Dette er verdens raskeste elbil

Det som hevdes å være verdens raskeste elbil, ble lansert denne uken.

Den nye bilen heter NIO EP9, og er laget av den kinesiske bilprodusenten NextEV. Dette er en superbil med motoreffekt på en megawatt, eller mer enn 1300 hestekrefter.

Altså er det ikke noe hva som helst, men snakk om en fullblods superbil.

Hva som er raskest kommer selvsagt an på hva som måles, og i dette tilfellet er det snakk om den raskeste elbilen noensinne rundt Nürburgrings Nordscleife, en 20,8 kilometer lang bane som stadig brukes til å teste nye bilmodeller.

Den gjorde unna runden på tiden 7.05,12. Forrige rekord var 7.22.

Kraftig sak

Bilen har to batterier montert langs sidene. Foto: NextEV

Bilen er av det eksotiske slaget, med fire motorer og girkasser – ett sett til hvert hjul, og kan nå en toppfart på 313 kilometer i timen.

I 240 kilometer i timen utøver bilen et marktrykk på 24 kilonewton, og bilen kan utsettes for inntil 3 G i svinger.

Bilen har en egenvekt på 1735 kg, og en rekkevidde på inntil 427 kilometer. Neppe med gassen i bånn.

Det er to separate litiumionbatterier, som er plassert i bunnen av bilen. Bilen kan også lades opp på tre kvarter, og har du dårlig tid, kan batteriene byttes ut på åtte minutter.

Neppe på en vei nær deg

Det er plass til to personer i bilen. Foto: NextEV

Det er lite sannsynlig at denne bilen blir et vanlig syn på veien, ettersom den er ventet å koste rundt en million dollar (rundt 8,5 millioner kroner). Det koster NextEV 1,2 millioner dollar for hver bil de bygger, ifølge Fortune.

I tillegg skal det bare bygges seks eksemplarer.

Bilen fungerer imidlertid som en teknologidemonstrasjon fra NextEV, som har planer om å lansere flere elbiler i fremtiden.

De har planer om å sette i gang volumproduksjon av massemarkedsbiler neste år, og disse skal først lanseres i Kina. Senere skal NextEV selge biler i resten av verden.

Velger Tesla-ruten

Interiøret er av det futuristiske slaget. Foto: NextEV

Bilen de skal selge til forbrukermarkedet skal koste rundt 425 000 kroner når den kommer i salg i Kina, så det er mye som tyder på at NextEV planlegger å gå samme sti som Tesla ved å tilby en luksusbil først, og så senere bygge billigere biler.

I vår meldte NextEV at de har inngått en avtale med myndighetene i Nanjing i Kina om å bygge en bilfabrikk. Dette skal koste omtrent 3,7 milliarder kroner.

NextEV-grunnlegger og styreleder William Li, sier i en pressemelding at NIO EP9 er skapt for å vise hva som er mulig, og at den vil være første steg i å produsere egne biler.

Selskapet er basert i Shanghai i Kina, og har kontorer i München, Beijing, Hong Kong, London og i Silicon Valley.

Flere andre elbilprodusenter har base eller kontorer i Silicon Valley, inkludert Tesla, Faraday Future og Lucid Motors (tidligere kjent som Atieva).

Snapper opp Tesla-folk

Video av NIO EP9 på Nürburgring.

Nylig ble det kjent at de hadde ansatt Jamie Carlson, som har vært involvert i utvikling av Teslas Autopilot, og senere har vært ansatt i Apple, trolig i bilprosjektet deres. De har også snappet opp andre Tesla-ansatte i år.

I tillegg har de hentet folk fra Ford, BMW, Maserati og andre selskaper.

Den amerikanske avdelingen ledes av tidligere teknologisjef i Motorola og Cisco, Padmasree Warrior.

NextEV har noen svært velstående kinesiske investorer i ryggen. Den kinesiske internettgiganten Tencent, grunnleggeren av bilsalgnettstedet Autohome, og grunnleggeren av e-handelsnettstedet JD.com er alle investorer.

Styreleder William Li er selv grunnlegger av en kinesisk innholds- og markedsføringstjeneste for bilbransjen i landet.

Enkelte mener at selskaper som dette kommer til å bli et problem for de etablerte bilprodusentene.

Stanford-foreleser Tony Seba sa i et intervju med Teknisk Ukeblad i høst at han tror disse kan bli parkert av IT-selskaper som kommer inn fra sidelinjen, ettersom det teknisk sett er langt enklere å produsere elbiler enn tradisjonelle biler.

Når prisen på batterier går ned, vil elbiler bli billigere enn biler med forbrenningsmotor, mener han.