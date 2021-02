Volvo og Geely avlyser sammenslåing

Det blir tettere samarbeid, men ingen sammenslåing av Volvo og deres eier Geely, meldte de to på en pressekonferanse onsdag.

Selv om kinesiske Geely eier Volvo, opererer fortsatt svenskene som et eget selskap. Det skal de fortsette med, til tross for signaler så sent som i fjor om at det gikk mot sammenslåing.

Geely Auto og Volvo Cars vil dermed bestå som separate selskaper under samme eier, Geely Holding Group. I stedet skal de jobbe tettere sammen, blant annet på innkjøp, teknologiutvikling, kjøretøyplattformer og andre områder i fremtiden.

Dette skal gi alle fordelen med en sammenslåing, uten å faktisk utføre det, sa Volvo-sjef Håkan Samuelsson under pressekonferansen onsdag, skriver Automobilwoche.

For Geelys del betyr det at de vil satse på det globale bilmarkedet med sine produkter.

Sammen om forbrenningsmotorer og elbilplattformer

Et resultat av samarbeidet er at de to produsentene sammen skal etablere fellesforetak for utvikling av forbrenningsmotorer og hybriddrivlinjer. De planlegger å tilby sine produkter til andre bilprodusenter. Denne sammenslåingen ble annonsert i 2020, og skal gjennomføres i løpet av året.

Geely og Volvo skal bygge elbiler på hverandres plattformer, SEA og SPA2. SEA-plattformen er modulær og utviklet for en rekke kjøretøykategorier, fra små A-segmentbiler til store E-segmentbiler. SPA2 er også skalerbar, men til nå er det bare planlagt store SUV-er på denne.

Plattformene skal også brukes av andre bilmerker i Geely-universet, som Polestar og Lynk & co. Sistnevte skal selges globalt gjennom Volvos forhandlernettverk, skriver Wall Street Journal.