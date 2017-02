Derfor sverger marineindustrien til denne motoren

Dypt inne i de svenske skoger ligger firmaet som monterer vinsjer for de hardeste værforhold på de syv hav. Med havn til innsjøen Väneren er det langt til nærmeste saltvann. Likevel kan Lidan Marine skilte med over hundre års erfaring med produksjon av livsviktig utstyr for marinindustrien. Noen av komponentene som Lidan velger for installasjonene har vist at de fortjener det gode ryktet, gjennom mange år med drift under harde forhold.

Dette er historien om hvorfor en traver fra sekstitallet fortsatt lever i beste velgående i en sektor der utstyr ellers ofte er avleggs på under et tiår.

Siden vi startet har det vært naturlig med en opplæring i Hägglunds-motorer for nær sagt alle som jobber her Thomas Jonsson, markedssjef Lidan Marine

En slik komponent er Hägglundsmotoren, en motortype som ble designet og utviklet på sekstitallet, men viser fremdeles hva den kan når det gjelder pålitelighet under vanskelige forhold på havet. De hydraulisk drevne motorene, som nå leveres av Bosch Rexroth, er foretrukket av Lidan Marine for sin driftsikkerhet og sin evne til å holde konstant turtall med minimal påvirkning for dreiemomentet.

–Alle får opplæring i motoren

Markedssjef Thomas Jonsson har vært med Lidan Marine i lang tid, og snakker om Hägglundsmotoren med stor ærbødighet. Nesten som en arbeidskamerat, mer enn et objekt. Hos Lidan Marine er motoren en så viktig del av hverdagen at nesten alle ansatte, selv kontoransatte, blir sendt på kurs for å lære mer om motoren.

– Jeg har vært med Lidan Marine i 24 år, og siden vi startet har det vært naturlig med en opplæring i Hägglundsmotorer for nær sagt alle som jobber her.

Historien om Hägglunds motorer og Lidan Marine er så nært knyttet at Lidan Marine var eid av Hägglunds fra midten av åttitallet til tidlig på 2000-tallet. Selv etter salget av Lidan Marine, hadde Hägglund sine servicelokaler inne på bygget til Lidan. Det har vært et nært og kjært samarbeid i mange år. Det betyr også at komponentene blir vel kjent hos maskinprodusenten.

Skapt for formålet

Lidan stiftet først bekjentskap med Hägglundsmotoren da de lette etter en bedre motor for utvikling av sine vinsjer til marine miljøer. Det er ikke like lett som å lage en vinsj til bruk i en varm, tørr og romslig lagerhall. På sjøen gjelder andre regler. De trengte et solid nisjeprodukt, og fant det i den første modellen hydrauliske motorer fra Hägglunds, Vikingmotoren.

Motoren er en komponent i avanserte vinsjsystemer som Lidan Marine produserer. Med komplekse systemer, er det viktig at motoren er så enkel og driftsikker som mulig. Foto: Lidan Marine

– Den er utviklet på sekstitallet for å sitte på en vinsj, og det gjør den i dag også. Til vinsjene vi lager, finnes det ikke noe bedre tilpasset utstyr, forklarer Jonsson.

Siden Vikingmotoren har det kommet en rekke tilpasninger i form av ulike krefter på motoren, størrelse og hastighet. Men i bunnen ligger fremdeles den kompakte og kraftfulle hydraulikken som gir motoren en fordel fremfor elmotor.

For selv med den rivende utviklingen som har skjedd på elmotorer de siste årene, og den elektroniske revolusjonen, så er det altså den hydrauliske motoren fra sekstitallet som er den soleklare vinneren på dekkene Lidan Marine utstyrer.

Så hva er kombinasjonen som gjør at et teknologiprodukt kan holde seg nesten uendret i førti år, og fremdeles ikke bli vippet av tronen? Det viktigste er fokuset på nisjen produktet skal fylle. Hägglundsmotoren er ikke fancy og smekkfull av funksjoner. Det den gjør, er akkurat riktig for sitt formål.

Kompakt kraftkar

Når våre produktlinjer har vokst i omfang, har motorene vokst i takt. Thomas Jonsson

– Man får en veldig kraftig motor med et lite volum, høyt dreiemoment og på lav hastighet, sier Jonsson.

– Og det er jo akkurat perfekt for en vinsj!

Selv om andre motorer har flere funksjoner, kommer det med en kostnad. En elektrisk motor er mer komplisert og krever mer av sine omgivelser. For vinsjbruk, må de elektriske motorene ha et høyere turtall, siden de ikke har dreiemomentet til en hydraulisk motor.

– Med en elmotor må man dermed ha en girkasse, det er ikke nødvendig for den hydrauliske Hägglundsmotoren, forklarer Jonsson.

Det gir den hydrauliske motoren en stor fordel: Selv om Hägglundsmotoren i utgangspunktet ikke må ha en girkasse for å utføre arbeidsoppgaver på vinsjer, kan den som alle andre motorer kobles til en girkasse og dermed utvide bruksområdene kraftig.

– Når våre produktlinjer har vokst i omfang, har motorene vokst i takt. Dette er motorer med direktedrift, men når vi har satt dem på girkasser kunne de vokse med utfordringene, samtidig som vi brukte de samme motorene videre.

Skapt for det marine livet

I bransjen er det ofte snakk om å marinisere produkter, å ta et produkt som egentlig er en landkrabbe og tøffe det opp til et liv på sjøen. Ved å bytte ut litt deler her og der, og kanskje tette åpninger litt bedre enn på land. Det er ikke en ideell metode, mener Thomas. De ønsker produkter som er ekte sjøulker og krever minimalt med tilpasning.

– Vi anvender standardmotoren rett fra fabrikken, den er jo tilpasset et marint miljø med tanke på tetninger og slikt. Det eneste vi gjør etter at den er levert til oss, er å legge på litt maling for å tilpasse den til offshore. At den allerede er så godt tilpasset de krevende marine forholdene er et stort pluss.

Følger utviklingen

Det er rett og slett et top notch produkt. Thomas Jonsson

Etterhvert som Lidan Marine har utviklet seg, har motorene som Lidan bestiller stått som en bauta i virksomheten. Tidene har endret seg, og kundemassen det samme. Dermed ble det viktig å ha en hjørnestein i bedriften, som produktene kunne utvikles rundt.

– Vi bruker denne motoren primært til vinsjer innenfor den marine sektoren. Akkurat nå er vi mye innom subsea, og ROV-håndtering, men historisk sett har det vært mye salg til fiskerier, Ro-Ro og tradisjonell shipping for ankerhåndtering, forklarer Thomas.

Siden samarbeidet med Hägglunds startet på sekstitallet, har Lidan Marine tatt utgangspunkt i deres motorer og skapt produkter der ideen starter med en Hägglundsmotor og utvikles derfra.

– Vi har sett etter områder det Hägglundsmotoren har passet bra, forklarer Thomas.

– I løpet av den perioden jeg har vært hos Lidan Marine, og sikkert alle de førti årene produktet har eksistert, er den et naturlig valg. Det er rett og slett et top notch produkt, og det er naturlig å ha tett samarbeid med Bosch Rexroth som nå produserer Hägglundsmotoren.