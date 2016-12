Dette selskapet slår Amazon i leveringsdroneracet

Jeff Bezos’ Amazon fikk mye oppmerksomhet da selskapet i 2013 avslørte futuristiske, høytflyvende planer om autonome leveringsdroner.

Siden har teknologientusiastene lengtet etter å kunne bestille levering via selskapets Prime Air-droner. Den 7. desember i år gjennomførte selskapet sin første autonome droneleveranse i Cambridge i Storbritannia.

7-Eleven og droneselskapet Flirtey får nå likevel Amazon til å fremstå som noe trege. Allerede i november gjennomførte de hele 77 droneleveranser i Reno i Nevada, forteller Flirtey.



Rundt et dusin kunder benyttet en egen app til å bestille varene, som ble fløyet ut i helgene. Appen fortalte kundene når dronen var pakket og klar for utsending, når den forlot butikken og når varene hadde ankommet kundens hjem.

De autonome dronene navigerte ved hjelp av GPS, men ble overvåket av en operatør. Pakkene inneholdt både varme og kalde matvarer, så vel som reseptfrie legemidler.

Flirtey mener dette er den første regelmessige, autonome droneleveranser fra butikk til kunde i USA.

Det lille, australske selskapet startet opp i 2013, men har altså kommet lengre enn Amazon i å levere pakker til privatkunder via droner.

Ti minutters leveringstid

Alle kundene bodde innenfor en radius på 1,6 kilometer (én mile) fra butikken i forstadsområdet Reno. Ifølge Flirtey tok det gjennomsnittlig mindre enn ti minutter fra ordren ble plassert til den var hjemme hos kunden.

Amazons drone Prima Air gjennomførte sin første leveranse i Storbritannia tidligere i desember. Foto: Amazon

Til sammenlikning foregikk Amazons første leveranse i landlige omgivelser i Cambridge, hvor selskapet også har et utviklingssenter. Turen tok 13 minutter, men selskapet oppgir ikke hvor langt dronen fløy.

– Våre leveranser er svært forskjellig fra den ene Amazon nylig gjennomførte i England. Vi leverte i et amerikansk forstadsområde, som inkluderte kryssing av trafikkerte veier. Dronene navigerte gjennom nabolag med trær og kraftledninger. Ingen ordre var forhåndsbestemt, men ble ekspedert etter hvert som de kom, sier Matthew Sweeny, sjef i Flirtey, til Geekwire.

7-Eleven Norge: – Spennende

7-Eleven Norge, som eies av Reitan Convenience, sier til Teknisk Ukeblad at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å teste noe liknende i Norge.

– Vi synes det er spennende at 7-Eleven USA som en av verdens største retail-aktører er med å teste ut ulike former for convenience, sier Thea Kjendlie, kommunikasjonsrådgiver i Reitan Convenience.

– Hvis vi skulle komme ditt at droneleveranser blir en forventning fra våre kunder, vil vi kunne ta levering med droner opp til vurdering, supplerer Kjendlie.

Flere forsøk i Kina

Et strengt regelverk gjør at flere andre land har kommet lengre enn USA i å teste ut droner for frakting av varer.

I Kina tester blant andre SF Express ut droner for varelevering til utilgjengelige steder, mens Alibaba tidligere har testet ut droner til å frakte te, ifølge Discover Magazine. Nettbutikken JD har på sin side tatt i bruk droner for å frakte varer mellom lagre, skriver nettsiden Robotic Trends.

I Tyskland frakter DHLs Parcelcopter medisiner og annet nødvendig utstyr til øya Juist utenfor den tyske nordvestkysten.

Lunkne norske aktører

I Oslo kan du få levert en piñata via drone, skriver Aftenposten. Leveringen er imidlertid ikke autonom, og skjer via drone kun den siste delen av strekningen.

Tidligere har flere norske aktører uttalt seg heller lunkne til droner som et leveringsalternativ. De er mer positive til selvgående kjøretøy på hjul.

– Glem leveringsdroner. De vil ikke komme hjem til deg for å levere pakkene én og én. Tenk bare på kaoset flere droner i lufta samtidig kan skape. Dronene kan ramle ned i hodet på folk, det gjør ikke kjøretøy på bakken, sa Kenneth Verlage, IT-sjef i Postnord, til TU tidligere i høst.

Leveringsdronene fra Flirtey leverte 77 pakker via lufta i Reno i USA i november. Foto: Flirtey/7-Eleven

Vil utvide i 2017

Dette er ikke første gang Flirtey og 7-Eleven får oppmerksomhet for luftleveranseprosjektet. I sommer gjennomførte de det som skal være den første autonome droneleveransen fra butikk til kunde i USA. Leveransen inneholdt en kyllingsandwich, donuts, varm kaffe, slush-drikken Slurpee og godteri.

I november begynte selskapet å levere pizza med droner på New Zealand.

I USA må man hente inn spesialtillatelse fra luftfartsmyndighetene før leveringsdronen kan lette. Amazon sier de jobber med myndighetene i flere land for å få tillatelse til å teste dronene.

Nevada, hvor Flirtey og 7-Eleven tester ut dronene, er et av seks områder luftfartsmyndigheten har satt av til dronetesting. Flirtey og 7-Eleven sier de planlegger å utvide dronevirksomheten i 2017.



Her er en video fra Flirteys leveringsdroner:

Og her en en video av Amazon Prime Airs første leveranse: