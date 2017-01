Her sover Foxconn-arbeiderne i lunsjen. Snart blir nesten alle erstattet av roboter uten behov for pauser

Foxconn, som blant annet produserer Apples iPhone, planlegger å robotisere vekk nesten alle arbeiderne på sine fabrikker i Kina. Det forteller Dai Jia-peng, sjef ved selskapets utviklingskomite for automasjon, til Digitimes.

Automatiseringen skal skje med hjelp av programvare og selskapets egne roboter, Foxbots. Prosessen skal foregå i tre faser, forteller Dai.

I første fase skal Foxconn automatisere farlige eller repetitive arbeidsoppgaver. Den andre fasen innebærer å strømlinjeforme produksjonssystemet for å fjerne overflødige roboter.

– I den tredje fasen vil hele fabrikker bli automatisert. Kun et minimum av arbeidere vil være igjen for å ta seg av produksjon, logistikk, testing og inspeksjon, sier Dai.

40.000 roboter i drift

Foruten Apple, produserer Foxconn også for blant andre Microsoft og Samsung. Det taiwanske selskapet sysselsetter over en million mennesker i Kina, samtidig som de allerede har 40.000 roboter i drift på sine fabrikker.

I fjor rapporterte South China Morning Post at Foxconn hadde automatisert vekk 60.000 arbeidere ved en av selskapets fabrikker. Samme avis skrev i 2015 at Foxconn ville oppnå en automatiseringsgrad på 30 prosent innen 2020.

Foxconn har kapasitet til å produsere rundt 10.000 Foxbots hvert eneste år, sier Dai.

– Industriroboter vil ikke være i stand til å erstatte absolutt alle arbeidere, ettersom menneskets fleksibilitet gir dem mulighet til å raskt bytte fra en oppgave til en annen, sier Dai.

Verdens største robotmarked

Kina er verdens største robotmarked, med en andel på 27 prosent av alle industriroboter solgt i 2015. Det viser en rapport fra International Federation of Robotics. Kina kjøpte rundt 68.600 industriroboter i 2015, mer enn det totale salget i Europa på 50.100.

Målt i antall roboter per 10.000 industriarbeidere, er ikke Kina på langt nær like overlegne. Kinas tall er her 49. Korea topper denne statistikken, med 531 roboter per 10.000 industriarbeider. Mulighetene for å automatisere mer i verdens mest folkerike land burde med andre ord være gode.

Kina slår likevel Norge. Vi har nemlig kun 47 roboter per 10.000 industriarbeider. Gjennomsnittet av alle landene er 69 roboter per 10.000 arbeider.

– Ikke like lett å automatisere norsk industri

Karin Sundsvik, leder i Norsk Forening for Automatisering (NFA), sier at norsk industri ikke masseproduserer i like stor grad som kineserne, og at det derfor ikke er like lett å automatisere norsk industri.

– Det er enklere å erstatte «dumme», repetitive arbeidsoppgaver med roboter. Norge har ikke tradisjon for å masseprodusere i de mengder kineserne gjør, sier hun.

Hun mener at tiden for masseproduksjon nesten er forbi, og at produksjonen fremover blir mer kundedrevet.

– I dag er det nesten ingen biler som blir produsert før kunden har spesifisert hvordan hun vil ha den. IPhoner er relativt like, så her er potensialet for masseproduksjon bra. Men den vestlige industrien har en fordel når man vil ha spesialtilpassede produkter, fordi vi har mer avansert automasjon, sier hun.

Hun er ikke fornøyd med robottettheten i Norge, og sier at vi bør være flinkere til å ta i bruk teknologien som finnes.

– Det finnes en del historier om produksjon som er flyttet hjem til Norge, fordi man fant ut at man kunne få til god lønnsomhet og bedre kvalitet med en høyere grad av automatisering, sier hun.

Foxconn-arbeiderne står i fare for å bli automatisert vekk. Bildet er fra Longhua i den sørlige Guangdong-provinsen i Kina. Foto: BOBBY YIP

Kritikk mot arbeidsforholdene

Roboter krever som kjent verken matpauser eller god personalpolitikk. Det er ikke kjent om det er en motiverende faktor for Foxconns automatisering, men selskapet har uansett tidligere mottatt mye kritikk for behandlingen av sine ansatte.

En lengre New York Times-artikkel fra 2012 meldte om storstilt overtidsbruk, barnearbeid og feil håndtering av farlig avfall. Apple ba da om en gjennomgang av fabrikkene, og sa de ville jobbe for å forbedre arbeidsforholdene.

Flere selvmord ved fabrikkene har også fått mye medieoppmerksomhet. Selskapet har satt opp selvmordsnett for å hindre at flere liv går tapt. I 2012 truet 300 ansatte med selvmord, dersom ikke kravene om bedre lønnsbetingelser ble innfridd, skriver Digi. The Telegraph meldte at tallet var rundt 150, ikke 300.