Drone: Arash Nejad
Her kjører den 24,8 meter lange bussen gjennom rundkjøringen ved Lillestrøm bussterminal.
Den har plass til 185 passasjerer.
Bussen er en demobuss hentet fra Polen.
Samferdsel
Kjempebussen overrasket: – Lettere å kjøre enn en vanlig leddbuss
Den 24,8 meter lange, dobbeltleddede elbussen har gjennomført en uke med testing i Oslo-trafikken. Resultatet viser at bussen ikke er noe vanskeligere å kjøre enn dagens 18-meter lange busser.
Mari Gisvold Solberg– Journalist
Oskar Hope-Paulsrud– Videojournalist
Arash Nejad– Fotojournalist
29. aug. 2025 - 05:00
