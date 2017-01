De vil bruke droner til å levere maten hjem til deg

Om butikken får det som de vil, kan du med tiden få levert middagen ved hjelp av en drone. Den nettbaserte dagligvarebutikken Kolonial.no utvikler en egen drone som skal kunne levere mat rett på døra.

Så om du har glemt jalapenos til tacoen, kan du kanskje få den flydd hjem før lefsene er varme. Det er i alle fall visjonen.

Butikken tror ikke at folk vil få levert ukens handleliste med drone, men at det kan være en effektiv måte å få levert få varer i ekspressfart.

Utviklere i selskapet jobber med utviklingen, og dronen er bygget med hyllevare.

Foreløpig har den figurert i en reklamefilm, og den er ikke egnet til mer enn dét. Men i fremtiden ser de for seg at droner er en integrert del av bedriften.

Fått med deg disse? Slik blir de nye drone-reglene

Teknologibedrift

Fra Kolonials reklamefilm om en mulig fremtidig drone. Foto: Kolonial.no

Man tenker gjerne ikke på matvarebutikker som teknologibedrifter, men markedssjef Mats André Kristiansen forteller at de i aller høyeste grad er akkurat det.

Det er de nesten også nødt å være, forklarer han. Det finnes mange løsninger for nettbutikk som selger klær og elektronikk på internett, men ikke matvarer.

Matvarer må være tilgjengelig når vi vil ha dem. Vi ville antakeligvis akseptert en ukes leveringstid for en ny TV, men neppe for en kartong med egg. Derfor har de utviklet systemer som fyller lageret basert på alt fra værmelding til høytider.

Også selve lagersystemet er utviklet internt. Av ti gründere, var tre utviklere med mastergrad i informatikk da de startet opp for tre år siden. I dag er det 12 utviklere, i alt fra frontend til backend, statistikk og logistikk.

De har tidligere lekt med idéen om å bruke selvkjørende biler til å levere varer, og demonstrerte dette på Fornebu i fjor.

Droner på full fart inn i industri: Inspiserte 14 tanker på to dager - før kunne de bruke uker på jobben (TU Ekstra)

Amazon-ideen

Og nå altså droner. Ikke at dette i seg selv er noe nytt konsept. Det er flere som jobber med dette internasjonalt.

Amazon er kanskje det best kjente eksempelet, da de utvikler konseptet Prime Air, som fikk mye oppmerksomhet da det ble lansert i 2013.

Australske Flirtey har imidlertid kommet lengst, ettersom de i november gjennomførte 77 vareleveranser fra 7-eleven i Reno i Nevada i USA.

DHL var imidlertid tidligere ute enn de to andre, da de allerede i 2014 leverte medisiner til den østfrisiske øya Juist i Vadehavet, og senere ble brukt til regulær pakketransport i et fjellområde i Bayern.

Les også: Denne dronen skal kunne fly i 12 timer

Tror det går flere år

Kolonials drone er fremdeles langt unna å levere fredagstacoen. I sin nåværende form kan den fly i 25 minutter, og løfte inntil 3 kg.

Kristiansen anslår at det vil gå flere år før de har en i kommersiell drift.

Mats André Kristiansen (foran til venstre) og resten av gründerne i Kolonial.no. Foto: Kolonial.no

– Dronen er ment for å skape oppmerksomhet rundt Kolonial.no som teknologibedrift, og for å gi et glimt av morgendagens handleopplevelse. For oss er det viktig å jobbe med dette, og å teste det ut, sier Kristiansen.

Han er imidlertid sikker på at de kommer til å levere med drone i fremtiden.

– Vi har satt av utviklere og ressurser for å utvikle dette selv. Det er nok noen år igjen til den kan levere, men det har ikke bare med teknologi å gjøre. Det har også med lover og regler å gjøre. Men vi kan ikke bare sitte og vente på at alt dette skal bli klart før vi begynner å jobbe med dette, sier Kristiansen.

Utfordringer

Han sier det er flere utfordringer med droneleveranser. I tillegg til vær, vind, batteri og hvor mye den kan løfte, er det ikke avklart hvordan den skal navigere.

– Vi må finne ut om den skal sikte seg inn mot en mobiltelefon, om det skal skrives ut et A4-ark som den lander på slik Amazon gjør, og om det kanskje på forhånd må avklares om det i det hele tatt er mulig å lande i nærheten av boligen. Kanskje er ikke dette aktuelt i Oslo sentrum i det hele tatt, men heller i litt mer grisgrendte strøk, sier Kristiansen.

En annen utfordring er at det må holdes kommunikasjon med kunden hele tiden underveis, slik at hun vet når hun må stå klar for å ta imot leveransen.

– Vi har sensorer og alt som skal til for å lage droner som er autonome. Alt vi har kjøpt er hyllevare som vi har satt sammen. Men vi må ta høyde for det uforutsette, og fortsetter å utvikle dette, sier han.

Les også: Nå er denne norske undervannsdronen klar for bestilling

Regelverket ikke klart

Foreløpig er uansett ikke regelverket klart, men det kan komme til å endre seg. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) sa i høst til Dagens Næringsliv at han mener Norge er perfekt for droneindustrien. Først til samfunnsnyttige oppgaver som inspeksjon av broer, også at det vil kunne revolusjonere næringslivet.

Anders Martinsen leder UAS Norway som nå representerer 505 norske droneoperatører. Foto: Eirik Helland Urke

En undersøkelse fra bransjeorganisasjonen for ubemannede luftfartøyer, UAS Norway, anslår at dronemarkedet i 2021 i Norge vil være verdt 800 millioner kroner og sysselsette 90 000 mennesker.

Anders Martinsen, daglig leder i UAS Norway, sier til Teknisk Ukeblad at han tror det kommer til å skje mye innen varelevering med droner i 2017.

Men det er regulative utfordringer som løses.

– I Norge må det en regelendring til i lovverket for å kunne bruke droner til transport av gods, hvor lang tid og når det kommer må Luftfartstilsynet svare på. Men at det kan gå år er det nok ingen tvil om. Mest sannsynlig må det komme en mer harmonisert regelverk på europeisk nivå før man permanent kan se slike løsninger i Norge, sier Martinsen.

God, men ikke original idé

Han mener Kolonial.no har en god idé som er del av en fremtidsbilde vi også vil se i Norge, selv om idéen ikke er ny.

Martinsen forteller at det er mange som har lekt med tanken i Norge også, men mange kan ha glemt at droner hører inn under luftfart og er dermed regulert gjennom egen forskrift fra Luftfartstilsynet. Og luftfart er det pr i dag få dagligvarekjeder som har erfaring med.

Han tror disse, eller andre aktører, vil sette i gang testprosjekter, uten at dette er revolusjonerende i seg selv. Teknologien vet man tross alt at fungerer.

– Jeg vil nok mer betrakte de mange forslagene som gode ideer, men ofte av mer populistisk karakter enn realisme for gjennomføringen, sier Martinsen, som har fulgt Amazons og DHLs prosjekter tett, og sett hvor mye ressurser utviklingen krever.

– Hvis de virkelig vil få dette til, håper jeg de strekker ut en hånd til drone-næringen så en løsning som er tilpasset norske og nordiske forhold kan videreutvikles. Jeg er sikker på at den norske drone-næringen gjerne bidrar i en ide-dugnad. Stiller kolonial.no med lunchen, skal vi stille med dronene og gode ideer som kan utvikles sammen. Det er nok den beste løsningen, sier Martinsen.

Kristiansen i Kolonial.no sier at de i så fall må invitere Martinsen og UAS Norway på kaffe.