Chrysler putter digre batterier i familiefraktere

Når den såkalte «millennial»-generasjonen stifter familie, blir det kjøretøy som dette som skal brukes til og fra barnehager og fotballtreninger.

Det mener iallfall Fiat Chrysler (FCA) som i år nedprioriterer bilmessen i Detroit og heller svir av kruttet på CES i Las Vegas.

Tirsdag presenterte de for første gang det elektriske konseptet Chrysler Portal.

350 kW-lading

Her er det nok betegnelsen «konsept» verdt å merke seg, for FCA sier ingen ting om eventuell produksjonsstart.

Det selskapet kan by på av batteridrift nå i 2017, er en ladbar versjon av en annen såkalt «minivan» - Chrysler Pacifica.

Denne hybriden er utstyrt med et LG Chem-batteri med en kapasitet på 16 kWh som skal gi en elektrisk rekkevidde på rundt 50 kilometer. Elmotoren har selskap av en 3,6-liters V6 såkalt pentastarmotor og de har en samlet effekt på cirka 190 kW.

En utforsking av fremtidas familiefrakter, er Chryslers beskrivelse. Foto: FCA

I en pressemelding før selve avdukingen (tirsdag klokken 22.00 norsk tid) sier Chrysler at Portal-konseptet handler om å utforske framtidas familiekjøretøy.

Chrysler Portal har tre meters akselavstand med et 100 kWh-batteri imellom. Foto: FCA

Her retter bilprodusenten seg mot et teknologivant publikum og snakker mer om tilkobling («connectivity») enn kjøreegenskaper.

Seksseteren er utstyrt med et flatt og gulvmontert 100 kWh-batteri som forsyner strøm til en enkelt elmotor på forakslingen. Den oppgitte rekkevidden er muligens ikke så imponerende, 250 miles (402 km), men til gjengjeld er elbilen i stand til å takle 350 kW ladeeffekt.

Selvkjøring

Det er litt vanskelig å se for seg dette interiøret i serieproduksjon med det aller første. Foto: FCA

Chrysler skriver at konseptbilen er kapabel til det SAE har definert som nivå 3 av 5 når det gjelder graden av autonomi - for øvrig samme nivå Tesla nå er i ferd med å bevege seg inn i med biler som allerede er levert forbrukere.

Dette er det første nivået hvor bilen selv overvåker omgivelsene og tar avgjørelser om for eksempel når bilen skal foreta en forbikjøring, sette på blinklys og annet, og kan brukes i alle situasjoner. Biler på dette nivået kan utføre kjøringen på egen hånd, men det forventes at føreren skal kunne ta over kontrollen ved behov.

I Chrysler Portal brukes ikke sensorene bare til selvkjøringsformål, men også til ansiktsgjenkjenning slik at den kan automatisk stilles inn etter forhåndsdefinerte preferanser når den kjenner igjen folk på vei inn i bilen.

Ansiktsgjenkjenningssoftwaren brukes også til å holde oppsikt med sjåføren. Dersom vedkommende ikke følger med, eller veiforholdene endrer seg, får sjåføren beskjed om å gripe inn. Hvis det ikke skjer, er bilen programmert til å svinge til siden og stoppe.

Nesten borte i Norge

Slik FCA er blitt fullstendig marginalisert i det norske bilmarkedet (det ble kun registrert 145 nye Fiat, 43 Alfa Romeo og 11 Maserati i 2016) er selskapets prestasjoner og rykte labert også i USA, ifølge Automotive News.

Fagtidsskriftet påpeker at FCA-bilene har et gjennomsnittlig drivstofforbruk som er blant det aller høyeste i kombinasjon med at driftssikkerheten er i nedre sjikt. Derfor er det på høy tid at de setter trykk på elektrifisering - utover gamle ombygde Fiat 500 og planer om å lage en elektrisk versjon av Maserati Alfieri så sent som 2020.

Chrysler Pacifica er en sjuseters familiefrakter. Dette er den selvkjørende versjonen levert til Waymo. Foto: FCA/Waymo

Det som imidlertid kan bidra til å gi merkevaren et positivt bidrag, er at FCA har vunnet kontrakten om å levere biler til Googles selskap for selvkjøringsteknologi, Waymo. Det er allerede levert hundre spesialtilpassede eksemplarer av Chrysler Pacifica Hybrid.

FCA-sjef Sergio Marchionne sa i en pressemelding før jul at partnerskapet med Waymo gjør det mulig å ta tak i muligheter og utfordringer bilindustrien står overfor, der vi raskt nærmer oss en fremtid hvor selvkjørende biler utgjør en stor del av hverdagen.