I to uker har bussene kjørt rett forbi Skedsmokorset bussterminal.
Sjåførene nektet å kjøre inn på terminalen før fylkeskommunen tar grep.
Verneombud forteller at det meldes om farlige situasjoner og nestenulykker nesten hver eneste dag.
Samferdsel
Sjåførene nekter å kjøre inn: Nå er terminalen stengt på ubestemt tid
Skedsmokorset bussterminal har vært stengt i to uker. Bussjåførene peker på dødvinkler, kaotisk trafikk og manglende sikkerhetstiltak.
Mari Gisvold Solberg– Journalist
Arash Nejad– Fotojournalist
3. sep. 2025 - 15:50
