Vil satse på pumpekraft på havbunnen

I denne episoden av Teknisk Sett snakker vi med Oker Energy AS, som har utviklet en løsning for å lagre uregulert kraft fra fornybare energikilder.

70 meter høy tank

Konseptet består av store tanker som senkes ned på havbunnen. Størrelsen kan varieres, men 25 meter i diameter og 70 meter høyde, ansees som en typisk konfigurasjon. I toppen av tanken slippes sjøvann inn med høyt trykk. Den inngående vannstrømmen driver en turbin som genererer elektrisitet. I bunn av tanken sitter det en pumpe som tømmer tanken. I praksis er dette et pumpekraftverk, men på bunn av havet og drevet av sjøvann.

Oker Energy sier at optimalt havdyp for konstruksjonen er fra 400 til 800 meter. Flere tanker kan settes sammen i klustere. Gitt situasjonen her hjemme, er Norskerenna en interessant lokasjon å jobbe videre med. Det samme gjelder de dype fjordene på Vestlandet.

Lagrer uregulerbar kraft

– Her kan vi lage alle typer kraft. Både fra land og havvind. Løsningen vil bidra med viktig balansekraft i markedet, og bidra til å øke verdien av vindkraft og annen uregulerbar fornybar kraft, sier daglig leder Dag O. Espeland i Oker Energy AS.

På denne måten vil selskapets teknologi bidra til et mer forutsigbart energimarked. Når energimarkedet har overskudd, pumpes vann ut av reservoarene.

Daglig leder Dag Ove Espeland (t.h.) i Oker Energy AS er gjest i podcasten Teknisk Sett. Foto: Karianne Skjæveland

– Vi snakker om en 100 år gammel teknologi som er brukt på land. Vi går tilbake til fysikken, men bare setter den i et nytt miljø på havbunnen. Dette virker over alt. Installert på 400-900 meters dyp, får systemet en høy energitetthet og unngår problemer som algevekst, forklarer Espeland.

Condeep om igjen

Han ser naturligvis også muligheter for samarbeid med internasjonale aktører. Slik som i Spania, der det er stort behov for energilagring fra vind- og solressurser. Og det på en bærekraftig måte.

Nå gjelder det å få bygget en demonstrator av konseptet. Da må finansieringen på plass. Samt et samarbeid for å se om teknologien kan implementeres fullt ut.

Selv er Espeland optimistisk, og mener at det finnes store muligheter og potensielle bidragsytere i det norske markedet: Det var tross alt norske ingeniørmiljøer som både konstruerte og bygget Condeep-plattformene. Dette er i praksis et lignende konsept.

Denne episoden av Teknisk sett er den tredje av fem podkaster fra vårt nylige besøk til Stavanger og energiomstillingsklyngen Energy Transition Norway.