre år siden konstruerte de to gründerbrødrene Thomas Jakobsen og Einar-Andre Bydal et instrument for å måle muskelspenninger i nakkeregionen. Det skulle gi folk tilbakemelding slik at de lærte seg å slappe av på riktig tidspunkt.

Instrumentet virket utmerket og folk fikk redusert plagene sine. Men det fikk ikke gründerne.

På tross av store investeringer og mye innsats gikk salget særdeles tregt, selv om de ytterst få kundene de fikk var svært fornøyde.

– Vi trodde dette skulle falle i god jord hos fysioterapeuter, men der forregnet vi oss. De er ikke så begeistret for instrumenter og vil helst jobbe manuelt. Dessuten kostet instrumentet 15.000 kroner og selv om vi etablerte en utleieordning ble det for kostbart. Så da var alternativene å gi opp eller lage noe nytt og billigere, sier sjefteknolog Einar-Andre R. Bydal.

Det har de to gjort. Ikke bare har de skiftet navn fra Neckgraph til mye mer appellerende Expain. De har også konstruert en ny og enklere versjon av produktet til en tiendedel av prisen.

Flere produkter har det også blitt. Men best av alt, salget har løsnet. De to har forhåndssolgt smertereduserende produkter for 28 millioner kroner.

Smertekur på nakken

Kjerneproduktet er biosensoren Expain Change Neck & Shoulders. Det er en avlang liten sak som lett fester seg til huden i nakke og skulderregionen hvor den måler muskelaktivitet.

Smertefullt: Andel i befolkningen som har langvarig smerte, 2008-2012 (18-75 år). Standardisert for alder og kjønnssammensetning. Foto: Kilde: Folkehelserapporten 2014, kapittel: Langvarige smertetilstander i Norge

– Hvis den måler sammenhengende muskelaktivitet på mer enn 30 sekunder så vibrerer den for å varsle at pasienten må slappe av. Det holder faktisk med et sekund, men det er viktig for å få blodgjennomstrømming. Dette er basert på forskning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt, men vi ser også tydelig effekt på pasienter med smerte som bruker sensoren. Sensoren har innebygget Bluetooth og sender over data til en app hvor man kan følge med på sin egen utvikling, sier daglig leder Thomas Jakobsen.

Norskutviklet

Slike produkter blir ofte utviklet i Norge og produsert i Asia.

Men ikke dette.

Billig: Expain produserer Change Neck & Shoulders hos Norbit på Røros tl en tiendedel av prisen som den forrige utgaven kostet. Foto: Expain

– Vi sjekket produsenter både i Norge og i Kina og faktisk var Norbit EMS på Røros billigst. Det er kanskje ikke så rart for de har en svært automatisert produksjon slik at lønn er bare en liten komponent. I tillegg hjalp de oss med å utvikle produktet for å gjøre det lett å produsere. Vi har selv stått for elektronikk-konstruksjonen og bygget appen, sier Einar-Andre.

– En testkunde som var plaget med smerte i skuldre og nakke var helt sikker på at dette kom av belastningsskader på jobben. Men det var ikke hovedårsaken til smertene hennes. Det største bidraget kom faktisk fra en time med strikking om kvelden. Det var det jo lett å rette på, og det er generelt enkelt å rette på slike spenninger når man får tilbakemelding fra måleren, sier Thomas.

Han mener de fungerer som fysioterapeutenes forlengede arm. Det er mye lettere å huske og følge rådene de sannsynligvis har fått når de kan overvåke årsaken på denne måten.

Les også: Inne i dette skallet skjuler det seg en banebrytende norsk oppfinnelse

Mange nye produkter

I tillegg til å lage den nye og mye billigere biosensoren, har de to ingeniørene vært svært produktive på utviklingssiden. De ser et veldig stort marked i smertereduserende hjelpemidler som ikke er farmasøytika.

De har utviklet fire forskjellige massasjeapparater sammen med en produsent i Kina. En ganske rimelig batteridreven pute man kan ha i ryggen kan kombinere både hard og myk massasje ved å justere bredden på massasjekulene.

– Vi har søkt patent på denne hard- og myk-teknologien som skiller oss ut fra de andre som er i dette markedet. Vi har også stor tro på nakkemassasjeapparatet vi har utviklet. Det kan flyttes rundt på nakken og på skuldrene ved hjelp av to stropper. Til sammen har vi nå fire massasjeprodukter i tillegg til to produkter som gir elektrostimulans til rygg og kne og de to variantene av biosensoren. Den kommer også i en versjon som kan overvåke muskelspenninger i armen for å forhindre musesyke, sier Thomas.

Deleid

Knar nakken: Expein har også konstruert et apparat for å massere nakke og skuldre. Foto: Expain

De to gründerne har ikke klart alt dette alene. Selskapet Unika, som var Enklere Livs design og utviklingsavdeling, eier halve Expain og kan tilby dem verdifull hjelp både i produktdesign og salg og markedsføring.

TV-pute: Expain Relax Back Kan både gi hard og myk massasje avhengig av hvordan stilling kulene som knar settes i. Foto: Pål Bellis

– Vi har lykkes over all forventning til nå, til og med før produktene er i butikkene. Elkjøp vil selge produktene i hele Skandinavia. Vitus-apotekene vil selge dem i Norge og vi har fått en avtale med Danmarks største apotekkjede. Og vi har ikke tenkt å stoppe der. Vi har europeiske ambisjoner. Og mange nye produktideer. Det kommer i hvert fall fire nye neste år, sier Einar-Andre på de knøttlille kontoret brødrene deler i Unikias lokaler.

De har i hvert fall ikke justert fasilitetene til det høye forhåndssalget, men de virker mer interessert i produktutvikling enn større kontor.