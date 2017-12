Tre ting en mobilleverandør med bedriftsfokus må kunne levere

Når en bedrift skal bytte mobilleverandør, er det en fordel at den nye leverandøren forstår hva som trengs i bedriftsmarkedet. «Alle» kan tross alt levere god dekning, gode hastigheter og lave priser. Det som kreves er forståelse av kravene til bedriftene, og et spekter av tjenester som fyller disse behovene.

– Kundenes forventninger fra Atea Mobil er nettopp det at vi skal kunne levere løsninger. Vi er i ferd med å bevise til markedet at ren mobiltelefoni er ut, mens det det handler om er mobilen som et verktøy for bedrifter, forteller Bjørn Haraldseth, som leder Ateas mobilsatsning.

Han trekker frem tre eksempler som er viktige for beslutningstakere i bedriftene, når en ny mobilleverandør skal velges:

# 1. Maskinvare som en tjeneste

Bilde: Vadym Drobot

– Konsumentmarkedet har omfavnet det med å bytte telefon jevnlig. Telia Svitsj og Telenor Swap er populære løsninger. Det var bare et tidsspørsmål før bedriftsmarkedet også gikk den veien, og det er det vi tilbyr med Atea Smartphone, der maskinvaren leveres som en tjeneste, sier Bjørn Haraldseth.

Det grunnleggende produktet er lettforståelig: Bedriften betaler en fastpris i måneden, og mobilene skiftes ut jevnlig. Haraldseth presiserer at det er flere unike trekk med det de tilbyr.

– For det første har vi hele Ateas verdikjede, vi har infrastrukturen med distributører, innsamling og miljøvennlig retur. Vi har også en forsikringsordning som er veldig bra. Ordningen vår garanterer kundene en ny telefon med en gang, om de får en forsikringssak. Du får en ny mobil i stedet for reparasjon av den gamle. Vi tar den risikoen på vegne av kunden, sier Haraldseth.

– For det andre sørger vi for sikker sletting ved retur. De fleste kunder slurver litt der. Mange gir eldre telefoner videre, og mange glemmer å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Ofte blir bare appene slettet og man logger seg ut. Gamle telefoner blir gjerne også liggende i en skuff, før de plutselig gis bort til en resirkuleringskampanje. Alt dette er sikkerhetsrisikoer, men når en smartmobil blir returnert til oss, blir innholdet forsvarlig slettet, forteller han.

# 2. Sikkerhetsløsninger

For en bedrift er sikkerhet og beskyttelse mot angrep essensielt. Nå som stadig flere benytter mobilen som det viktigste verktøyet, må sikkerhetsaspektet omfatte også mobile enheter.

– Våre sikkerhetsløsninger bygger på aspektene med sikker retur og fjernsletting. Det unike er at vi legger til en aktiv sikkerhetsmekanisme på telefonen, levert av sikkerhetsselskapet Checkpoint, sier Bjørn Haraldseth.

– Denne har tre hovedattributter: Mobilen blir proaktivt beskyttet, slik at du ikke en gang merker om du blir angrepet, og angrepet blir stoppet. De få gangene et angrep ikke blir stoppet på forhånd, får du tydelig beskjed at det skjer noe, og får hjelp til å håndtere situasjonen.

– Til slutt ligger det rapportfunksjoner i løsningen, slik at bedriften kan få vite hvem som har angrepet, og kan ta stilling til eventuell personvernproblematikk. Vi kjenner ikke til noen andre som er GDPR-rapporteringskompatible på mobilparken. Vi mener at vi har det beste produktet i markedet for de som er litt fremoverlent og vil ta kontroll på sikkerheten, forteller mobilsjefen.

# 3. Fremtidsrettet infrastruktur

Utviklingen av nye tjenester, nye muligheter og nye teknologier stopper ikke opp, og mobilnettet har en nøkkelrolle. Tingenes internett og utbyggingen av 5G blir stadig mer relevant, og Bjørn Haraldseth lover at Atea kommer til å være i tet også der.

– Det ligger en fremtid innenfor mobil og 5G, det er en infrastruktur som kommer og som vi vil ha tilgang til.

– Det vil ha mange av de samme funksjonene, men med bedre muligheter til å tilpasse løsningene i forskjellige lag. Ett behov er ekstremt høyt gjennomstrømming av data, på kanskje opptil mange gigabyte per sekund. Innenfor tingenes internett kreves det overføring av massive mengder data gjennom sensorer, og 5G vil hjelpe oss langt på vei.

– Lav forsinkelse er også ekstremt viktig. Se for deg selvkjørende biler – du ønsker ikke 90 millisekunder med tenketid for hver prosess. Det trengs raske beslutninger når bilen kjører mot et fotgjengerfelt, sier han.

Atea Mobil-sjefen viser også til pilotprosjekter innenfor helse, som Atea gjør sammen med blant annet IBM Watson. Plattformen gjør svært mye spennende med sensordata når det gjelder det å analysere oppførselen til brukere, som igjen kan påvirke beslutninger om brukerne av helsetjenester trenger fysiske besøk eller ikke. Det betyr at ressursene kan brukes bedre og mer effektivt der de trengs.

Det er mye innenfor tingenes internett som fortsatt er i startgropen, men det er tydelig at Atea kommer til å være godt forberedt på videre utvikling innenfor feltet.

Slik blir du Atea Mobil-kunde: