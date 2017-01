6 favoritter fra verdens største elektronikkmesse

Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas er regnet som en av de viktigste arenaene for lansering av ny teknologi.

Teknologimessen har hele 177 000 besøkende fra 150 forskjellige land. Fra 5. til 8. januar i år har tusenvis av små og store aktører vist frem det siste nye innen teknologi de har å by på.

Vi har samlet et knippe av utstillerne som fanget vår oppmerksomhet.

Vil varsle jordskjelv

Forskerne i det franske selskapet RadEQ er en konkurrent til norske AirThings, som lager radardetektorer. Selv om de ikke har en like avansert detektor har de funnet et annet område for teknologien.

De ønsker å bruke måleren til å varsle jordskjelv, og håper å kunne varsle skjelv opptil 10 dager på forhånd.

Varsler jordskjelv med radonsniffer: Denne skal i følge Grégory Jean fra selskapet Aykow kunne redde liv i jordskjelvutsatte områder. Foto: ORV

Den er utformet som et lite jordbor med et lite hull i, hvor luften suges inn i måleren. Før et jordskjelv stiger radonnivået voldsomt på grunn av at mikrobevegelser i bakken frigjøre den radioaktive edelgassen. Hvis det samme skjer i andre målere i området er det fare på ferde, mener det franske selskapet.

De tror mange i California kan tenke seg et forvarsel til 350 dollar. Ved å koble sammen alle målerne i nettskytjenesten de har utviklet kan de varsle mye bedre enn med en måler.

På tippen av måleren som monteres på jordboret er det en liten solcelle og det er nok til å håndtere luftstrømmen og sende data til nettskyen.

Vil produsere i Norge: Inne i dette skallet skjuler det seg en banebrytende norsk oppfinnelse

Robotisert varetransport

Selskapet TwinswHeel vil forenkle pakketransport. De har bygget en hjulgående tranportdrone som kan ta med seg pakker på inntil 40 kilo og frakte den mellom 10 og 50 km avhengig av batteristørrelse.

Se video av oppbyggingen:

Rulledronen er utstyrt som en autonom bil med optiske kameraer, GPS og et lidarsystem som holder kontroll på omgivelsene.

Hjuldrone: Hvorfor fly når du kan rulle? Det tar lenger tid, men du får med tyngre ting. Foto: ORV

I første omgang ser de for seg leveringer på lukkede områder, men det vil være mulig å ta den ut på fortauene ved at den følger etter et menneske. Likevel er det full autonomi som er lokkende. Det krever endringer i lovverket, og det tror ikke selskapet vil skje før tidligst i 2020.

Når den ruller på fortauet vil den bevege seg i seks kilometer i timen, men på vei kan den få opp farten til 30 kilometer i timen. Det er raskere enn et sykkelbud.

Det skal ikke være enkelt for tyver å overfalle dronen, selv om lasten er aldri så verdifull. En skurk vil måtte bruke mye energi for å bryte opp lasterommet, og vil bli behørig fotografert av både kameraer og lidarer, og posisjonen for angrepet vil sendes tilbake.

Prisen på 25.000 dollar kan nok høres dyr ut, men slike droner er unntatt arbeidstidsregler.

Tre i én: Denne roboten fjerner snøen, klipper gresset, og raker løv

Lille speil på veggen

Verdens første interaktive speil. Intet mindre.

Trenger poden litt inspirasjon til tannpussen dukker det opp en dertil egnet film under speilbildet, i en skjerm bak speilflaten. Og er du usikker på hvordan du skal knytte slipset, legge på sminke eller andre ting man gjerne gjør foran speilet, er det videoer for det meste.

Lille speil på veggen: Er det på tide å gi litt instruksjon i tannpuss så fikser speilet det. Foto: ORV

Værmeldingen er for øvrig tilgjengelig den også.

Du kan spille musikk, høre radio legge inn bilder, klokke og ikke minst: Horoskopet. Det er jo faktisk ikke sikkert du bør stå opp i det hele tatt!

Er du i markedet for noe passe unyttig, er speilet priset til den nette sum av 399 dollar.

Her sover Foxconn-arbeiderne i lunsjen: Snart blir nesten alle erstattet av roboter uten behov for pauser

Overvåke på solstrøm

Følger med: Dette overvåkningskameraet går på solstrøm og har to kameraer som til sammen tar bilder som er 220 grader brede, forteller sjefen for Enlaps, Antoine Auberton. . Foto: ORV

Dette overvåkningskameraet går på solstrøm, og har to kameraer som til sammen tar bilder som er 220 grader brede, forteller sjefen for Enlaps, Antoine Auberton.

Poenget er å ta mange bilder, selv om dette ikke er noe videokamera. Det er et timelapsekamera som kan ta fra et bilde i sekundet til et i døgnet.

Det trenger ikke strøm heller for i lokket er det solceller som fanger inn det det trenger av energi.

Bildene lagres på et SD-kort, men de kan også sendes over wifi eller via 4G.

Se hvordan videoen ser ut:

Lukt deg til bedre søvn

Søvndyssende: Kan litt lukt få deg til å bedre søvnkvaliteten? Det hevder i hvert fall representanten for sensorwake.com. Foto: ORV

De færreste viste nok at lukt påvirker søvn. Men ifølge selskapet Sensorwake, med sitt produkt Oria, kan du både sovne raskere, sove dypere og bedre med de riktige luktene.

Et lite apparat på nattbordet lades med luktkassetter. En for innsovning og en for den dype varianten.

Begge er selvfølgelig patenterte og et resultat av forskning og testing med EEG, for å sjekke søvnmønster.

Kapslene holder til en måneds soving og koster 7,50 dollar hver. I tillegg må du ha selve ventilasjonsapparatet til 149 dollar og det må stå ikke mer enn 1,5 meter unna deg når du skal ha besøk av Ole Lukkøye.

Færre lurer på hvor det er blitt av postpakken: Her er årsaken

Nokia-klokke

By Nokia: Kan Noia revolusjonere smartklokka? Foto: ORV

Alle som synes smartklokker ser litt harry ut, og som ikke orker å lade hver natt, kan kanskje få hjelp av Withings, et selskap eid av Nokia.

Steel HR ser ut som en elegant klokke i stål og det er bare en liten rund OLED-skjerm over visernavet som røper at det er noe smart her.

Den tar pulsen, registrerer trening, aktivitet, søvnen og beste av alt; den går opptil 25 dager på en lading.

Og så kan den vise tid med ekte analoge visere.