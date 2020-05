Tesla har lenge vært den klare innovasjonslederen innen elektrisk mobilitet. Nå tar Volkswagen store steg, og er i ferd med å ta igjen amerikanerne.

Dette ifølge tyske Center of Automotive Management (CAM), som har sluppet rapporten «Electromobility report 2020». Rapporten tar for seg tilstanden i elbilmarkedet i de viktigste markedene i verden.

Rapporten hevder ikke at VW har gått forbi Tesla i innovasjon, og peker fremdeles ut kalifornierne både som markedsleder og den mest innovative bilprodusenten innen elektromobilitet. Men den siste tiden har VW tatt store steg, og i CAMs rangering hoppet fra fjerde til andre plass.

Rangeringen er basert på 258 innovasjoner innen elektrisk mobilitet fra 30 bilprodusenter de siste åtte årene. Ut fra dette plasserer de ulike produsenter på en indeks. Rangeringen gjelder for 2019.

Tesla topper indeksen

Årsaken til at Tesla er på topp, og har vært der i mange år, er hovedsaklig Model S, som har lengst rekkevidde av alle elbiler.

Samtidig scorer Tesla høyt for innovasjonsnivået i ulike produktsegmenter med Model 3, X og S.

Tesla har toppet indeksen i flere år. Faksimile: Center of Automotive Management

Volkswagens hopp handler om innovasjon innenfor flere segmenter. I denne sammenhengen er det Volkswagen-gruppen som helhet som vurderes, slik at produkter som MEB-plattformen som brukes på ID.3, økonomimodeller som e-Up og ladesystemet til Porsche Taycan er med i vurderingen.

Rapporten rangerer ulike produsentgrupper utifra innovasjonstakt på elektromobilitet. Faksimile: Center of Automotive Management

Tesla kjørte for alvor fra resten av bilindustrien i CAMs rangering i 2017, med lanseringen av Model 3. Videre forbedringer i drivlinjene til Model S og X har bidratt til den klare ledelsen.

CAM plasserer Hyundai-gruppen på tredje plass, blant annet grunnet oppdatert Ioniq med lavere forbruk, og Kia e-Soul som har klassens laveste forbruk og høyeste rekkevidde. Kinesiske BYD og franske Renault er også blant produsentene som har et godt innovasjonsnivå, ifølge indeksen.

Nissan falt i 2019 til 13. plass, fra 7. plass i 2018. Mange av de kinesiske produsentene viste også en redusert innovasjonstakt i 2019, ifølge indeksen.

Markedstilstand

Rapporten er ikke kun en oversikt over innovasjonsnivået i bilbransjen, men også hvordan tilstanden er i en del nøkkelmarkeder.

I årets fire første måneder var Kina fortsatt det klart største markedet for elbiler, men det var et kraftig fall i salget. Elbilandelen gikk fra 5 til 4,2 prosent i Kina sammenlignet med samme periode i 2019. Nedgangen i elbilsalget var i prosent større enn nedgangen i det generell bilsalget, 45 mot 33 prosent.

Covid-19 er ikke hele forklaringen, ifølge rapporten. En reduksjon i økonomisk støtte til kjøp av elbiler bidrar også. Kommunistpartiet i Kina har imidlertid bestemt at insentivene skal tas opp igjen til og med 2022. CAM forventer derfor at elbilandelen i Kina igjen kommer til å øke.

Kinesiske elbilkjøpere slipper unna salgsskatt på 10 prosent, og kan i tillegg få direkte økonomisk støtte.

God fart i elbiler i Europa

Det europeiske markedet står i kontrast. Her øker etterspørselen etter elbiler tross koronakrise. Det skyldes antakeligvis innføring av romsligere støtteordninger til kjøp av elbil i Tyskland, Frankrike og Storbritannia.

Sammenlignet med 2019, var det en økning på 48 prosent, 97 prosent og 161 prosent i elbilsalget i henholdsvis Tyskland, Frankrike og Storbritannia i årets fire første måneder.

For EU, EØS og Storbritannia økte andelen av elbiler fra 2 til 4,2 prosent sammenlignet med i 2019.

Tall for elbilmarkedet i Vest-Europa i april viser for øvrig den samme trenden. Andelen endte på 6,6 prosent i regionen. Dette er en andelsøkning, til tross for at bilmarkedet som helhet har falt utfor stupet. Det var en nedgang i antall nyregistrerte elbiler, men nedgangen var mindre enn for hele personbilmarkedet som helhet.