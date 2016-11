Maserati skal lansere elbil

Nok en produsent av luksusbiler har annonsert at de lager en elbil. Maserati jobber nå med en elbil som skal lanseres i 2020.

At italienerne har en elbil på planen er allerede kjent, ettersom selskapets sjefingeniør Roberto Fedeli avslørte dette i et intervju med Car and Driver under bilmessen i Paris i høst.

Han fortalte da at Fiat Chrysler-sjef Sergio Marchionne hadde gitt ordre om at Maserati skulle presentere en elbil så raskt som mulig.

Fedeli fortalte at de tidligst kan vise frem noe i 2019. Da har andre luksusbilprodusenter antakeligvis allerede begynt å selge sine elbiler.

Derfor mener Fedeli at de er nødt til å presentere et produkt som skiller seg fra alt annet på markedet.

Basert på tidligere vist konseptbil

Nå viser det seg at elbilen skal baseres på konseptbilen Alfieri, som Maserati viste frem i 2014, skriver Just-auto.com.

Det er Maseratis regionssjef for Nord-Europa, Peter Denton, som avslører dette.

Maseratis konseptbil Alfieri. (Foto: Maserati).

Bilen skal først lanseres i en variant med forbrenningsmotor, og som ren elbil. Han tror elbilen vil komme i 2020.

Denton forteller at de står over ladehybrid, fordi de antar at skattefordelene til slike biler er borte tidlig neste tiår.

Alfieri skal være en konkurrent til Porsche 911, men skal være en større bil. Den skal være på størrelse med Jaguar F-Type, ifølge Denton.

Sjefen er elbilskeptiker

Fiat Chrysler-sjef Marchionne har tidligere vært tydelig på at han ikke har noen tro på elbiler. I et intervju med Car Magazine i høst, sa han at det store antallet forhåndsbestillinger Tesla har fått på sin Model 3 minner ham om internettboblen.

Han sa at han ikke forstår hvordan produksjon av elbiler kan være økonomisk lønnsomt, og at dersom de hadde ønsket det, kunne de kopiert det Tesla gjør i dag.

Detaljer om rekkevidde, batteri og ytelse for den kommende Alfieri-elbilen er for øvrig ikke kjent.