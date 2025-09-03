Video: Drone: Arash Nejad

I to uker har bussene kjørt rett forbi Skedsmokorset bussterminal.
Sjåførene nektet å kjøre inn på terminalen før fylkeskommunen tar grep.
Verneombud forteller at det meldes om farlige situasjoner og nestenulykker nesten hver eneste dag.
Samferdsel

Sjåførene nekter å kjøre inn: Nå er terminalen stengt på ubestemt tid

Skedsmokorset bussterminal har vært stengt i to uker. Bussjåførene peker på dødvinkler, kaotisk trafikk og manglende sikkerhetstiltak.

Mari Gisvold SolbergMari Gisvold Solberg– Journalist
Arash NejadArash Nejad– Fotojournalist
3. sep. 2025 - 15:50
BussSamferdselSkjedsmo bussterminalvei
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.