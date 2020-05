Volkswagen øker investering i batterifabrikk

Volkswagens samarbeid med svenske Northvolt er i ferd med starte. De to selskapene har dannet et fellesforetak, og Volkswagen melder at de kommer til å bygge fabrikken og nødvendig infrastruktur selv, ifølge en pressemelding.

Dette krever en investering på 450 millioner euro, tilsvarende nærmere fem milliarder kroner. Fabrikken skal hete «Northvolt Zwei», og skal produsere litiumion-celler til batterier Volkswagen-gruppen skal bruke i sine elbiler.

Fellesforetaket mellom de to skal formelt sett leie fabrikken av Volkswagen. Her skal produksjonen starte opp i 2024, og det skal til å begynne med være en produksjonskapasitet på 16 gigawattimer i året. Den skal deretter økes til 24 gigawattimer.

Northvolt-celler. Foto: Northvolt

24 gigawattimer tilsvarer kapasitet til å utstyre 400.000 biler med batteri på 60 kilowattimer.

Arbeidet med å etablere fabrikken skal starte i år.

Kommer i tillegg til asiatiske leverandører

Samarbeidet mellom Northvolt og Volkswagen ble formalisert i september i fjor. Dette kommer i tillegg til avtaler de har med andre celleprodusenter som SK Innovation, LG Chem og Samsung. Alle leverer celler til VW-gruppen i Europa.

Volkswagen regner med at de vil ha behov for en samlet årlig cellekapasitet på over 150 gigawattimer for å dekke behovet for batterier til egne elbiler i Europa alene i 2025.

Det er allerede pilotproduksjon på plass i Salzgitter, men dette er i liten skala, og ikke nok til at Volkswagen er klare til å bruke cellene i produksjonsbiler.

Northvolt er etablert av to tidligere Tesla-topper, som har som ambisjon å etablere en europeisk motvekt til asiatiske cellegiganter som CATL og LG Chem. En av fordelene med å etablere produksjon i Sverige er energimiks, råvaretilgang og kort transport til Europas bilprodusenter.

Første fabrikk i Sverige

Northvolt er i ferd med å etablere sin første fabrikk i Skellefteå i Nord-Sverige, som skal kunne produsere 32 gigawattimer årlig i 2024, med mulighet for utvidelse til 40 gigawattimer. Fabrikken i Salzgitter blir den andre Northvolt-fabrikken.

Batterilaben i Sverige. Foto: Northvolt

I dag har de pilotproduksjon i Sverige, og Teknisk Ukeblad besøkte batterilaboratoriet tidligere i år.

Northvolt satser på batterikjemien NMC811, hvor bokstavene står for grunnstoff og tallene står for forhold; åtte deler nikkel, en del mangan og en del kobolt.

Northvolt lager det aktive materialet og cellene selv. Det er ikke kjent hvilke gruver de handler fra, men enkelte skal være utenfor Europa. Ingen kongolesiske gruver skal være på leverandørlisten. På sikt er planen å handle inn materialer fra nordiske leverandører, fra forekomster i Norge, Sverige og Finland.