Droner er på full fart inn i skipsinspektørenes verktøykasse.

Norsk Industri og NTNU tror bruk av droner i næring og samfunnets interesse bare så vidt er i sin spede begynnelse.

Professor Asgeir J. Sørensen ved NTNU og direktør for senter for autonome marine operasjoner og systemer (AMOS) sier at droner vil bli et stadig viktigere hjelpemiddel, både med tanke på sikkerhet på arbeidsplasser og store økonomiske besparelser.