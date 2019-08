Wärtsiläs fem selskaper i Norge blir til ett

– Vi ønsker å slå sammen våre fem selskap, som har lange røtter og en stolt tradisjon i Norge, til et stort og handlekraftig selskap. Vår hovedmålsetting er å forenkle og samkjøre våre administrative aktiviteter, all annen forretningsmessig aktivitet vil fortsette som før, uttaler Hans-Petter Nesse, administrerende direktør i Wärtsilä Norway, i en pressemelding.

Wärtsilä ship design er det første underbruket som blir innlemmet i Wärtsilä Norway. Det skjer i løpet av våren. Wärtsilä Gas Solutions (Asker), Wärtsilä Moss (Moss) og Wärtsilä Valmarine (Drammen) blir en del av Wärtsilä Norway i løpet av våren 2020. Selskapet kommer til å ha hovedkontor på Rubbsestadneset i Bømlo.

– For oss vil det være positivt å få ett ansikt utad til kunder, styringsmakter og rammesettere, sier kommunikasjonsrådgiver Jane Jünger til TU, og legger til at omorganiseringen ikke betyr at de skal skalere ned noen deler av virksomheten.

Ingen av de ansatte kommer til å måtte flytte som følge av omorganiseringen Hans-Petter Nesse, som er daglig leder i Wärtsilä Norway, kommer til å fortsette i stillingen. Selskapet kommer til å få over 1000 ansatte etter fusjonen.

Startet med oppkjøp

Wärtsilä er et internasjonalt selskap som styres fra Finland. Den norske historien til selskapet begynte da de kjøpte Wichmann motorfabrikk på Rubbestadneset i 1986. Senere kjøpte de Aker Kværner Power and Automation Systems, som ble fusjonert inn i Wärtsilä Norway i 2008.

Selskapet har blant annet jobbet med autonome ferger og dokking som ble demonstrert på fergen MF Folgefonn i mai i år.

Skipsdesigndelen av Wärtsilä har blant annet designet Aker Biomarines forsyningsskip til krillfartøyene i Sørishavet.