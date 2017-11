Dette den nye prosjekt-trenden som tar anleggsbransjen med storm

Byggindustrien møter nå flere, store skifter. De er teknologiske, som digitaliseringsbølgen, men også fundamentale slik som endringene av hele entreprisemodellen. På dét området har nemlig bygg- og anleggsbransjen nå tatt lærdom fra offshore-sektoren. Ut går nå de eldre organisasjonsmodellene, og inn kommer nyere som totalentreprisemodellen.

Det er ingen hemmelighet at anleggsbransjen har vært relativt konservativ, men med disse skiftene på døren, presset av mer konkurranse fra utlandet på norsk jord, rører hele bransjen seg – og den gjør det raskt.

– Kontraktene blir større og utenlandske foretak har kommet på banen. Det har skjerpet konkurransen her hjemme, sier salgs- og markedsdirektør Øyvind Løkke i Stema Rådgivning.

Gjør veibygging mer effektivt

Dette er E6-prosjektet 43 km firefelts motorvei med 110 km/t fra Kolomoen – Moelv

11 store toplanskryss

17 fast ansatte i Nye Veier Mjøsregionen

To entrepriser – samlet kontraktsverdi på over fem mrd. kroner

Ferdig 2020

Prosjektene Stema Rådgivning leverer ressursene til, er en del av totalentreprisen og både Løkke og Ødemark ser at det er en effektiv måte for å angripe et så stort infrastrukturprosjekt.

De har lang erfaring med ulike typer entrepriser, fra mange forskjellige bransjer. Akkurat nå jobber de tett på Nye Veier, firmaet som skal ta over store deler av veikonstruksjonen i Norge og gjøre den mer effektiv.

– Veibygging i Norge er spennende, fordi det byr på mange utfordringer, sier Knut Ødemark. Han er innleid rådgiver på et gigantprosjekt ved Hamar, prosjektet E6 Kolomoen - Moelv. Der skal det bygges 43 kilometer med firefelts motorvei, nesten et dusin kyss og alt dette på raskest mulig tid.

Ødemarks spesialitet er HMS, og for Nye Veier jobber han med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) samt trafikkprosjektering.

– Arbeidene på prosjektet er godt i gang med stor aktivitet. Det blir utrolig spennende og inspirerende å følge prosjektet fram til åpning i 2020, sier Ødemark.

Forbedrer seg i det stille

Fikk en variert hverdag: Knut Ødemark ønsket seg en mer variert hverdag og fikk det hos Stema Rådgivning. Nå er han tilknyttet det store veiprosjektet som bygger E6 mellom Kolomoen og Moelv.

– I det stille har nok både byggentreprenører og anleggsentreprenører over de siste årene forbedret effektivitet, kvalitet og organisering i sine prosjekter. Det er flere og flere som tar i bruk totalentrepriser når de velger prosjekttype. Det betyr ikke bare at de innleide rådgiverne må lære nye metoder, men også oppdragsgiverne, sier Løkke.

– Kontraktene blir større og utenlandske foretak har kommet på banen. Det har skjerpet konkurransen her hjemme, forklarer Løkke.

I totalentreprisen tar entreprenøren seg av langt større deler av prosjektet som en enhet, enn ved vanlige entrepriser. Det betyr at prosjektering inngår som en del av avtalen, og blir entreprenørens ansvar. Tettere samarbeid i prosjektet betyr mindre byråkrati og ofte raskere og bedre utførelse av prosjektet.

– Vi synes det er veldig spennende å jobbe med Nye Veier AS, sier Løkke om samarbeidet med det nyopprettede statlige selskapet.

– Det er spennende og innovativt at anleggsbransjen også i større grad satser på totalentreprisemodellen. Dette gir positive gevinster både med hensyn til kvalitet, fremdrift og økonomi. Med en liten byggherreorganisasjon går de bokstavelig talt nye veier, og det inspirerer, sier han.

Tok Stema-veien til karriereeutvidelse

For Knut Ødemark er den nye måten å gå løs på prosjekter, nok et steg videre i en variert karriere. Som ingeiør med erfaring fra byggbransjen, søkte han ekstra variasjon i arbeidshverdagen da han kom til Stema Rådgivning.

– Etter mer enn tretti år som leder i bygg- og anlegg valgte jeg i 2011 å gjøre noe annet. Hva var jeg usikker på, men etter noen korte uker kom jeg ved en tilfeldighet i kontakt med Øyvind Løkke i Stema.

Siden Ødemark, med sin bakgrunn passet godt inn i Stema, tok han raskt fatt på nye og varierte oppgaver. HMS og SHA var hans kjernekompetanse og den fikk han bruk for fra første stund.

– Fra første samtale var det kort vei til det første oppdraget på Gardermoen våren 2011. Der jobbet jeg med gjennomgang og oppgradering av kundens prosjektstyringssystem samt oppfølging av HMS på deres byggeplasser, forklarer Ødemark.

Derfra gikk det tett i tett med oppdrag for Jernbaneverket, Statens Vegvesen og så til Nye Veier.

– Da det så lå til rette for et engasjement hos Nye Veier falt det naturlig å si ja til det. Vegbygging er spennende. Det byr på mange utfordringer. Også innenfor arbeidsområdene SHA og trafikk som jeg nå jobber med.

Vil ha variasjon i ansatte

For Øyvind Løkke er det godt å kunne ansette noen som ikke nødvendigvis kommer rett fra utdannelsen, men som likevel ønsker å være i en operativ del av bedriften.

– Knut spurte om jeg hadde en «jobb i grøfta» til han. Det hadde vi selvsagt, til en meget erfaren og dyktig senioringeniør. Han har levert til våre kunders beste tilfredshet siden den gangen, som alle våre andre medarbeidere.

Over de seneste årene har Stema lagt vekt på å rekruttere en variert gruppe med ansatte. Fra å være en bedrift med overvekt av mannlige seniorer, har Stema Rådgivning gått til å bli en bedrift med god kombinasjon av begge kjønn, og en variasjon i alder fra midt i tyveårene til 75 pluss.

Løkke tar gjerne ombord flere dyktige ingeniører. Se mulighetene under!