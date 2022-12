Vil til værs med norskprodusert, elektrisk flybåt

Flyproduksjon i Norge høres nesten umulig ut. Ikke desto mindre er det det Elflygruppen sikter seg inn på. De vil lage elektriske flybåter som tar av fra havna i én by og lander i en havn inntil 17 mil unna. I rett linje er det veldig mye spart veitransport, ikke minst fordi passasjerene slipper å komme seg til og fra flyplasser.

Eric Lithun, som er sjef i Elflygruppen, tenker på verdensmarkedet, men ikke på å produsere alt fra Norge. Når de har utviklet flyet og fått det sertifisert, kan det produseres over alt. Han tror at Norge er et perfekt sted å starte slik industri. De aller fleste norske byer ligger ved sjøen, som kan få en helt annen form for miljøvennlig kommunikasjonen.

Her i landet har vi også masse fagfolk i petroleumsindustrien. De er vant med små serier i høy kvalitet. Dessuten har vi masse kompetanse på å bygge små og store passasjerbåter.

Lithun tenker også på turistmarkedet. Med flybåter bygget i karbonfiber er det mulig å sette inn veldig store vinduer og gi cruiseturister og andre en spektakulær, støyfri omvisning. Det markedet er mye mer betalingsvillig enn vanlige passasjerer.

I dag har selskapet ti ansatte i tillegg til fem innleide forskere. Snart skal de vokse til 30 ansatte som sammen skal få det første av mange niseters elfly i luften rundt 2030.

