Å redusere vekt er noe av det viktigste for moderne skipsbygging

De fleste som har vært i nærheten av en byggeplass har gjerne sett de gule Glava-pakkene med isolasjon. Dette er løsninger som er nødvendige for at våre boliger skal holde på varmen og tåle norske forhold, og er et ganske vanlig syn.

Det finnes også langt mer kompliserte prosjekter, som skal tåle enda heftigere forhold, som har behov for skikkelig isolasjon. De tøffeste forholdene av dem alle er ute til havs; der sterke vinder og iskalde strømmer presser direkte på konstruksjonen. Da er det viktig med isolasjon spesialtilpasset havindustrien.

Marine-isolasjon brukes på alt fra massive oljeplattformer og tunge offshore-skip, til smidige minicruisere og batteridrevne ferger. Sistnevnte er en av de mest aktuelle sidene av skipsindustrien for tiden, ifølge markedssjef for teknisk isolasjon hos Glava, Lars Fillip Kolbu.

– Hele verftsindustrien har i det siste endret sin skipsportefølje fra offshore-skip til å bygge minicruisere, yachter og lignende. Det er imponerende å se at det norske marineclusteret har på tre år omstilt seg til å bygge helt andre typer fartøyer. Og på denne typen mindre skip har spesielt vekt veldig stor betydning, forteller Kolbu.

Fordelen med Glavas isolasjonssystemer spesiallaget for havindustrien er at de veier vesentlig mindre enn tradisjonelle løsninger.

Stor etterspørsel

Kjetil Bjørgen, KAM Marine Offshore i Glava, mener det er gjort en viktig investering i innovasjon for å tilpasse isolasjon til offshore og maritim sektor:

– Det er etter hvert mye kunnskap om hvor stor betydning lett vekt og valg av materialer har for fartøyene, for bæreevne og oppmerksomhet på drivstoff, kostnad og miljø. Vi er godt fornøyde med at vi har opprettet tette samarbeid med flere verft og designselskap, som gjør at vi kan utvikle oss sammen.

– Det er særlig viktig nå som vi opplever at bransjen er i stor endring, sier Kjetil Bjørgen.

Han mener kunnskap og rådgivning har vært en viktig tilnærming for Glava. Flere av de nye skipene som er designet hos Salt Ship Design, og som bygges hos Kleven Verft, isoleres nå med Glava. Blant annet en rekordstor fiskebåt for det danske fiskebåtrederlaget Gitte Henning AS. Skipet er utviklet og designet av designselskapet Salt Ship Design og Kleven Verft.

Et annet eksempel er ABB, som har bestilt verdens mest avanserte kabelleggingsfartøy for å øke kapasiteten på installasjon av egne undervannskabler, og samtidig øke effektiviteten og presisjonen. Kabelleggeren «NKT Victoria» ble kåret til Ship of the Year 2017 på Nor-Shipping. Skipet er isolert med lettvektsløsninger fra Glava. Her har Glava også levert rørisolasjon og teknisk isolering til det maritime fartøyet.

Enklere montering

Foto: Stephen Schauer

Ultimate-isolasjonen har flere fordeler, og noen av dem viser seg allerede før byggingen av skip iverksettes. Vektreduksjon er den viktigste egenskapen til Ultimate, og dette merkes også under transport.

– Produktet kan komprimeres, så det tar svært lite plass under transport fra fabrikk til verft, slik at det er innsparinger allerede under logistikken.

Det er viktig for verftene å gjøre monteringsprosessen så enkel som mulig, og Ultimate-isolasjonen er veldig fleksibel og tynn. Den er lett å bøye rundt og plassere mellom skipets elementer. Avhengig av behov finnes det flere varianter av isolasjonen, blant annet Quick Cover-systemet, som tar betydelig kortere tid å legge enn andre typer isolasjon. Flere offshore-skip som benytter seg av dette systemet er for tiden under bygging.

Store innsparinger med lettere vekt

Det mest aktuelle er imidlertid hvordan isolasjonen bidrar til å gjøre skipene mer effektive, mer miljøvennlige og tryggere, samtidig som komforten økes for besetningen og passasjerer.

Lettere skipskonstruksjon betyr spart vekt, noe som igjen betyr at drivstoffkostnader spares. Glava har jobbet mye med tunge offshore-skip og installasjoner - som Edvard Grieg-plattformen. Da har vektreduksjonen sine fordeler når det gjelder innspart drivstoff. Nå som mye av bransjen også har gått over til å bygge mindre skip, mer rettet mot privatpersoner, kommer de andre fordelene til Ultimate også frem.

Foto: Daniel Stein

– Det er ganske enkelt å regne seg frem til hvor mye du sparer i drift per år. Et lettere skip betyr også mindre forbruk av drivstoff. Med tynnere isolasjon kan du få plass til mer. Den sparte plassen og vekten kan brukes på andre ting - mer last, eller flere kabiner, for eksempel. Dette er ting som har betydning for de som drifter skipene, sier Lars Fillip Kolbu.

Som et eksempel viser Glava til et referanseskip, en passasjerferge med plass til 2800 personer og et bildekk. Redusert drivstoff-forbruk takket være lettere vekt betyr 1.500.000 kroner spart i året. Vekten på båten er 280 tonn lavere sammenlignet med tradisjonell mineralull.

Miljø i fokus

Offshore- og marinefartøyer må innfri strenge krav til grønt fotavtrykk. Dette er et svært viktig poeng i utviklingen av isolasjonen: Produktene til Glava er laget i resirkulert glass, noe som vil si at produksjonsprosessen satser på resirkulering, og minimerer avfall og utslipp. Alt foregår i svært energieffektive fabrikker. Både fabrikken i Askim og i Stjørdal har gjennomgått betydelige oppgraderinger de siste årene, som bidrar til lavere energi- og ressursforbruk.

Offshore-bransjen har også fokus på å være mest mulig miljøvennlig, og lett isolasjon laget av glass gir en bedre miljøeffekt enn andre løsninger.

Vil du vite mer om marineløsningene til Glava?