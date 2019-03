Zero har kartlagt havnene: Ekstreme variasjoner i landstrømpris

Miljøstiftelsen Zero har kartlagt brorparten av de 34 havnene langs Kystruten for å finne ut av hvor langt unna de er å installere landstrøm.

I dag er det bare Bergen havn som har etablert landstrømanlegg til kystruteskipene. Resten begynner å få dårlig tid.

Fra januar 2021 får nemlig kystruten Bergen-Kirkenes nye «plug in hybrid»-skip fra Havila og Hurtigruten som kan ta landstrøm for å dekke hotelldrift mens skipene ligger til kai, samt lade batterier om bord.

– Resultatene fra kartleggingen gir oss en god og en dårlig nyhet, sier fagansvarlig for energisystemer, Einar Wilhelmsen i Zero.

– Den gode nyheten er at mange havner har god tilgang på strøm ved kaien. Den dårlige nyheten er at strømkostnadene vil variere ekstremt mellom havnene, og i noen tilfeller vil prisen bare på nettleie bli så høy som én krone per kilowattime. Da vil diesel være billigere, og slik kan vi ikke ha det.

Utdaterte tariffordninger kan ødelegge

Wilhelmsen frykter at nettselskapene vil ødelegge for landstrøm til kystruten om de ikke tenker nytt.

– Selv om havnen har betalt anleggsbidrag og strømmen er tilgjengelig, varierer nettleien fra én krone til under 20 øre per kilowattime. Det er ekstreme variasjoner som kun skyldes nettselskapet og hvilken nettleietariff de bruker, sier Wilhelmsen.

Han mener alle nettleieselskap må begynne å tilby en såkalt fleksibel tariff.

– Det vil si at du får rabatt på nettleien hvis du godtar å bli koblet ut etter behov, slik at nettselskapene slipper å ha reserveforsyning. For skipene har det svært lite å si å bli koblet av strøm, siden de har hybriddrift - de må kjøre litt mer på diesel eller gass, men i dette tilfellet mener vi det er neglisjerbart, sier Wilhelmsen.

Bergen havn har i dag fleksibel tariff, og kan tilby billigere landstrøm.

14 havner er egnet for landstrøm

Skipene trenger mellom 0,8 og 1,2 megawatt (MW) til hotelldrift, mens overskytende strøm kan gå til å lade batteriene. Ladepluggen som Hurtigruten og Havila har valgt gjør at maks effekt er på omtrent 2,3 MW.

Kystruten. Illustrasjon: Hurtigruten

Åtte av havnene der skipene vil ligge til kai i over 60 minutter har tilgang på 2,3 MW. De kan altså gi full effekt med både hotelldrift og lading av batteriene.

Syv av havnene med liggetid fra 15 til 60 minutter kan tilby 2,5 MW, ifølge Zeros undersøkelse. Zero har kun inkludert to havner hvor skipene trolig bare vil ligge i 15 minutter, mens resten har en planlagt liggetid på 30 minutter og mer. Både Havila og Hurtigruten har uttalt at det ikke blir aktuelt med landstrøm ved kortere opphold.

Flere av havnene kan tilby 1,2 MW i 2021, noe som også holder for å både dekke hotelldrift og lading, skjønt ikke på maks ladehastighet ved alle skipene.

Basert på liggetid og tilgang på strøm slår Zero fast at 14 av de 34 havnene er godt eller middels godt egnet for landstrøm.

Hvis en kun ser på liggetid er 12 havner godt egnet, 13 middels godt og 9 lite godt egnet.

Dårlig samarbeid og dyre utbygginger

Selv om havnene har tilgang på strøm, kreves det store kostnader for å bygge ut et landstrømanlegg.

Kostnadene vil ført og fremst være avhengige av hvor mye strøm som er tilgjengelig i havnen, eller i nærheten av den. Zero har kun tatt utgangspunkt i havner som har tilgang på strøm, men som må bygge ny nettstasjon eller trafo, føre strøm til denne og til kaien, og bygge NG3-plugg på kaien.

Etter å ha fått tilgang på kostandsdata fra to aktører har de laget dette anslaget:

Investeringer Prisanslag i millioner NOK NG3-plugg 3,5 Nettstasjon/trafo, 1600 kVA inkl. reservetrafo 1 Nettstasjon/trafo, 2500 kVA inkl. reservetrafo 1 Trafokiosk 1-2,5 Kabelopplegg 1-3 Entreprenør, graving 1-3 Diverse konsulent- eller uforutsette utgifter 0-3 Sum, grovt regnet 8-16

«Med god planlegging og godt samarbeid bør dette kunne reduseres», skriver Zero.

Kartleggingen avdekker samtidig store problemer når det kommer til nettopp samarbeid og god planlegging.

– Manglende informasjonsflyt har ført til at havner som ønsker å være tidlig ute kan ha feilinvestert i utstyr med for lav effekt for kystruteskipene, skriver Zero og nevner Bergen som eksempel.

Kartleggingen viser at manglende kunnskap om hva som skal bygges, gjør at en del havner har ventet med å sette i gang både planlegging og utbygging, i påvente av informasjon.

– Dette er i og for seg naturlig, men uheldig, skriver miljøstiftelsen.

Aktørene venter på hverandre og ingenting skjer

Manglende dialog mellom havnene og nettselskapene er også en utfordring, ifølge Zero.

– Nettselskapet vil i mange tilfeller avvente tiltak frem til det kommer en bestilling eller forespørsel. Når dette kommer må nettselskapet undersøke hva som er tilgjengelig, og hva slags kostnader og anleggsbidrag som må påregnes. En slik prosess kan ta tid, skriver miljøstiftelsen.

Undersøkelsen har avdekket at det er stor spredning i hvor langt man har kommet blant nettselskapene.

– Dette er folk som ikke er vant til å snakke sammen. Redere er ikke vant til å måtte ha tilgang på strøm i havna, og nettselskaper er ikke vant til å forholde seg til rederier på denne måten, sier Wilhelmsen.

– I tillegg er det svært store forskjeller på hvor god dialog havnene har med rederiene. Noen steder er det ingen dialog overhode. Når anleggene skal stå klare i 2021 har vi ikke mer enn tiden og veien, og vi er avhengig av at alle aktørene jobber effektivt sammen fremover, sier han.