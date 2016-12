Her er den nye selvkjørende «Google-bilen»

Google har hatt en avdeling som har utviklet teknologi for selvkjørende biler i mange år, og nylig ble denne skilt ut i et eget selskap under Alphabet-paraplyen.

Waymo, som selskapet heter, har nå avduket sin første bil – en tilpasset utgave av sjuseteren Chrysler Pacifica.

Pacifica er en ladehybrid, som det for øvrig går rykter om at skal lanseres som ren elbil under CES-messen i januar.

100 eksemplarer

Den aktuelle varianten er imidlertid en hybridutgave av bilen, med sensorer plassert rundt hele bilen.

Waymo har bestilt 100 eksemplarer av bilen, og disse skal allerede være levert.

Det vil si – Chrysler har levert bilene, men det er Waymo selv som utstyrer dem med den nødvendige maskinvaren for å gjøre dem selvkjørende. Chrysler skal ha gjort spesialtilpasninger av de aktuelle bilene.

Bilene har ganske så spesielt utseende, siden de har en stor «skiboks» med lidar og annet utstyr på taket, og andre sensorer stikkende ut i hjørnene.

De skal tas i bruk tidlig neste år.

Hvordan virker: Selvkjørende biler

Kan bety autonomisatsing fra FCA

Chrysler Pacifica er en sjuseters familiefrakter. Foto: FCA/Waymo

At Googles søsterselskap sysler med dette er i og for seg ikke oppsiktsvekkende, men det kan tyde på et par ting:

Det ene er at Chrysler, eller FCA (Fiat Chrysler Automobiles) som merket eies av, gjerne vil ta en posisjon innen selvkjørende biler.

Waymo har ifølge selskapets leder, John Krafcik, som mål å utvikle teknologi som kan integreres i bilene til de produsentene som ønsker å kjøpe teknologien.

Denne bilen kan sies å være det første eksempelet på dette, ettersom Chrysler og Waymo har jobbet tett sammen om prosjektet. Waymo og FCA har satt sammen et lag av ingeniører som jobber på prosjektet sammen.

Se video: Dette ser en Tesla med den nye selvkjøringsteknologien

Sjuseter elbil

Det andre er ryktene om at denne bilen skal lanseres som elbil i januar. Dette stammer fra avisen Bloomberg, som hevder å ha dette fra kilder som er kjent med planene.

Stemmer dette, tyder det på at FCA nå er klare for ikke bare selvkjørende biler, men også elbiler. Det er lite sannsynlig at bilene med Waymo-utstyr kommer i salg. De skal brukes i Waymos pågående utvikling. Men det kan bety at teknologien i en litt mer anonym variant kan finne veien til fremtidige varianter av bilen.

At FCA angivelig gjør seg klar til å lansere en fullblods sjuseter «minivan» med helelektrisk drivlinje er også spennende. FCAs elbiltilbud har til nå vært elektrifiserte Fiat 500, som FCA-sjef Sergio Marchionne selv har sagt at han håper at ingen kjøper.

Har tidligere uttrykt liten tro på elbil

Marchionne har tidligere sagt at han ikke tror elbiler kommer til å være lønnsomt på mange år, men at han er villig til å eksperimentere.

Derfor skal FCA lansere en elektrisk Maserati, og altså trolig også en elektrisk familiefrakter. Pacifica selges i dag i ladehybrid-utgave med 16 kilowattimer batteri.

Marchionne sier i en pressemelding at partnerskapet med Waymo gjør det mulig å utforske muligheter og utfordringer nå som bilindustrien står overfor en fremtid hvor selvkjørende biler kommer til å bli en del av hverdagen.

Så gjenstår det å se når Pacifica eventuelt blir levert selvkjørende til kunder. FCA har allerede bekreftet at de skal presentere en ny bilmodell under CES-messen i Las Vegas januar.

Den selvkjørende bilen skal vises frem under bilmessen i Detroit 8. januar.