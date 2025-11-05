Abonner
luftfart

UPS-flyet mistet venstre motor på rullebanen

Det er nå bekreftet at minst ni personer omkom i forbindelse med flystyrten i Louisville, Kentucky tirsdag kveld. Dødstallet er ventet å stige.

Røyk stiger opp fra ulykkesstedet etter at et UPS MD-11 fraktfly krasjet under avgang fra Louisville Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky, tirsdag denne uken.
Røyk stiger opp fra ulykkesstedet etter at et UPS MD-11 fraktfly krasjet under avgang fra Louisville Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky, tirsdag denne uken. Foto: Jeff Faughender/Courier Journal
5. nov. 2025 - 16:24

Bildet av en utbrent flymotor har sirkulert i sosiale medier, etter at UPS Flight 2796 styrtet under avgang nær Louisville Muhammad Ali International Airport i Louisville, Kentucky, tirsdag kveld

Videoene som tidlig ble offentliggjort, viser at det brant rundt flyets venstre vinge. 

Det er uklart nøyaktig hvor på rullebanen motoren ble liggende, men ifølge X-innlegget nedenfor, ligger motoren på høyre side av fartsretningen til flyet – altså motsatt side av der den var festet. 

I den samme X-tråden diskuteres det om brannen egentlig skyldes en lekkasje i en drivstofftank og at motoren allerede hadde falt allerede før videoopptaket startet.

Til CNN sier en ekspert at turbinbladene og andre deler i en jetmotor som feiler, kan bli slynget ut og kutte seg gjennom både flykropp og drivstoffledninger. 

Ifølge CNN er det funnet ni omkomne etter krasjen, men dødstallene er ventet å stige. Minst ti personer er innlagt på sykehus, hvorav to med kritiske brannskader. Det kunne likevel ha gått enda verre. Flyet havnet ifølge guvernør Andy Beshear ganske nær en stor Ford-fabrikk med hundrevis av arbeidere.

Flyet var en McDonnell Douglas MD-11 med tre motorer. Den skal ha vært fylt med 127 tonn med drivstoff før turen som skulle gå til Honolulu, Hawaii. Flyet hadde en besetning på tre personer. 

Den amerikanske havarikommisjonen National Transportation Safety Board (NTSB) skal holde en pressekonferanse i løpet av dagen, amerikansk tid. 

Flystyrt
